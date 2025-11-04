Tα μοντέλα της Opel που οδηγούν ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού

Γιατί τα προτίμησαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.25 , 18:44 Ειδοποιητήρια για 187.000 αυτοκίνητα χωρίς ασφάλιση ή τέλη κυκλοφορίας!
04.11.25 , 18:32 Skoda Kamiq: Τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
04.11.25 , 18:30 Cash or Trash: Η Σοφία Τσίπα και το σεκρετέρ της που πουλήθηκε ακριβά
04.11.25 , 18:15 Cash or Trash: Το κολιέ της Κλεοπάτρας πουλήθηκε 5.000 ευρώ!
04.11.25 , 18:12 Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό
04.11.25 , 17:56 Δολοφονία Γαρυφαλλιάς Φολέγανδρος: Ζητά ελαφρυντικά ο δράστης
04.11.25 , 17:54 Επίδομα θέρμανσης: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις
04.11.25 , 17:46 Aυτά είναι τα ζώδια που τον Νοέμβριο θα έχουν οικονομική επιτυχία
04.11.25 , 17:44 Tα μοντέλα της Opel που οδηγούν ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού
04.11.25 , 17:30 Πύρρος Δήμας - Αφροδίτη Σκαφίδα: Με την κόρη τους σε φιλανθρωπική εκδήλωση
04.11.25 , 17:07 Νέα Υόρκη: Μπήκαν σε φέρετρα για τις ανάγκες Halloween πάρτι στο Σόχο!
04.11.25 , 17:03 Νέος προσωρινός CEO στα ΕΛΤΑ ο Μάριος Τέμπος
04.11.25 , 17:00 «Η Κόμισσα της Φάμπρικας»: Τα ερωτευμένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα
04.11.25 , 16:46 Ποιο τρόφιμο ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα;
04.11.25 , 16:45 Δολοφονία Βαλυράκη: Ποινική δίωξη στους Λιμενάρχες για την έρευνα!
Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό
Κίλι Σφακιανάκη: «Ήταν επιθετική μορφή της νόσου και μη αναστρέψιμη»
Anubis: Έριξαν φόλα στον Echo, τον διάσημο σκύλο έρευνας και διάσωσης
Κατερίνα Καινούργιου: Το ροζ μπαλόνι κι η... σπόντα του καλεσμένου
Τζένη Μπαλατσινού: Τα λόγια αγάπης του Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά της
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χάνει τα μαλλιά της»
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Βορίζια: «Εκτέλεσαν τον γιο μου εν ψυχρώ, να φύγουν από το χωριό»
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
«Ο διάσημος σεφ μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά», λέει στενός φίλος του
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Tα μοντέλα της Opel που οδηγούν ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Ντανιέλ Ποντένσε, γνωστός για την εκρηκτικότητα και την ταχύτητά του, βρήκε στο Opel Grandland την ίδια αίσθηση επιδόσεων και σιγουριάς που τον διακρίνει στο χορτάρι. Η άνεση των Intelli-Seats και οι κορυφαίες τεχνολογίες του Grandland ταιριάζουν στο καθημερινό του πρόγραμμα, από τις προπονήσεις μέχρι τις οικογενειακές του στιγμές.

Tα μοντέλα της Opel που οδηγούν ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού

Ο Γκουστάβο Μάνσα, με το νεανικό του πάθος και την ενέργεια που φέρνει στην ομάδα, ταυτίζεται με το Opel Grandland. Ένα SUV που του χαρίζει την αίσθηση ασφάλειας και δύναμης που χρειάζεται τόσο στην καθημερινότητά του όσο και στις μεγάλες στιγμές στο γήπεδο.

Tα μοντέλα της Opel που οδηγούν ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού

Ο Μέχντι Ταρέμι, ένας από τους πιο έμπειρους επιθετικούς στην Ευρώπη, εκτιμά την ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τη δύναμη. Με το Opel Frontera απολαμβάνει premium τεχνολογία, ευελιξία και τον χώρο που χρειάζεται ένας αθλητής υψηλών απαιτήσεων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
OPEL
 |
ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top