Χαλκίδα: Τέσσερις μαχαιριές δέχθηκε ο 20χρονος - Στην κοιλιά & στην καρδιά

Σοκ έχει προκαλέσει η αιματηρή οπαδική συμπλοκή με έναν νεκρό, μόλις 20 ετών και δύο τραυματίες στη Χαλκίδα. Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει οκτώ άτομα, χωρίς ακόμα να είναι ξεκάθαρο εάν ήταν ραντεβού θανάτου ή τυχαία συνάντηση. Τον άτυχο νέο πριν ξεψυχήσει στα χέρια των γιατρών, εγκατέλειψαν άγνωστοι στην είσοδο του νοσοκομείου σαν να ήταν σακί.

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας στην Εύβοια, όπου κρατούνται οι συλληφθέντες του αιματηρού περιστατικού, βρέθηκε ο δημοσιογράφος του STAR Αλέξανδρος Γύγος.

Το θύμα δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις μαχαιριές, δύο στην κοιλιά και δύο κοντά καρδιά. Το πόρισμα του ιατροδικαστή θα δείξει ποιο από αυτά επέφερε τον θάνατο.

Χαλκίδα: Έρευνες στα αυτοκίνητα των οπαδών

Στα πλάνα καταγράφονται τα δύο αυτοκίνητα - το γκρι και το μαύρο - των οπαδών των δύο διαφορετικών ομάδων. Το γκρι αυτοκίνητο είναι αυτό με το οποίο μεταφέρθηκε ο 20χρονος στο νοσοκομείο - παντού υπάρχουν αίματα. Ο οδηγός και φίλος του, αφού τον άφησε στο νοσοκομείο, πήγε στην ασφάλεια και παραδόθηκε λέγοντας ότι είναι σε κατάσταση σοκ. Φέρεται να είπε ότι τους επιτέθηκαν και ότι ο ίδιος γλίτωσε από τύχη.

Χαλκίδα: Κανείς δεν παραδέχεται ότι μαχαίρωσε τον 20χρονο

Οι συλληφθέντες περιγράφουν με διαφορετικό τρόπο το αιματηρό επεισόδιο και δεν έχουν πει «ποιος κρατούσε το φονικό μαχαίρι». Στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους εντοπίστηκε ρουχισμός δύο διαφορετικών ομάδων, ενώ βρέθηκε και ένα μαχαίρι το οποίο εξετάζεται αν είναι αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην συμπλοκή. Σε χωράφια δίπλα από το σημείο της συμπλοκής εντοπίσθηκε και ένα στειλιάρι.