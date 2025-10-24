Άρχισε η δίκη του ηθοποιού για βιασμό & απόπειρα βιασμού-«Ήταν χειριστικός»

Κατέθεσε η μητέρα της πρώτης καταγγέλουσας

24.10.25 , 19:00 Άρχισε η δίκη του ηθοποιού για βιασμό & απόπειρα βιασμού-«Ήταν χειριστικός»
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Άρχισε Η Δίκη Του Ηθοποιού Για Βιασμό & Απόπειρα Βιασμού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Γνωστός ηθοποιός αλλά και σκηνοθέτης κατηγορείται για τον βιασμό δύο γυναικών και απόπειρα βιασμού, με τη δίκη του να έχει ξεκινήσει σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση και για βιασμό εις βάρος δύο γυναικών.

Πρώτη μάρτυρας που κατέθεσε ήταν η μητέρα της πρώτης καταγγέλλουσας, η οποία περιέγραψε με συγκίνηση τις δύσκολες στιγμές που βίωσε η οικογένεια. Στην κατάθεσή της ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος διατηρούσε σχέση με τη μεγαλύτερη κόρη της, Δ., την περίοδο που φέρονται να τελέστηκαν οι πράξεις εις βάρος της μικρότερης κόρης, Ι. Η ίδια εξήγησε ότι η αποκάλυψη των γεγονότων έγινε τον Αύγουστο του 2015.

«Η Δ. του είπε “έλα εδώ που είναι και οι γονείς μας, κακοποιούσες την Ι. τόσα χρόνια”. Εκείνος δεν το αρνήθηκε», κατέθεσε η μητέρα, προσθέτοντας ότι ο κατηγορούμενος προσπάθησε να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα των πράξεών του.

Τέμπη: Πρώτη δίκη για τα λάθος βίντεο - Ποιοι κάθονται στο εδώλιο

Η μητέρα της καταγγέλλουσας περιέγραψε τον κατηγορούμενο ως χειριστικό και εξουσιαστικό άνθρωπο, με τάσεις ελέγχου και ανάγκη κυριαρχίας.

Αναφέρθηκε επίσης στη σχέση εξάρτησης που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στον κατηγορούμενο και την Ι., σημειώνοντας ότι της ασκούσε ψυχολογική πίεση και φόβο. «Την τρομοκρατούσε, ήταν έντονος και είχε επίδραση πάνω της. Στην ουσία ήταν εξαρτημένη και τρομοκρατημένη», είπε χαρακτηριστικά.

Η μάρτυρας κατέθεσε ακόμη πως, μετά από μια απόπειρα αυτοκτονίας της κόρης της, ο κατηγορούμενος —ως σύντροφος της άλλης κόρης— είχε προσφερθεί να βοηθήσει την οικογένεια.

Πότε ξεκινά η δίκη του αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του

Πριν από αυτήν, στο δικαστήριο κατέθεσε και η ίδια η Ι., η οποία περιέγραψε τη σχέση της με τον κατηγορούμενο, χαρακτηρίζοντάς τον επίσης χειριστικό. Όπως είπε, εκείνος συχνά προσπαθούσε να ελέγχει τη συμπεριφορά της και να την κάνει να αισθάνεται ενοχές. «Σοκαρίστηκα, άρχισα να πιστεύω ότι κάτι συνέβαινε όταν εμφανίστηκαν κι άλλες γυναίκες. Ήταν παρεμβατικός, με έφερνε συχνά στο σημείο να κλαίω», κατέθεσε.

Η Ι. πρόσθεσε ότι ο κατηγορούμενος είχε προσεγγίσει και την οικογένειά της, ακόμη και στο πατρικό τους σπίτι, προσπαθώντας να δημιουργήσει οικειότητα και εμπιστοσύνη.

 

