Χαλκίδα: Νεκρός 23χρονος από επίθεση με μαχαίρι για οπαδικές διαφορές

Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Άφησαν τον μαχαιρωμένο 23χρονο στο νοσοκομείο και τράπηκαν σε φυγή / Βίντεο Σκάι
Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο της Χαλκίδας, όπου ένας 23χρονος έχασε τη ζωή του ύστερα από επίθεση με μαχαίρι. Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε ακόμη ένα άτομο τραυματισμένο, επίσης από μαχαίρι.ως πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται οπαδικές διαφορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμπλοκή φέρεται να ξεκίνησε ύστερα από καβγά μεταξύ δύο ομάδων νεαρών στο κέντρο της πόλης. Η ένταση γρήγορα ξέφυγε και κάποιοι έβγαλαν μαχαίρια. Ο 23χρονος δέχτηκε σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας με ιδιωτικό όχημα από κάποια άτομα, τα οποία εξαφανίστηκαν αφού τον παρέδωσαν. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος του νεαρού. 

Δολοφονία 23χρονου στη Χαλκίδα

Η στιγμή που νεαροί αφήνουν τον 23χρονο στο νοσοκομείο και εξαφανίζονται / Φωτογραφία από βίντεο Σκάι

Το δεύτερο περιστατικό συνέβη λίγο αργότερα, κοντά στην πλατεία Ελευθερίας, όπου εντοπίστηκε ακόμη ένας τραυματίας με μαχαιριές στο σώμα, χτυπήματα στο κεφάλι και ελαφρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα δύο αιματηρά γεγονότα να σχετίζονται μεταξύ τους και να προκλήθηκαν από αντιπαλότητες οπαδικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου στο αιματηρό περιστατικό ενεπλάκησαν συνολικά οκτώ άτομα. Έχουν συλληφθεί πέντε και έπεται και η σύλληψη ακόμα δύο, οι οποίοι νοσηλεύονται τραυματισμένοι. 

 

