3+1 «άγνωστοι» προορισμοί στην Ελλάδα για αξέχαστες διακοπές

Θέλετε να απολαύσετε ένα ολιγοήμερο ταξίδι μακριά από τον θόρυβο της πόλης σε πανέμορφους προορισμούς; Είστε φαν της φύσης και του εναλλακτικού τουρισμού και αναζητάτε στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας, ανακαλύπτοντας υπέροχα ορεινά χωριά;

Όσοι επιθυμείτε να κάνετε μια εκδρομή και να ανακαλύψετε «άγνωστα» σε πολλούς γραφικά μέρη, διαβάστε παρακάτω τις προτάσεις μας.

Ακολουθούν τέσσερα πανέμορφα χωριά, διαφορετικά μεν μεταξύ τους, αλλά με ένα κοινό βασικό χαρακτηριστικό: Την απαράμιλλη ομορφιά. Τι θα ζήσετε εάν τα επισκεφτείτε; Ζεστή φιλοξενία, αυθεντική φυσική ομορφιά και μία αξέχαστη ταδιωτική εμπερία.

Απόδραση στο χωριό Καλαρρύτες - Τζουμέρκα

Τα «ξαδερφάκια» των Ζαγοροχωρίων έχουν μπει δυναμικά στο ταξιδιωτικό παιχνίδι, με τους φυσιολάτρες να τα θεωρούν αναντικατάστατα και εκείνους που αγαπούν τις αυθεντικές κι ανόθευτες ταξιδιωτικές εμπειρίες να τα υμνούν.

Σκαρφαλωμένο στις πλαγιές των Τζουμέρκων, το χωριό Καλαρρύτες είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1.120 μέτρων, πάνω ακριβώς από απότομη χαράδρα μέσα στην οποία κυλάει ο Καλαρρύτικος ποταμός. Οι Καλαρρύτες είναι ένας ορεινός, παραδοσιακός οικισμός με σπίτια που είναι χτισμένα με μία χαρακτηριστική γκρίζα πέτρα.

Γραφικά δρομάκια, παραδοσιακοί ξενώνες, στενά και γραφικά καλντερίμια και απολαυστικές τοπικές συνταγές, στους Καλαρρύτες ο χρόνος κυλά αργά και όμορφα... ετοιμαστείτε για τις πιο αξέχαστες διακοπές!

Πώς να πάτε στους Καλαρρύτες

Από Αθήνα μπορείτε να προσεγγίσετε τους Καλαρρύτες είτε μέσω Άρτας, είτε μέσω Ιωαννίνων, είτε μέσω Καλαμπάκας.

Από Αθήνα: Ακολουθήστε τη διαδρομή όπου περνάτε τη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, προσπερνάτε την Άρτα και ακολουθείτε πινακίδες προς Πράμαντα. Συνολικά θα διανύσετε 420 χλμ.

Εξόρμηση στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας - Πήλιο

Το βουνό των Κενταύρων μάς γοητεύει χειμώνα καλοκαίρι, ενώ για τις εξορμήσεις του το επιλέγουν χιλιάδες επισκέπτες ετησίως. Κάποια χωριά του Δυτικού Πηλίου, είναι σαφώς λιγότερο «θορυβώδη» κι ανεξερεύνητα. Εμείς σας προτείνουμε μία απόδραση στον πιο ιδανικό προορισμό της περιοχής, ο λόγος για τον Άγιο Γεώργιο Νηλείας.

Η ζωή στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας κινείται σε ήρεμους ρυθμούς. Γραφικά καλτερίμια, πλατάνια, καστανιές, ελιές, μηλιές και εντυπωσιακά νεοκλασικά, συνθέτουν τον πρόλογο στα όσα θα κάνουν το συγκεκριμένο χωριό το αγαπημένο σας.

Ο Άγιος Γεώργιος Νηλείας είναι το ορεινότερο χωριό του Πηλίου, σε υψόμετρο που φτάνει τα 700 μέτρα και φημίζεται για τη συγκλονιστική θέα του στον Παγασητικό, ενώ έχει μια από τις πιο όμορφες πλατείες χωριού στην Ελλάδα.

Πώς να πάτε στον Άγιο Γεώργιο

Από το Βόλο ακολουθείτε το δρόμο προς Αγριά και μετά από περίπου 11 χιλιόμετρα βλέπετε πινακίδα προς Άγιο Γεώργιο. Υπολογίστε πως μετά το Βόλο θα χρειαστείτε ένα μισάωρο οδήγησης.

Εκδρομή στο Μεταξοχώρι Αγιάς - Κίσσαβος

ΠΕρίπου 30 λεπτά από τη Λάρισα, βρίσκεται το Μεταξοχώρι Αγιάς, ένα χωριό-έκπληξη για τους επισκέπτες που θα αποφασίσουν να το ανακαλύψουν από κοντά. Το χωριό αυτό διατηρεί χαμηλούς τους τόνους -όπως και η ευρύτερη περιοχή- και γι’ αυτό αποτελεί αγαπημένη επιλογή όσων αγαπούν την ηρεμία της φύσης.

Σε απόσταση αναπνοής (1,5 χμ) βρίσκεται η Αγιά, με τα πολλά και αξιόλογα βυζαντινά και θρησκευτικά μνημεία, όπως άλλωστε και όλη η περιοχή. Με σημείο αναφοράς το γραφικό και ήσυχο Μεταξοχώρι μπορείτε να ανακαλύψετε τις ομορφιές του Κισσάβου, μέσω πεζοποριών ή δραστηριοτήτων.

Πώς να πάτε στο Μεταξοχώρι Αγιάς

Από Αθήνα παίρνετε την εθνική οδό και στο ύψος της Λάρισας βγαίνετε στην έξοδο 2 προς Βόλο και μετά προς Αγιά και τέλος προς Μεταξοχώρι.

Σαββατοκύριακο στην Άρνα Λακωνίας

Χτισμένη σε υψόμετρο 750 μέτρων στις ανατολικές πλαγιές του Ταϋγετου, η άγνωστη στο ευρύ κοινό Άρνα, διατηρεί χαμηλό προφίλ και ελκύει όσους αναζητούν την πραγματική χαλάρωση και αποτοξίνωση από τους ρυθμούς της πόλης. Αθόρυβη μεν, αγαπημένη δε όσων την γνωρίσουν γι’ αυτό και φημίζεται για τον επαναλαμβανόμενο τουρισμό της.

Το πρώτο πράγμα για το οποίο θα σας μιλήσουν εδώ αλλά κι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα αντικρίσετε, ο περήφανος πλάτανος της κεντρικής πλατείας. Ο συγκεκριμένος πλάτανος μάλιστα έχει συμπεριληφθεί σε έναν δημοσιευμένο κατάλογο με πελώρια δέντρα από όλη την Ευρώπη. Δίπλα του βρίσκεται μια βρύση νεοκλασικού ύφους με κίονες, δωρεά μεταναστών του χωριού από το Μπρούκλιν Αμερικής.

Πώς να πάτε στην Άρνα

Θα ακολουθήσετε τον κεντρικό δρόμο Σπάρτης – Γυθείου, στρίβοντας αριστερά προς τα χωριά Ποταμιά και Γοράνοι. Από Γοράνους η Άρνα απέχει 14 χλμ. ενώ από τη Σάρτη 32 χλμ.