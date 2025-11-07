Χαλκίδα: Βίντεο από τη φονική συμπλοκή με θύμα τον 20χρονο Μάριο

Με λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον άτυχο Μάριο που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια οπαδικού επεισοδίου στη Χαλκίδα. «Χούλιγκανς αντίπαλης ποδοσφαιρικής ομάδας μας είχαν στήσει ενέδρα», φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία του ο ένας από τους κατηγορούμενους. Την ίδια ώρα βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει καρέ καρέ τη φονική συνάντηση.

Χαλκίδα: Σοκάρει το βίντεο από τη φονική συμπλοκή με θύμα τον 20χρονο Μάριο

Οι εικόνες από κάμερα ασφαλείας, που εξασφάλισε το STAR και ο Γιώργος Βότσκαρης, την ημέρα που έγινε η αιματηρή οπαδική συμπλοκή στη Χαλκίδα, προκαλούν σοκ. Στα πλάνα διακρίνονται τα αυτοκίνητα των αντίπαλων ομάδων την ώρα που διασταυρώνονται στην οδό Ληλαντίων. Είναι λίγο πριν τις έντεκα το βράδυ. Το ένα όχημα βγαίνει από το κάθετο στενό και κλείνει το δρόμο στο άλλο που κινείται στον κεντρικό και επιβαίνει ο άτυχος Μάριος και οι τρεις φίλοι του. Οι πόρτες ανοίγουν. Δευτερόλεπτα μετά, μεταξύ των δύο ομάδων, πίσω από τα σταθμευμένα φορτηγά ξεκινάει ο καυγάς που κατέληξε σε τραγωδία.

«Μας την είχαν στημένη», φέρεται να ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο ένας από τους τέσσερις κατηγορούμενους.

«Ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά μας. Βγήκαν από το στενό και μας έκλεισαν το δρόμο. Κατεβήκαμε να δούμε και βγάλανε μαχαίρια και μας επιτέθηκαν. Προσπαθήσαμε να αμυνθούμε», λέει κατηγορούμενος.

Μάλιστα εξήγησε στον ανακριτή για ποιο λόγο έβαλε τις φωνές όταν είδε τον Μάριο να σωριάζεται αιμόφυρτος μπροστά του.

Χαλκίδα: «Φώναξα ''Μπάτσοι, μπάτσοι'' για να τους τρομάξω και να φύγουν»

«Την ώρα της επίθεσης όταν είδα τον Μάριο κάτω φώναξα για τους τρομάξω μπάτσοι μπάτσοι και έτσι έφυγαν».

Οι απολογίες των τεσσάρων νεαρών, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο ξεκίνησαν νωρίς το πρωί. Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Χαλκίδας οι δυνάμεις της αστυνομίας ήταν ισχυρές.

Μάλιστα οι αστυνομικοί έβαλαν τρέχοντας τους κατηγορούμενους στο κτίριο. Φορούσαν μπουφάν και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με χειρουργικές μάσκες.

«Με πήραν και μου είπαν τι έγινε και πήγα στο νοσοκομείο. Έφυγα και πήγα στο σημείο εκεί είδα μια ζώνη ενός παιδιού και το ηλεκτρονικό τσιγάρο του Μάριου. Δεν ήθελα να αποκρύψω στοιχεία, δεν φαντάστηκα ότι έκανα κάτι παράνομο».

Χαλκίδα: Προφυλακίστηκαν οι τρεις από τους τέσσερις συλληφθέντες

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι τρεις από τους τέσσερις συλληφθέντες για τη συμπλοκή. Ο τέταρτος ο οποίος είχε κατηγορηθεί για αλλοίωση στοιχείων αφέθηκε ελεύθερος.

Εν τω μεταξύ στο τελευταίο αντίο του άτυχου Μάριου ράγισαν καρδιές. Οι φίλοι του, όλοι νέα παιδιά, ήταν ντυμένοι στα λευκά - όπως είχε ζητήσει η οικογένειά του.



