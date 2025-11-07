3+1 «άγνωστοι» προορισμοί στην Ελλάδα για αξέχαστες διακοπές

Εναλλακτικές αποδράσεις που θα σας ενθουσιάσουν!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.11.25 , 18:54 Cash or Trash: Παγώνης vs Τσαγκαράκης: Ποιος θα φορέσει το καπέλο Gucci;
07.11.25 , 18:34 Νάταλι Κάκκαβα: Στα επείγοντα μετά από περιπέτεια υγείας
07.11.25 , 18:27 Βέροια: Ο ληστής τραυματίστηκε από το όπλο του στην πάλη με το θύμα!
07.11.25 , 18:15 Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Β. Τουρνάς
07.11.25 , 18:09 3+1 «άγνωστοι» προορισμοί στην Ελλάδα για αξέχαστες διακοπές
07.11.25 , 18:05 Cash or Trash: Η επιστροφή της Σέλμα και η πρόσκληση για ποτό στον Σταυρίδη
07.11.25 , 17:58 Nissan Juke: Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να το αποκτήσετε
07.11.25 , 17:46 Τεχνητή νοημοσύνη και εκπαίδευση: Νέα εργαλεία που θα σε βοηθήσουν
07.11.25 , 17:39 Η ώρα του «Φραπέ» και του «Χασάπη» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
07.11.25 , 17:10 Τζώρτζογλου: Μιλά για τη δήλωσή του ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλo κρεβάτι
07.11.25 , 16:59 Λάρισα: 3χρονος παρασύρθηκε από ΙΧ που πέρασε από πάνω του
07.11.25 , 16:59 Μάρα Ζαχαρέα: Τα τρία τηλεοπτικά απωθημένα και η συνάντηση με την Γκίλφοϊλ
07.11.25 , 16:58 COSMOTE TELEKOM: Δωρεάν γρήγορο ίντερνετ σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία
07.11.25 , 16:56 GNTM: Τα μοντέλα μεταμορφώνονται σε fashion icon βοσκοί και βοσκοπούλες
07.11.25 , 16:13 Aυτά είναι τα απίστευτα οφέλη των smoothies
Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Β. Τουρνάς
Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Δείτε πώς είναι σήμερα
Νάταλι Κάκκαβα: Στα επείγοντα μετά από περιπέτεια υγείας
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Μελίνα Μακρή: «Το παιδί μου είναι 3,5 ετών και δεν μιλάει ακόμα»
Έκτακτο δελτίο καιρού: Τριήμερη κακοκαιρία με βροχές σε πέντε περιοχές
Η Αγγελική Δαλιάνη φωτογραφίζεται με τη 16χρονη κούκλα κόρη της, Λυδία
Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
Αιγάλεω: Μαχαίρωσε την κόρη του στο λαιμό
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Το Γεφύρι της Πλάκας στα Τζουμέρκα και η ιστορία του / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θέλετε να απολαύσετε ένα ολιγοήμερο ταξίδι μακριά από τον θόρυβο της πόλης σε πανέμορφους προορισμούς; Είστε φαν της φύσης και του εναλλακτικού τουρισμού και αναζητάτε στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας, ανακαλύπτοντας υπέροχα ορεινά χωριά

4+1 πέτρινα χωριά στην Ελλάδα - Οι απόλυτοι προορισμοί

Όσοι επιθυμείτε να κάνετε μια εκδρομή και να ανακαλύψετε «άγνωστα» σε πολλούς γραφικά μέρη, διαβάστε παρακάτω τις προτάσεις μας. 

Ακολουθούν τέσσερα πανέμορφα χωριά, διαφορετικά μεν μεταξύ τους, αλλά με ένα κοινό βασικό χαρακτηριστικό: Την απαράμιλλη ομορφιά. Τι θα ζήσετε εάν τα επισκεφτείτε; Ζεστή φιλοξενία, αυθεντική φυσική ομορφιά και μία αξέχαστη ταδιωτική εμπερία. 

Απόδραση στο χωριό Καλαρρύτες - Τζουμέρκα

Τα «ξαδερφάκια» των Ζαγοροχωρίων  έχουν μπει δυναμικά στο ταξιδιωτικό παιχνίδι, με τους φυσιολάτρες να τα θεωρούν αναντικατάστατα και εκείνους που αγαπούν τις αυθεντικές κι ανόθευτες ταξιδιωτικές εμπειρίες να τα υμνούν. 

 

 

Σκαρφαλωμένο στις πλαγιές των Τζουμέρκων, το χωριό Καλαρρύτες είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1.120 μέτρων, πάνω ακριβώς από απότομη χαράδρα μέσα στην οποία κυλάει ο Καλαρρύτικος ποταμός. Οι Καλαρρύτες είναι ένας ορεινός, παραδοσιακός οικισμός με σπίτια που είναι χτισμένα με μία χαρακτηριστική γκρίζα πέτρα.

Γραφικά δρομάκια, παραδοσιακοί ξενώνες, στενά και γραφικά καλντερίμια και απολαυστικές τοπικές συνταγές, στους Καλαρρύτες ο χρόνος κυλά αργά και όμορφα... ετοιμαστείτε για τις πιο αξέχαστες διακοπές! 

 

 

Πώς να πάτε στους Καλαρρύτες

Από Αθήνα μπορείτε να προσεγγίσετε τους Καλαρρύτες είτε μέσω Άρτας, είτε μέσω Ιωαννίνων, είτε μέσω Καλαμπάκας.

