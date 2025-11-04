Χαλκίδα: Τέσσερις μαχαιριές δέχθηκε ο 20χρονος - Στην κοιλιά & στην καρδιά

Αύριο στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες - Τι εντοπίστηκε μετά τις έρευνες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.25 , 22:15 Κλήρωση Τζόκερ 4/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.000.000 ευρώ
04.11.25 , 22:15 Οι ομάδες διεκδικούν το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί στη φετινή Φάρμα
04.11.25 , 22:10 Φάρμα: Ο Γιώργος δεν τήρησε τον λόγο του και ο Δημήτρης τον «έδωσε στεγνά»
04.11.25 , 21:52 Κλήρωση Eurojackpot 4/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 42.000.000 ευρώ
04.11.25 , 21:47 Δολοφονία 20χρονου Χαλκίδα: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»
04.11.25 , 21:44 «Ιθάκη»: Στη δημοσιότητα το εξώφυλλο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
04.11.25 , 21:35 Φάρμα: Αυτή η ομάδα κατάφερε να φέρει εις πέρας την αποστολή του επιστάτη
04.11.25 , 21:24 Οπλοκατοχή στην Κρήτη: Διαφωνία Χρυσοχοΐδη - Φλωρίδη για τη νομοθεσία
04.11.25 , 21:20 Φάρμα: Η αποστολή του επιστάτη με έπαθλο μία αγελάδα
04.11.25 , 20:59 Hellenic Championship: Ο πρώτος αγώνας του Τζόκοβιτς στην Αθήνα
04.11.25 , 20:47 Χαλκίδα: Τέσσερις μαχαιριές δέχθηκε ο 20χρονος - Στην κοιλιά & στην καρδιά
04.11.25 , 20:37 Γιατρός έκανε εφημερία και του έκλεψαν μέχρι και τις ρόδες από το ΙΧ του!
04.11.25 , 20:12 Βορίζια: Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Αλικαρνασσού
04.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Στον παίκτη βγήκαν αβίαστα οι αντίθετες λέξεις
04.11.25 , 19:29 Με τηλεκπαίδευση η λειτουργία Δημοτικού και Νηπιαγωγείου στα Βορίζια
Χαλκίδα: Τέσσερις μαχαιριές δέχθηκε ο 20χρονος - Στην κοιλιά & στην καρδιά
Κατερίνα Καινούργιου: Το ροζ μπαλόνι κι η... σπόντα του καλεσμένου
Δολοφονία 20χρονου Χαλκίδα: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»
Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό
Κλήρωση Eurojackpot 4/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 42.000.000 ευρώ
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Γιατρός έκανε εφημερία και του έκλεψαν μέχρι και τις ρόδες από το ΙΧ του!
Πύρρος Δήμας - Αφροδίτη Σκαφίδα: Με την κόρη τους σε φιλανθρωπική εκδήλωση
Οπλοκατοχή στην Κρήτη: Διαφωνία Χρυσοχοΐδη - Φλωρίδη για τη νομοθεσία
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR / Οπαδικό έγκλημα στη Χαλκίδα με θύμα 20χρονο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ έχει προκαλέσει η αιματηρή οπαδική συμπλοκή με έναν νεκρό, μόλις 20 ετών και δύο τραυματίες στη Χαλκίδα. Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει οκτώ άτομα, χωρίς ακόμα να είναι ξεκάθαρο εάν ήταν ραντεβού θανάτου ή τυχαία συνάντηση. Τον άτυχο νέο πριν ξεψυχήσει στα χέρια των γιατρών, εγκατέλειψαν άγνωστοι στην είσοδο του νοσοκομείου σαν να ήταν σακί.  

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας στην Εύβοια, όπου κρατούνται οι συλληφθέντες του αιματηρού περιστατικού, βρέθηκε ο δημοσιογράφος του STAR Αλέξανδρος Γύγος. 

Το θύμα δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις μαχαιριές, δύο στην κοιλιά και δύο κοντά καρδιά. Το πόρισμα του ιατροδικαστή θα δείξει ποιο από αυτά επέφερε τον θάνατο.

Χαλκίδα: Νεκρός 23χρονος από επίθεση με μαχαίρι για οπαδικές διαφορές

Χαλκίδα: Έρευνες στα αυτοκίνητα των οπαδών 

Στα πλάνα καταγράφονται τα δύο αυτοκίνητα - το γκρι και το μαύρο - των οπαδών των δύο διαφορετικών ομάδων. Το γκρι αυτοκίνητο είναι αυτό με το οποίο μεταφέρθηκε ο 20χρονος στο νοσοκομείο - παντού υπάρχουν αίματα. Ο οδηγός και φίλος του, αφού τον άφησε στο νοσοκομείο, πήγε στην ασφάλεια και παραδόθηκε λέγοντας ότι είναι σε κατάσταση σοκ. Φέρεται να είπε ότι τους επιτέθηκαν και ότι ο ίδιος γλίτωσε από τύχη.

Χαλκίδα: Κανείς δεν παραδέχεται ότι μαχαίρωσε τον 20χρονο 

Οι συλληφθέντες περιγράφουν με διαφορετικό τρόπο το αιματηρό επεισόδιο και δεν έχουν πει «ποιος κρατούσε το φονικό μαχαίρι». Στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους εντοπίστηκε ρουχισμός δύο διαφορετικών ομάδων, ενώ βρέθηκε και ένα μαχαίρι το οποίο εξετάζεται αν είναι αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην συμπλοκή. Σε χωράφια δίπλα από το σημείο της συμπλοκής εντοπίσθηκε και ένα στειλιάρι.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΧΑΛΚΙΔΑ
 |
ΟΠΑΔΙΚΗ ΒΙΑ
 |
ΣΥΜΠΛΟΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top