Τρίκαλα: Προφυλακίστηκε ο 18χρονος μητροκτόνος

Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη ζητούν οι δικηγόροι του

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ
Τρίκαλα: Προφυλακίστηκε ο 18χρονος που σκότωσε τη μάνα του / Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα, έπειτα από τη μαραθώνια απολογία του την Παρασκευή (24/10). 

Τρίκαλα: «Δεν ισχύει τίποτα, θα πέθαινε για τα παιδιά της»

Οι συνήγοροι υπεράσπισής του ζητούν τη διενέργεια Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης: «Από το σύνολο όλων των δεδομένων της υποθέσεως προέκυψε η επιτακτική ανάγκη διενέργειας Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης του κατηγορουμένου σε Δημόσιο Ψυχιατρικό Κατάστημα σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και το αίτημα αυτό η υπεράσπιση θεωρεί ότι θα ικανοποιηθεί απολύτως, ώστε να αναδειχθούν και φωτιστούν οι πραγματικές αιτίες και δεδομένα της τραγικής αυτής υπόθεσης στην σωστή τους βάση», αναφέρουν σε δήλωσή τους στο trikalavoice.gr.

Τρίκαλα: Έπνιγε τη μητέρα του μέχρι να πεθάνει - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Ο 18χρονος παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη μητέρα του, υποστηρίζοντας πως ένιωθε ότι δεν τον φρόντιζε και τον κατηγορούσε συχνά. Άτομα από το περιβάλλον της οικογένειας ανέφεραν ότι οι δύο τους διαφωνούσαν συχνά. Ο νεαρός φέρεται να επιτέθηκε αυθόρμητα, χρησιμοποιώντας μια πετσέτα, με την οποία προκάλεσε τον θάνατό της.