Από Αθήνα: Ακολουθήστε τη διαδρομή όπου περνάτε τη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, προσπερνάτε την Άρτα και ακολουθείτε πινακίδες προς Πράμαντα. Συνολικά θα διανύσετε 420 χλμ.

3+1 «άγνωστοι» προορισμοί στην Ελλάδα για αξέχαστες διακοπές

Προορισμοί βγαλμένοι από παραμύθι: Έξι μέρη που θα σε μαγέψουν

Εξόρμηση στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας - Πήλιο

Το βουνό των Κενταύρων μάς γοητεύει χειμώνα καλοκαίρι, ενώ για τις εξορμήσεις του το επιλέγουν χιλιάδες επισκέπτες ετησίως. Κάποια χωριά του Δυτικού Πηλίου, είναι σαφώς λιγότερο «θορυβώδη» κι ανεξερεύνητα. Εμείς σας προτείνουμε μία απόδραση στον πιο ιδανικό προορισμό της περιοχής, ο λόγος για τον  Άγιο Γεώργιο Νηλείας.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @igers_greece_

 

Η ζωή στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας κινείται σε ήρεμους ρυθμούς. Γραφικά καλτερίμια, πλατάνια, καστανιές, ελιές, μηλιές και εντυπωσιακά νεοκλασικά, συνθέτουν τον πρόλογο στα όσα θα κάνουν το συγκεκριμένο χωριό το αγαπημένο σας.

Ο Άγιος Γεώργιος Νηλείας είναι το ορεινότερο χωριό του Πηλίου, σε υψόμετρο που φτάνει τα 700 μέτρα και φημίζεται για τη συγκλονιστική θέα του στον Παγασητικό, ενώ έχει μια από τις πιο όμορφες πλατείες χωριού στην Ελλάδα.

 

 

Πώς να πάτε στον Άγιο Γεώργιο

Από το Βόλο ακολουθείτε το δρόμο προς Αγριά και μετά από περίπου 11 χιλιόμετρα βλέπετε πινακίδα προς Άγιο Γεώργιο. Υπολογίστε πως μετά το Βόλο θα χρειαστείτε ένα μισάωρο οδήγησης.

3+1 «άγνωστοι» προορισμοί στην Ελλάδα για αξέχαστες διακοπές

Εκδρομή στο Μεταξοχώρι Αγιάς - Κίσσαβος

ΠΕρίπου 30 λεπτά από τη Λάρισα, βρίσκεται το Μεταξοχώρι Αγιάς, ένα χωριό-έκπληξη για τους επισκέπτες που θα αποφασίσουν να το ανακαλύψουν από κοντά. Το χωριό αυτό διατηρεί χαμηλούς τους τόνους -όπως και η ευρύτερη περιοχή- και γι’ αυτό αποτελεί αγαπημένη επιλογή όσων αγαπούν την ηρεμία της φύσης.

 

 

Σε απόσταση αναπνοής (1,5 χμ) βρίσκεται η Αγιά, με τα πολλά και αξιόλογα βυζαντινά και θρησκευτικά μνημεία, όπως άλλωστε και όλη η περιοχή. Με σημείο αναφοράς το γραφικό και ήσυχο Μεταξοχώρι μπορείτε να ανακαλύψετε τις ομορφιές του Κισσάβου, μέσω πεζοποριών ή δραστηριοτήτων.

 

 

Πώς να πάτε στο Μεταξοχώρι Αγιάς

Από Αθήνα παίρνετε την εθνική οδό και στο ύψος της Λάρισας βγαίνετε στην έξοδο 2 προς Βόλο και μετά προς Αγιά και τέλος προς Μεταξοχώρι.

3+1 «άγνωστοι» προορισμοί στην Ελλάδα για αξέχαστες διακοπές

Σαββατοκύριακο στην Άρνα Λακωνίας

Χτισμένη σε υψόμετρο 750 μέτρων στις ανατολικές πλαγιές του Ταϋγετου, η άγνωστη στο ευρύ κοινό Άρνα, διατηρεί χαμηλό προφίλ και ελκύει όσους αναζητούν την πραγματική χαλάρωση και αποτοξίνωση από τους ρυθμούς της πόλης. Αθόρυβη μεν, αγαπημένη δε όσων την γνωρίσουν γι’ αυτό και φημίζεται για τον επαναλαμβανόμενο τουρισμό της.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Real Sparta (@realsparta_gr)

 

Το πρώτο πράγμα για το οποίο θα σας μιλήσουν εδώ αλλά κι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα αντικρίσετε, ο περήφανος πλάτανος της κεντρικής πλατείας. Ο συγκεκριμένος πλάτανος μάλιστα έχει συμπεριληφθεί σε έναν δημοσιευμένο κατάλογο με πελώρια δέντρα από όλη την Ευρώπη. Δίπλα του βρίσκεται μια βρύση νεοκλασικού ύφους με κίονες, δωρεά μεταναστών του χωριού από το Μπρούκλιν Αμερικής.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Foteini Daila (@foteini_dl)

 

Πώς να πάτε στην Άρνα 

Θα ακολουθήσετε τον κεντρικό δρόμο Σπάρτης – Γυθείου, στρίβοντας αριστερά προς τα χωριά Ποταμιά και Γοράνοι. Από Γοράνους η Άρνα απέχει 14 χλμ. ενώ από τη Σάρτη 32 χλμ.

3+1 «άγνωστοι» προορισμοί στην Ελλάδα για αξέχαστες διακοπές

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
TOP ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
ΕΚΔΡΟΜΗ
 |
ΤΑΞΙΔΙΑ
 |
ΧΩΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top