Καρυστιανού: Αίτημα εκταφής της κόρης της με υπόμνημα

Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε αίτημα εκταφής της σορού της κόρης της Μάρθης με υπόμνημα στην πρόεδρο Εφετών Λάρισας.

Την ίδια ώρα, συμπληρωματικό υπόμνημα κατατέθηκε σήμερα στην Πρόεδρο Εφετών Λάρισας το οποίο υπογράφουν 80 συγγενείς θυμάτων στην τραγωδία των Τεμπών, για εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, που βρίσκεται σε απεργία πείνας στο Σύνταγμα για 11η ημέρα.

Συγκεκριμένα, σΣτο αίτημα το οποίο αποτελεί στην ουσία συνέχεια του υπομνήματος που κατατέθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, υπάρχει και το αίτημα εκταφής της σορού του Ντενις Ρουτσι, γιου του Πάνου Ρουτσι, ο οποίος είναι στη δέκατη μέρα απεργίας πείνας ζητώντας την εκταφή του γιου του. Το αίτημα αφορά κυρίως τη διενέργεια εξετάσεων, ιστολογικές, τοξικολογικές και λοιπές βιοχημικές για τα αίτια θανάτου.

Τα άλλα αιτήματα αφορούν την αναβάθμιση των κατηγοριών για τα δύο στελέχη της Hellenic Train στην κακουργηματική περίπτωση του αδικήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και στο αδίκημα της έκθεσης και τον ορθό χαρακτηρισμό της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.