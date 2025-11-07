Σύμβαση 717 για σιδηρόδρομο: Απόφαση «κόλαφος»

Ηχηρό «ράπισμα» στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την απόφασή του να υπερασπιστεί τους δύο κατηγορούμενους επιθεωρητές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αντί των συμφερόντων του Δημοσίου, από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας το οποίο υποχρεώνει το ελληνικό δημόσιο να παραστεί στη δίκη για την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος τους για τη σύμβαση 717 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Για το λόγο αυτό ανέβαλε τη διαδικασία για τις 3 Μαρτίου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr



