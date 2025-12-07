Οι ONIRAMA στο Θέατρο Άλσος

Οι ONIRAMA, έρχονται στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ για τρεις μοναδικές βραδιές γεμάτες αγαπημένα τραγούδια, γιορτινή διάθεση, εκπλήξεις, εκρηκτική ενέργεια και απρόσμενες συνεργασίες.

Αυτά τα Χριστούγεννα, το ραντεβού δίνεται σε ένα φαντασμαγορικό μουσικό τριήμερο!

Η αυλαία ανοίγει την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου με μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στον νέο δίσκο τους, "Φολκλόρ", που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Στη σκηνή υποδέχονται 2 ξεχωριστούς καλλιτέχνες με τους οποίους συμπράττουν και στο δίσκο: τον διεθνούς φήμης Γερμανό μουσικό και DJ Shantel, για να μας ξεσηκώσουν με το θρυλικό και απόλυτα ανανεωμένο «Ντίσκομποϊ», καθώς και την Fide, που με την μελωδική φωνή της έρχεται για να συνδέσει την Σμύρνη με την Αθήνα.



Την Παραμονή των Χριστουγέννων, οι ONIRAMA φιλοξενούν την Angelika Dusk για το απόλυτο 80s-90s party και μαζί, μας υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη χορό, τραγούδια που αγαπήσαμε και ατελείωτη ενέργεια!



Ανήμερα τα Χριστούγεννα, η νύχτα είναι αφιερωμένη στη μαγεία των γιορτών! Η ατμόσφαιρα κορυφώνεται με την παρουσία της Ευρυδίκης, μιας από τις πιο ξεχωριστές και αγαπημένες ποπ-ροκ φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Μαζί με τους ONIRAMA υπόσχονται να μας χαρίσουν αξέχαστες στιγμές και να τραγουδήσουν μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες, κάνοντας τα Χριστούγεννα ακόμα πιο φωτεινά.

Πληροφορίες: ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487 Ώρα έναρξης: 21:00.