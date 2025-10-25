GNTM: Έβαλε τα κλάματα η Άννα στο πλατό - Την παρηγόρησε η Ηλιάνα!

Δύσκολη μέρα για το νεαρό μοντέλο

STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύσκολη ήταν η μέρα της Άννας στο σετ του GNTM. Το νεαρό μοντέλο στάθηκε μπροστά στους τρεις κριτές και τα σχόλια τους δεν ήταν διόλου κολακευτικά.

GNTM: Έβαλε τα κλάματα η Άννα στο πλατό - Την παρηγόρησε η Ηλιάνα!

Απόρησαν πως μια κοπέλα τόσο ψηλή όσο αυτή δεν μπόρεσε να έχει μια σωστή πόζα μπροστά στον φωτογραφικό φακό.

Η κριτική στεναχώρησε την Άννα και δεν κατάφερε να κρύψει τα δάκρυά της και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μπαίνοντας στο πλατό είπε: «Σας είπα να μη μου τη στεναχωρήσετε, αλλά δε με ακούσατε».

Τα κλάματα της Άννας στο GNTM

Τα κλάματα της Άννας στο GNTM

Η Ηλιάνα πήρε αγκαλιά την Άννα θέλοντας να την παρηγορήσει και ζητώντας της να μην κλαίει.

«Πάει πέρασε! Ήταν μια δύσκολη μέρα. Τώρα είμαστε εδώ παρέα», της είπε.


GNTM
 |
GNTM ΑΝΝΑ
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
