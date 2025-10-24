GNTM: Αυτό το μοντέλο πήρε τα 300 ευρώ!

Ακόμα μια δοκιμασία στο GNTM έφτασε στο τέλος της. Ορισμένα από τα μοντέλα τα πήγαν εξαιρετικά και άλλα πάλι δυσκολεύτηκαν.

«Κάποιες από τις μικρές δοκιμασίες έχουν έπαθλο. Κάποιος από εσάς έχει την καλύτερη φωτογραφία και φυσικά θα πάρει και τα μετρητά», είπε αρχικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και στη συνέχεια κάλεσε μπροστά την Ξένια και τον Ανέστη.

Ο Ανέστης είχε την καλύτερη φωτογραφία



«Τη δουλειά και τα 300 ευρώ σε αυτή τη δοκιμασία πήρε ο Ανέστης», ανακοίνωσε λίγα λεπτά αργότερα η παρουσιάστρια.

GNTM: Ξένια και Ανέστης ξεχώρισαν σε αυτή τη δοκιμασία

Από την πλευρά της, η Ζεν τόνισε πως χαίρεται να συνεργάζεται μαζί με τα μοντέλα και τους ζήτησε να το πιστέψουν και οι ίδιοι και να τα πάνε ακόμα καλύτερα.



