Τρόμος για τον «Δράκο των Εξαρχείων»: «Δεν έχω κοιμηθεί μια βδομάδα τώρα»

Ένας άνδρας γύρω στα 65 κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή των Εξαρχείων και παρενοχλεί σεξουαλικά νεαρές γυναίκες, κάνοντας άσεμνες χειρονομίες μπροστά τους. Μία από τις κοπέλες που έπεσε θύμα του, μιλά αποκλειστικά στο STAR και τον Άρη Λάμπο, περιγράφοντας τη στιγμή που γλίτωσε παρά τρίχα από τα χειρότερα.

«Ξαφνικά, εκεί που κάθομαι, ακούω κάτι βογγητά. Πετάγομαι, γυρίζω και κοιτάζω — και είχε βγάλει έξω το μόριό του και αυτοϊκανοποιούνταν. Τρομάζω, σοκάρομαι, φωνάζω και τον έβρισα κιόλας. Με κοίταζε και γελούσε».

Έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στην καρδιά των Εξαρχείων

Η 36χρονη γυναίκα περιγράφει στο STAR τη στιγμή που ο ηλικιωμένος άρχισε να την παρενοχλεί σεξουαλικά στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, στα Εξάρχεια. Ήταν βράδυ Δευτέρας και είχε μόλις σχολάσει. Ο δράστης την πλησίασε με πονηρό τρόπο, ώστε να μην καταλάβει τις προθέσεις του.

«Μου ζητάει συγγνώμη για την ενόχληση — ήταν και καλοντυμένος, δεν μου πήγε το μυαλό. Με ρωτάει πότε περνάει το λεωφορείο. Του απαντάω ότι δεν έχει τέτοια ώρα, με καληνυχτίζει. Ξανασχολούμαι με το κινητό μου… κι ακούω πάλι βογγητά».

Όπως εξηγεί, εκείνη τη στιγμή κατάφερε να ξεπεράσει το αρχικό σοκ, διατήρησε την ψυχραιμία της και αντέδρασε, κάτι που ενδεχομένως την έσωσε από τα χειρότερα.

Εξάρχεια: «Γλίτωσα γιατί αντέδρασα έντονα»

«Είχα μια κονσέρβα εκείνη την ώρα για να τη δώσω στο σκύλο μου και, μέσα στον πανικό, του την πέταξα για να τον εκφοβίσω.

Και τότε έφυγε και απομακρύνθηκε. Αν είχα κοκκαλώσει εκείνη τη στιγμή και δεν μπορούσα να αντιδράσω;...»

Η περιγραφή του «δράκου των Εξαρχείων»:

«Είχε γκρίζα μαλλιά, γύρω στο 1.80, κανονικό βάρος, αρκετά καλά ρούχα και ένα κόκκινο αδιάβροχο.»

«Όταν ένας άνδρας κατεβάζει τα παντελόνια του και κάνει ό,τι κάνει, δεν είναι αστείο — είναι σεξουαλική παρενόχληση.

Σε σοκάρει, νιώθεις αηδία. Εγώ δεν έχω κοιμηθεί μια εβδομάδα τώρα.»

Tο περιστατικό συνέβη μόλις δύο στενά μακριά από το Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, στην οδό Καλλιδρομίου. Οι γυναίκες της περιοχής είναι ανάστατες, ενώ οι αρχές αναζητούν τον ηλικιωμένο, που έχει χαρακτηριστεί ήδη ως «ο δράκος των Εξαρχείων».