Tα μοντέλα της Opel που οδηγούν ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού

Ο Ντανιέλ Ποντένσε, γνωστός για την εκρηκτικότητα και την ταχύτητά του, βρήκε στο Opel Grandland την ίδια αίσθηση επιδόσεων και σιγουριάς που τον διακρίνει στο χορτάρι. Η άνεση των Intelli-Seats και οι κορυφαίες τεχνολογίες του Grandland ταιριάζουν στο καθημερινό του πρόγραμμα, από τις προπονήσεις μέχρι τις οικογενειακές του στιγμές.

Ο Γκουστάβο Μάνσα, με το νεανικό του πάθος και την ενέργεια που φέρνει στην ομάδα, ταυτίζεται με το Opel Grandland. Ένα SUV που του χαρίζει την αίσθηση ασφάλειας και δύναμης που χρειάζεται τόσο στην καθημερινότητά του όσο και στις μεγάλες στιγμές στο γήπεδο.

Ο Μέχντι Ταρέμι, ένας από τους πιο έμπειρους επιθετικούς στην Ευρώπη, εκτιμά την ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τη δύναμη. Με το Opel Frontera απολαμβάνει premium τεχνολογία, ευελιξία και τον χώρο που χρειάζεται ένας αθλητής υψηλών απαιτήσεων.