GNTM: Τα μοντέλα μεταμορφώνονται σε fashion icon βοσκοί και βοσκοπούλες

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Παρασκευή 31/10) η Μιλένα Αντύπα ήταν αυτή που αποχώρησε από το GNTM 2025, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη.

Ο Edouardo Τεντέσκι είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας, κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή του στη σουίτα της βίλας.

Οι Δοκιμασίες Επιβράβευσης του GNTM 2025 δεν έχουν μόνο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αλλά πολύ συχνά αποτελούν και ένα τεστ προετοιμασίας για την απαιτητική Δοκιμασία Αποχώρησης, που ακολουθεί.

Η ιδανική πόζα πρέπει να συνδυάζει δυναμισμό, στυλ και έκφραση και τα μοντέλα πρέπει να μάθουν να συντονίζονται με τις απαιτήσεις του κάθε σετ, άσχετα αν πρέπει να πηδήξουν από τραμπολίνο, να περάσουν μέσα από ένα μεγάλο κάδρο και ταυτόχρονα να ποζάρουν στον αέρα (!) για να «πάρουν τη δουλειά» και φυσικά την αμοιβή.

Απόψε, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, η Δοκιμασία Επιβράβευσης έχει έντονο αθλητικό στυλ, απαιτεί καλή φυσική κατάσταση, απόλυτο έλεγχο του σώματος και αστείρευτη ενέργεια. Σ' αυτή τη φωτογραφική περιπέτεια, τα μοντέλα θα έχουν έναν απρόσμενο σύμμαχο, που θα τους δείξει το reference και θα τα ενθουσιάσει με την παρουσία της. Η Lila, η αγαπημένη τραγουδίστρια και performer, με εμπειρία σε μεγάλες καμπάνιες και φωτογραφήσεις, όχι μόνο αποτελεί έμπνευση για τα παιδιά, αλλά δίνει πολύτιμες συμβουλές και τα εμψυχώνει.

Σε ένα τέτοιο σετ, τα μοντέλα με αθλητικό background, όπως η Ειρήνη Βασιλειάδου, η Ξένια Τσίρκοβα, ο Μιχάλης Κούτρης και ο Μιχάλης Μίγκλης, φαίνεται να διαθέτουν ένα μικρό πλεονέκτημα, το οποίο, όμως, μπορεί εύκολα να ανατραπεί από το πάθος και την ενέργεια του Γιώργου Τοκμετζίδη, του Ανέστη Τεντέσκι και του Νάρκισσου Τζιλόπουλου.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, με ελάχιστο χρόνο ξεκούρασης και πριν καν ξημερώσει, τα μοντέλα πρέπει να είναι σωματικά και ψυχικά έτοιμα για την πιο απαιτητική Δοκιμασία Αποχώρησης, μέχρι τώρα. Στην ορεινή Κορινθία, σε ένα μαγικό σκηνικό τα περιμένει μια πρόκληση, που θα ανατρέψει τα πάντα!

Μεταμορφωμένοι σε fashion icon βοσκοί και βοσκοπούλες, με εντυπωσιακό styling και μακιγιάζ, θα πρέπει να ποζάρουν μέσα σε μια παραδοσιακή στάνη, παρέα με τα πρόβατα!

Για πρώτη φορά στο GNTM 2025 σε ρόλο art directors θα βρίσκονται οι τρεις κριτές, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Άγγελος Μπράτης και ο Έντι Γαβριηλίδης, οι οποίοι παίρνουν πολύ σοβαρά τον ρόλο τους και ζητάνε τα μοντέλα να ποζάρουν και να φωτογραφηθούν σαν να έκαναν editorials σε μεγάλα περιοδικά μόδας του εξωτερικού. Οι κατευθύνσεις, που δίνουν οι κριτές την ώρα της φωτογράφισης, διχάζουν τα μοντέλα και κάνουν τον Γιώργο να χάσει κάθε διάθεση ευχαρίστησης, ο οποίος βλέπει τα υπόλοιπα μοντέλα να ποζάρουν άψογα υπό τις οδηγίες τους.

Η Ραφαηλία Ζυγκιρίδη και η Ειρήνη ενθουσιάζονται με τη διαδικασία, τη στιγμή που η Ελένη Ορκοπούλου και η Αγγέλικα Κύρου, για δεύτερη συνεχόμενη φωτογράφιση αποχώρησης, αντιμετωπίζουν δυσκολίες έκφρασης και πόζας. Ο Γιώργος μπαίνει στο σετ αποφασισμένος να κερδίσει την καλύτερη φωτογραφία, όμως ο Ανέστης, η Μιχαέλα Κράβαρικ και ο Edouardo Τεντέσκι ενθουσιάζουν τον φωτογράφο και πεισμώνουν ακόμα περισσότερο τον Γιώργο. Ο μόνιμα αναπάντεχος διεκδικητής, που ακούει στο όνομα Νάρκισσος, επιζητά εναγωνίως την υπέρβαση, η οποία φαντάζει πιο δύσκολη από ποτέ. Τι φταίει αυτή τη φορά; Το art direction, το concept ή ο περιορισμένος χρόνος φωτογράφισης;

Οι «συμμαχίες των δωματίων» ενισχύονται και οι αναλύσεις γι‘ αυτούς που πρέπει να αποχωρήσουν δίνουν και παίρνουν. Οι ηγετικές προσωπικότητες του σπιτιού, όπως ο Ανέστης και ο Νάρκισσος, επιζητούν την εύνοια των υπολοίπων και αυτό μοιραία οδηγεί σε σύγκρουση. Ποιος θα πάρει την καλύτερη φωτογραφία, την αμοιβή και το πλεονέκτημα για την επόμενη φωτογράφιση και ποιος θα αποχωρήσει οριστικά από το GNTM 2025;

Το πλατό αποχώρησης, που ακολουθεί, θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους με θεαματικό τρόπο!

