Τρόμος για τον «Δράκο των Εξαρχείων»: «Δεν έχω κοιμηθεί μια βδομάδα τώρα»

Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον 65χρονο μιλά στον Άρη Λάμπο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.10.25 , 01:05 GNTM: Ποιο μοντέλο είχε την καλύτερη φωτογραφία σε αυτή τη δοκιμασία;
25.10.25 , 00:25 GNTM: Έβαλε τα κλάματα η Άννα στο πλατό - Την παρηγόρησε η Ηλιάνα!
25.10.25 , 00:15 Απρόσμενη αποχώρηση στο GNTM: Ο Νίκος ή η Άννα είπε αντίο;
25.10.25 , 00:03 «Μαϊμού» Υδραυλικός Εξαπατούσε Ηλικιωμένους
24.10.25 , 23:50 Νίκα: Ο μικρός Βασίλης μεγάλωσε! Η νέα φωτογραφία που έλιωσε το Instagram
24.10.25 , 23:39 Τρόμος για τον «Δράκο των Εξαρχείων»: «Δεν έχω κοιμηθεί μια βδομάδα τώρα»
24.10.25 , 23:37 Άρχισε η δίκη του ηθοποιού για βιασμό & απόπειρα βιασμού-«Ήταν χειριστικός»
24.10.25 , 23:20 GNTM Η αποκάλυψη του Σάββα: «Πήγαν 6 λεπτά στο δωμάτιο»
24.10.25 , 23:15 GNTM: Αυτό το μοντέλο πήρε τα 300 ευρώ!
24.10.25 , 23:07 Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου στη σχολική γιορτή της κόρης τους
24.10.25 , 22:54 Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το σχόλιο του Χρήστου Μάστορα στο βίντεό της
24.10.25 , 22:52 Τρίκαλα: «Ποτέ δε σκέφτηκα να σκοτώσω τη μάνα που με γέννησε»
24.10.25 , 22:42 Ιωάννα Τούνη: Ταξίδι - «αστραπή» στην Αθήνα - Ο λόγος;
24.10.25 , 22:10 GNTM: Εντυπωσίασε στη φωτογράφισή της η Γιασμίν!
24.10.25 , 22:06 Κορωπί: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 50χρονο
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Πέτρος Κωστόπουλος: Σε εγκαίνια εστιατορίου - καμπαρέ στο κέντρο της Αθήνας
Τρίκαλα: «Ποτέ δε σκέφτηκα να σκοτώσω τη μάνα που με γέννησε»
Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ - «Σας αγαπώ»
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
GNTM: Το ατύχημα της Ειρήνης στη φωτογράφιση – Δεν το έβαλε κάτω!
Γιούλη Τσαγκαράκη: Ποια είναι η «θεία Σταματίνα» που έχει γίνει viral
Αμπελόκηποι: Νεκρός από πυροβόλο αστυνομικός των ΜΑΤ
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (24/10/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένας άνδρας γύρω στα 65 κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή των Εξαρχείων και παρενοχλεί σεξουαλικά νεαρές γυναίκες, κάνοντας άσεμνες χειρονομίες μπροστά τους. Μία από τις κοπέλες που έπεσε θύμα του, μιλά αποκλειστικά στο STAR και τον Άρη Λάμπο, περιγράφοντας τη στιγμή που γλίτωσε παρά τρίχα από τα χειρότερα.

«Ξαφνικά, εκεί που κάθομαι, ακούω κάτι βογγητά. Πετάγομαι, γυρίζω και κοιτάζω — και είχε βγάλει έξω το μόριό του και αυτοϊκανοποιούνταν. Τρομάζω, σοκάρομαι, φωνάζω και τον έβρισα κιόλας. Με κοίταζε και γελούσε».

 

Συνελήφθησαν οι γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια

Θύμα του Δράκου των Εξαρχείων

Έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στην καρδιά των Εξαρχείων

Η 36χρονη γυναίκα περιγράφει στο STAR τη στιγμή που ο ηλικιωμένος άρχισε να την παρενοχλεί σεξουαλικά στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, στα Εξάρχεια. Ήταν βράδυ Δευτέρας και είχε μόλις σχολάσει. Ο δράστης την πλησίασε με πονηρό τρόπο, ώστε να μην καταλάβει τις προθέσεις του.

«Μου ζητάει συγγνώμη για την ενόχληση — ήταν και καλοντυμένος, δεν μου πήγε το μυαλό. Με ρωτάει πότε περνάει το λεωφορείο. Του απαντάω ότι δεν έχει τέτοια ώρα, με καληνυχτίζει. Ξανασχολούμαι με το κινητό μου… κι ακούω πάλι βογγητά».

Εξάρχεια: Άγρια επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε γυναίκα

Όπως εξηγεί, εκείνη τη στιγμή κατάφερε να ξεπεράσει το αρχικό σοκ, διατήρησε την ψυχραιμία της και αντέδρασε, κάτι που ενδεχομένως την έσωσε από τα χειρότερα.

Εξάρχεια: «Γλίτωσα γιατί αντέδρασα έντονα»

«Είχα μια κονσέρβα εκείνη την ώρα για να τη δώσω στο σκύλο μου και, μέσα στον πανικό, του την πέταξα για να τον εκφοβίσω.
Και τότε έφυγε και απομακρύνθηκε. Αν είχα κοκκαλώσει εκείνη τη στιγμή και δεν μπορούσα να αντιδράσω;...»

Η περιγραφή του «δράκου των Εξαρχείων»:

«Είχε γκρίζα μαλλιά, γύρω στο 1.80, κανονικό βάρος, αρκετά καλά ρούχα και ένα κόκκινο αδιάβροχο.»

«Όταν ένας άνδρας κατεβάζει τα παντελόνια του και κάνει ό,τι κάνει, δεν είναι αστείο — είναι σεξουαλική παρενόχληση.
Σε σοκάρει, νιώθεις αηδία. Εγώ δεν έχω κοιμηθεί μια εβδομάδα τώρα.»

Tο περιστατικό συνέβη μόλις δύο στενά μακριά από το Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, στην οδό Καλλιδρομίου. Οι γυναίκες της περιοχής είναι ανάστατες, ενώ οι αρχές αναζητούν τον ηλικιωμένο, που έχει χαρακτηριστεί ήδη ως «ο δράκος των Εξαρχείων».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΡΑΚΟΣ,
 |
ΔΡΑΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
 |
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top