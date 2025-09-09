Συνελήφθησαν οι γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια

Συνελήφθησαν στα Εξάρχεια οι γιοι πολιτικού και πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από έλεγχο της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι δύο νεαροί, ηλικίας 26 και 30 ετών, συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας. Αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ τους εντόπισαν στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ισαύρων λίγο μετά από πορεία που είχε πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή τους βρέθηκαν πτυσσόμενα γκλοπ και κοκκάλινα γάντια, τα οποία κατασχέθηκαν.

Μετά τον εντοπισμό των αντικειμένων, οι νεαροί μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων. Εκεί σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία, ενώ η υπόθεση διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.