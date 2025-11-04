Δολοφονία 20χρονου Χαλκίδα: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»

Ψάχνουν πιθανά «ραντεβού θανάτου» σε κρυπτογραφημένες εφαρμογές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.25 , 22:10 Φάρμα: Ο Γιώργος δεν τήρησε τον λόγο του και ο Δημήτρης τον «έδωσε στεγνά»
04.11.25 , 21:52 Κλήρωση Eurojackpot 4/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 42.000.000 ευρώ
04.11.25 , 21:47 Δολοφονία 20χρονου Χαλκίδα: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»
04.11.25 , 21:44 «Ιθάκη»: Στη δημοσιότητα το εξώφυλλο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
04.11.25 , 21:35 Φάρμα: Αυτή η ομάδα κατάφερε να φέρει εις πέρας την αποστολή του επιστάτη
04.11.25 , 21:24 Οπλοκατοχή στην Κρήτη: Διαφωνία Χρυσοχοΐδη - Φλωρίδη για τη νομοθεσία
04.11.25 , 21:20 Φάρμα: Η αποστολή του επιστάτη με έπαθλο μία αγελάδα
04.11.25 , 20:59 Hellenic Championship: Ο πρώτος αγώνας του Τζόκοβιτς στην Αθήνα
04.11.25 , 20:47 Χαλκίδα: Τέσσερις μαχαιριές δέχθηκε ο 20χρονος - Στην κοιλιά & στην καρδιά
04.11.25 , 20:37 Γιατρός έκανε εφημερία και του έκλεψαν μέχρι και τις ρόδες από το ΙΧ του!
04.11.25 , 20:12 Βορίζια: Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Αλικαρνασσού
04.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Στον παίκτη βγήκαν αβίαστα οι αντίθετες λέξεις
04.11.25 , 19:29 Με τηλεκπαίδευση η λειτουργία Δημοτικού και Νηπιαγωγείου στα Βορίζια
04.11.25 , 19:25 Κώστας Σλούκας: Συνεχίζει στο «Τριφύλλι» ως το 2027
04.11.25 , 18:58 Έξαλλος ο Τραμπ: Αποκαλεί «ηλίθιο» όποιον Εβραίο ψηφίσει Μαμντάνι
Χαλκίδα: Τέσσερις μαχαιριές δέχθηκε ο 20χρονος - Στην κοιλιά & στην καρδιά
Κατερίνα Καινούργιου: Το ροζ μπαλόνι κι η... σπόντα του καλεσμένου
Δολοφονία 20χρονου Χαλκίδα: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»
Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό
Κλήρωση Eurojackpot 4/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 42.000.000 ευρώ
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Γιατρός έκανε εφημερία και του έκλεψαν μέχρι και τις ρόδες από το ΙΧ του!
Πύρρος Δήμας - Αφροδίτη Σκαφίδα: Με την κόρη τους σε φιλανθρωπική εκδήλωση
Οπλοκατοχή στην Κρήτη: Διαφωνία Χρυσοχοΐδη - Φλωρίδη για τη νομοθεσία
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου για τη δολοφονία του 20χρονου στη Χαλκίδα/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων STAR (4/11/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να εξακριβώσουν αν υπήρξε «ραντεβού θανάτου» ή προέκυψε η φονική συμπλοκή των οπαδών στη Χαλκίδα. Στον Γιάννη Σωτηρόπουλο για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR μίλησε γνωστός αθλητικογράφος, ο οποίος αποκάλυψε πως υπάρχουν μαρτυρίες για «ενέδρα θανάτου» στον άτυχο οπαδό. Την ίδια ώρα το διαδίκτυο κατακλύζεται από βίντεο οπαδικών συγκρούσεων.    

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση του θανάτου του 20χρονου οπαδού στην Χαλκίδα σαρώνουν το διαδίκτυο για να διαπιστώσουν αν χθες το βράδυ είχε κλειστεί «ραντεβού θανάτου» σε κρυπτογραφημένες εφαρμογές.  

Χαλκίδα: Νεκρός 23χρονος από επίθεση με μαχαίρι για οπαδικές διαφορές

Αθλητικογράφος Κ. Κετσετζόγλου: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»

Αθλητικογράφος Κ. Κετσετζόγλου: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»

Γνωστός αθλητικογράφος αποκαλύπτει στο STAR πως για τον 20χρονο από την Αρτάκη που μαχαίρωσαν υπάρχουν μαρτυρίες πως είχε στηθεί «ενέδρα θανάτου» με...τροχαίο.

«Ξεκίνησε ως ένα τροχαίο, δηλαδή χτύπησαν το αυτοκίνητο το εγκατέλειψαν μπροστά στον κάτοχο του αυτοκινήτου και ακολούθησε καταδίωξη. Είναι μια ενέδρα με έναν τρόπο που τον βλέπουμε σε ταινίες, για να τον παρασύρουν έξω από την Αρτάκη, επειδή η Αρτάκη είναι ένα χωριό δίπλα στη Χαλκίδα που η τεράστια πλειοψηφία είναι οπαδοί της ΑΕΚ και ήταν εκεί μαζεμένοι πολλοί και έτσι ακολούθησαν 3-4 και όταν έφτασαν στο σημείο έγινε η δολοφονία», λέει ο αθλητικογράφος του ΑΕΚ 365. 

Χαλκίδα: Τέσσερις μαχαιριές δέχθηκε ο 20χρονος - Στην κοιλιά & στην καρδιά

Ξεσπά στο STAR ο πατέρας του Άλκη - «Ανεγκέφαλοι σκοτώνουν στο όνομα μιας ψεύτικης αγάπης για την ομάδα»

Η φονική συμπλοκή στην Χαλκίδα έρχεται μια ημέρα πριν από την έναρξη της νέας δίκη Λυγγερίδη σε αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού, αλλά και μια ημέρα μετά την αναβολή της δίκης στο Εφετείο Θεσσαλονίκης του Άρη Καμπανού. Ο πατέρας του Άλκη ξεσπά στη Γεωργία Χάρδα.

«Ακόμα υπάρχουν ανεγκέφαλοι, οι οποίοι συνεχίζουν να δημιουργούν επεισόδια, στο όνομα μιας ψεύτικης αγάπης για την ομάδα τους. Γιατί είναι εντελώς ανόητο το να χάνεται μια ζωή, εξαιτίας ότι υποστηρίζουμε μια διαφορετική ομάδα», λέει ο Άρης Καμπανός. 

Ανεβάζουν τα «κατορθώματά» τους στο Hooligans TV

Στο διεθνές κανάλι HOOLIGANS TV οι Έλληνες οπαδοί δεν διστάζουν ν' ανεβάζουν τα «κατορθώματά» τους, όπως η αιματηρή συμπλοκή μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ σε πάρκινγκ της Εθνικής Οδού στη Λαμία, καθώς επίσης και την επίθεση σε αυτοκίνητα οπαδών του Ολυμπιακού στη Λάρισα. 

Από το πρωί το διαδίκτυο έχει κατακλυστεί από μηνύματα καταδίκης της «τυφλής» οπαδικής βίας, που παραμένει μια μεγάλη και «ανοιχτή πληγή» του αθλητισμού.   

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΧΑΛΚΙΔΑ
 |
ΟΠΑΔΙΚΗ ΒΙΑ
 |
ΑΛΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top