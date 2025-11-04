Δολοφονία 20χρονου Χαλκίδα: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να εξακριβώσουν αν υπήρξε «ραντεβού θανάτου» ή προέκυψε η φονική συμπλοκή των οπαδών στη Χαλκίδα. Στον Γιάννη Σωτηρόπουλο για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR μίλησε γνωστός αθλητικογράφος, ο οποίος αποκάλυψε πως υπάρχουν μαρτυρίες για «ενέδρα θανάτου» στον άτυχο οπαδό. Την ίδια ώρα το διαδίκτυο κατακλύζεται από βίντεο οπαδικών συγκρούσεων.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση του θανάτου του 20χρονου οπαδού στην Χαλκίδα σαρώνουν το διαδίκτυο για να διαπιστώσουν αν χθες το βράδυ είχε κλειστεί «ραντεβού θανάτου» σε κρυπτογραφημένες εφαρμογές.

Αθλητικογράφος Κ. Κετσετζόγλου: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»

Γνωστός αθλητικογράφος αποκαλύπτει στο STAR πως για τον 20χρονο από την Αρτάκη που μαχαίρωσαν υπάρχουν μαρτυρίες πως είχε στηθεί «ενέδρα θανάτου» με...τροχαίο.

«Ξεκίνησε ως ένα τροχαίο, δηλαδή χτύπησαν το αυτοκίνητο το εγκατέλειψαν μπροστά στον κάτοχο του αυτοκινήτου και ακολούθησε καταδίωξη. Είναι μια ενέδρα με έναν τρόπο που τον βλέπουμε σε ταινίες, για να τον παρασύρουν έξω από την Αρτάκη, επειδή η Αρτάκη είναι ένα χωριό δίπλα στη Χαλκίδα που η τεράστια πλειοψηφία είναι οπαδοί της ΑΕΚ και ήταν εκεί μαζεμένοι πολλοί και έτσι ακολούθησαν 3-4 και όταν έφτασαν στο σημείο έγινε η δολοφονία», λέει ο αθλητικογράφος του ΑΕΚ 365.

Ξεσπά στο STAR ο πατέρας του Άλκη - «Ανεγκέφαλοι σκοτώνουν στο όνομα μιας ψεύτικης αγάπης για την ομάδα»

Η φονική συμπλοκή στην Χαλκίδα έρχεται μια ημέρα πριν από την έναρξη της νέας δίκη Λυγγερίδη σε αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού, αλλά και μια ημέρα μετά την αναβολή της δίκης στο Εφετείο Θεσσαλονίκης του Άρη Καμπανού. Ο πατέρας του Άλκη ξεσπά στη Γεωργία Χάρδα.

«Ακόμα υπάρχουν ανεγκέφαλοι, οι οποίοι συνεχίζουν να δημιουργούν επεισόδια, στο όνομα μιας ψεύτικης αγάπης για την ομάδα τους. Γιατί είναι εντελώς ανόητο το να χάνεται μια ζωή, εξαιτίας ότι υποστηρίζουμε μια διαφορετική ομάδα», λέει ο Άρης Καμπανός.

Ανεβάζουν τα «κατορθώματά» τους στο Hooligans TV

Στο διεθνές κανάλι HOOLIGANS TV οι Έλληνες οπαδοί δεν διστάζουν ν' ανεβάζουν τα «κατορθώματά» τους, όπως η αιματηρή συμπλοκή μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ σε πάρκινγκ της Εθνικής Οδού στη Λαμία, καθώς επίσης και την επίθεση σε αυτοκίνητα οπαδών του Ολυμπιακού στη Λάρισα.

Από το πρωί το διαδίκτυο έχει κατακλυστεί από μηνύματα καταδίκης της «τυφλής» οπαδικής βίας, που παραμένει μια μεγάλη και «ανοιχτή πληγή» του αθλητισμού.