Το πιο αγαπημένο fashion project επέστρεψε στο Star και δεν μιλάμε απλώς για μια νέα σεζόν, μιλάμε για μια νέα εποχή. Ό,τι ήξερες για το GNTM… ξαναγράφεται! Γιατί έρχεται εντελώς ανανεωμένο, πιο σύγχρονο από ποτέ, γεμάτο glamour, ομορφιά και νέα πρόσωπα, που φέρνουν φρέσκια ενέργεια και καινούρια ματιά.

Φέτος, το GNTM μετατρέπεται σε έναν ζωντανό, εξελισσόμενο χώρο μόδας. Το σκηνικό ανανεώνεται πλήρως, φιλοξενώντας δοκιμασίες και δράσεις με διαφορετική αισθητική αλλά και θεματικές. Το concept γίνεται πιο απαιτητικό, η εικόνα πιο μοντέρνα και η εμπειρία των παικτών πιο ουσιαστική.

Σε πλήρη ανατροπή όσων ξέραμε μέχρι σήμερα, το GNTM της νέας εποχής φέρνει μια τριμελή επιτροπή, που εκπροσωπεί διαφορετικές γενιές, οπτικές και εμπειρία στον χώρο της μόδας. Η βαθιά γνώση, η αισθητική και η ενέργεια των τριών κριτών δημιουργούν τη βάση για έναν απολαυστικό, δυναμικό και ουσιαστικό διάλογο. Καθένας διατηρεί την ξεχωριστή, δυνατή του προσωπικότητα - αλλά όλοι μιλούν την ίδια γλώσσα: τη γλώσσα της μόδας.

Λάκης Γαβαλάς - Fashion Expert

Icon και θρύλος της ελληνικής μόδας. Ο Λάκης Γαβαλάς έχει αφήσει το στίγμα του ως σχεδιαστής, επιχειρηματίας και fashion visionary. Ξεχωρίζει για το χιούμορ, την ανεξάντλητη ενέργεια και την αυθεντική του άποψη για το στιλ. Έρχεται στο GNTM

με τον ρόλο που του ταιριάζει απόλυτα: ως ο ειδικός που λέει πάντα τη γνώμη του χωρίς φίλτρα και στηρίζει με πάθος κάθε δημιουργική πρόταση.

Άγγελος Μπράτης – Σχεδιαστής Μόδας

Ο γνωστός και αγαπημένος σχεδιαστής μόδας, επιστρέφει στο GNTM με τη γνωστή υψηλή του αισθητική, το γλυκό του χιούμορ και την αγάπη του για το καλοραμμένο

ρούχο. Mε διαδρομή που ξεκινά από το Παρίσι και φτάνει στις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς πασαρέλες, ο Άγγελος επιστρέφει για να βοηθήσει μέσα από την εμπειρία του τους διαγωνιζόμενους να ανακαλύψουν και να εξελίξουν τη μοναδική τους ταυτότητα.

Έντι Γαβριηλίδης - Fashion Consultant

Ο Έντι, μόλις 36 ετών, ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, όπου έχει ιδρύσει δική του εταιρεία, που συνεργάζεται με διεθνείς οίκους και designers στον σχεδιασμό και την παραγωγή ενδυμάτων. Έχει συνεργαστεί με οίκους όπως ο Alexander McQueen και Tom Ford, αλλά και με προσωπικότητες όπως οι Lady Gaga, Lindsay Lohan, Amber Le Bon, Τόνια Σωτηροπούλου και Αθηνά Οικονομάκου. Ο Έντι εκπροσωπεί τη νέα γενιά της διεθνούς μόδας και έρχεται να προσθέσει το σύγχρονο, global perspective στην επιτροπή του νέου GNTM.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του GNTM, αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο της Creative Director για να… ξαναγράψει την ιστορία από την αρχή με τα ανατρεπτικά της concept. Με τον εκρηκτικό της χαρακτήρα, το ακαταμάχητο ταμπεραμέντο και την ασταμάτητη ενέργειά της, φέρνει μπροστά και πίσω από τις κάμερες το μεγάλο πάθος της για τη μόδα, επιμελούμενη καλλιτεχνικά κάθε challenge και φωτογράφιση με μια εντελώς φρέσκια δυναμική και οπτική.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιστρέφει στο GNTM ως Competition Director & Model Mentor, αναλαμβάνοντας έναν πολυδιάστατο ρόλο, τόσο σε κάθε στιγμή δράσης του διαγωνισμού όσο και στη λήψη των τελικών αποφάσεων. Θα στηρίζει και θα συμβουλεύει τα μοντέλα, κουβαλώντας την πραγματική εμπειρία του modeling και την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας που έχει «περάσει από τη θέση τους», δίνοντας στην έννοια του mentoring μια διαφορετική, δική της διάσταση. Θα είναι δίπλα στους διαγωνιζόμενους συνεχώς, προσφέροντας καθοδήγηση σε κάθε επίπεδο, απευθυνόμενη ως μοντέλο προς μοντέλα, με στόχο να βγουν έτοιμοι επαγγελματίες στην αγορά εργασίας. Η συμβολή της θα είναι κομβική ως προς την εξέλιξη του διαγωνισμού, καθώς θα έχει σημαντικό μερίδιο στην λήψη των τελικών αποφάσεων της κριτικής επιτροπής στο πλατό.

Τα έπαθλα του GNTM 2025

Ο νικητής ή η νικήτρια του GNTM 2025 θα κερδίσει:

50.000 ευρώ

ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο OMODA 5 EV στην πλούσια Premium έκδοση

υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής τους, από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

