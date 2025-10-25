GNTM: Έβαλε τα κλάματα η Άννα στο πλατό - Την παρηγόρησε η Ηλιάνα!

Δύσκολη ήταν η μέρα της Άννας στο σετ του GNTM. Το νεαρό μοντέλο στάθηκε μπροστά στους τρεις κριτές και τα σχόλια τους δεν ήταν διόλου κολακευτικά.

Απόρησαν πως μια κοπέλα τόσο ψηλή όσο αυτή δεν μπόρεσε να έχει μια σωστή πόζα μπροστά στον φωτογραφικό φακό.

Η κριτική στεναχώρησε την Άννα και δεν κατάφερε να κρύψει τα δάκρυά της και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μπαίνοντας στο πλατό είπε: «Σας είπα να μη μου τη στεναχωρήσετε, αλλά δε με ακούσατε».

Τα κλάματα της Άννας στο GNTM

Η Ηλιάνα πήρε αγκαλιά την Άννα θέλοντας να την παρηγορήσει και ζητώντας της να μην κλαίει.

«Πάει πέρασε! Ήταν μια δύσκολη μέρα. Τώρα είμαστε εδώ παρέα», της είπε.



