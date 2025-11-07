Σύμβαση 717 για σιδηρόδρομο: Απόφαση «κόλαφος»

Το Δικαστήριο «αδειάζει» το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.11.25 , 20:36 LILA: Η ηλικία, η καταγωγή, το πραγματικό όνομα και τα hits της!
07.11.25 , 20:30 Βορίζια: Οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ μαζί σε γλέντια
07.11.25 , 19:57 Σε 3 μήνες με αναστολή και πρόστιμο 5.500 ευρώ καταδικάστηκε ο τενόρος
07.11.25 , 19:45 Σύμβαση 717 για σιδηρόδρομο: Απόφαση «κόλαφος»
07.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Μπορείς να σκεφτείς τις λέξεις που Πάνε Πακέτο;
07.11.25 , 19:39 Το GAC Hyptec SSR καταρρίπτει Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness
07.11.25 , 19:27 Σκούρτα Βοιωτίας: Βρέθηκε απανθρακωμένος άντρας δεμένος με χειροπέδες
07.11.25 , 19:15 Πόθεν Έσχες: Νέα πλατφόρμα με αυτόματη άντληση τραπεζικών στοιχείων
07.11.25 , 19:07 Φαρσαράκης: «Πλακώθηκα από το αυτοκίνητο, ένα δέντρο και λιποθύμησα»
07.11.25 , 18:54 Cash or Trash: Παγώνης vs Τσαγκαράκης: Ποιος θα φορέσει το καπέλο Gucci;
07.11.25 , 18:34 Νάταλι Κάκκαβα: Στα επείγοντα μετά από περιπέτεια υγείας
07.11.25 , 18:27 Βέροια: Ο ληστής τραυματίστηκε από το όπλο του στην πάλη με το θύμα!
07.11.25 , 18:15 Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Β. Τουρνάς
07.11.25 , 18:09 3+1 «άγνωστοι» προορισμοί στην Ελλάδα για αξέχαστες διακοπές
07.11.25 , 18:05 Cash or Trash: Η επιστροφή της Σέλμα και η πρόσκληση για ποτό στον Σταυρίδη
Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Β. Τουρνάς
Μία διαφορετική συνταγή για μπριζόλες που «λιώνουν» στο στόμα
Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Δείτε πώς είναι σήμερα
Νάταλι Κάκκαβα: Στα επείγοντα μετά από περιπέτεια υγείας
Σκούρτα Βοιωτίας: Βρέθηκε απανθρακωμένος άντρας δεμένος με χειροπέδες
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Μελίνα Μακρή: «Το παιδί μου είναι 3,5 ετών και δεν μιλάει ακόμα»
Βορίζια: Οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ μαζί σε γλέντια
LILA: Η ηλικία, η καταγωγή, το πραγματικό όνομα και τα hits της!
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
Τέμπη δυστύχημα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ηχηρό «ράπισμα» στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την απόφασή του να υπερασπιστεί τους δύο κατηγορούμενους επιθεωρητές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αντί των συμφερόντων του Δημοσίου, από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας το οποίο υποχρεώνει το ελληνικό δημόσιο να παραστεί στη δίκη για την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος τους για τη σύμβαση 717 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Για το λόγο αυτό ανέβαλε τη διαδικασία για  τις 3 Μαρτίου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 |
ΣΥΜΒΑΣΗ 717
 |
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ
 |
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top