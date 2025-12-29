Θάνατοι 2025: Οι διάσημοι Έλληνες που πέθαναν μέσα στη χρονιά

Κατερίνα Γιουλάκη, Νίκος Γαλανός, Καίτη Γκρέυ, Μανώλης Λιδάκης κ.ά.

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το 2025 υπήρξε μια χρονιά με σημαντικές απώλειες, καθώς έφυγαν από τη ζωή προσωπικότητες που σφράγισαν τη μουσική, το θέατρο, την τηλεόραση αλλά και το δημόσιο βίο.

Σε αυτό το αφιέρωμα, θυμόμαστε τους σπουδαίους Έλληνες που «έφυγαν» μέσα στο 2025, κρατώντας έτσι ζωντανή τη μνήμη τους!

Θάνατοι 2025: Οι διάσημοι Έλληνες που πέθαναν μέσα στη χρονιά

Καίτη Γκρέυ

Θλίψη και συγκίνηση σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της σπουδαίας τραγουδίστριας Καίτης Γκρέυ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών, στις 19 Ιανουαρίου, ύστερα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Καίτη Γκρέυ: Ο χωρισμός από τον Καζαντζίδη και ο αρραβώνας με τον Μπάρκουλη

Θάνατοι 2025: Οι διάσημοι Έλληνες που πέθαναν μέσα στη χρονιά

Ιάσονας Τριανταφυλλίδης

Την τελευταία του πνοή άφησε στις 27 Ιανουαρίου ο γνωστός δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου Ιάσονας Τριανταφυλλίδης, σε ηλικία 61 ετών. Τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του.

Ι. Τριανταφυλλίδης: Tα τελευταία λόγια στη μητέρα του δύο ώρες πριν πεθάνει

Θάνατοι 2025: Οι διάσημοι Έλληνες που πέθαναν μέσα στη χρονιά

Μανώλης Λιδάκης

Ο Μανώλης Λιδάκης έφυγε από τη ζωή στις 26 Φεβρουαρίου σε ηλικία 65 ετών. Ο τραγουδιστής εντοπίστηκε νεκρός στον Αννισαρά Χερσονήσου δυο ημέρες πριν τα γενέθλιά του. 

Μανώλης Λιδάκης: Τι έδειξε η νεκροψία για τον ξαφνικό θάνατό του

Θάνατοι 2025: Οι διάσημοι Έλληνες που πέθαναν μέσα στη χρονιά

Αλέξης Κούγιας

Ήταν 2022 διαγνώστηκε με καρκίνο στους λεμφαδένες, ωστόσο δεν το έβαλε λεπτό κάτω. Παράλληλα με τις χημειοθεραπείες ο Αλέξης Κούγιας βρισκόταν καθημερινά στα δικαστήρια κι εργαζόταν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Απεβίωσε σε ιδιωτικό νοσοκομείο του Πειραιά στις 28 Φεβρουαρίου σε ηλικία 74 ετών. Κηδεύτηκε στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών στις 4 Μαρτίου. 

Χρίστος Κούγιας: Η φωτογραφία με τον πατέρα του 8 μήνες μετά τον θάνατό του

Θάνατοι 2025: Οι διάσημοι Έλληνες που πέθαναν μέσα στη χρονιά

Ράνια Ιωαννίδου

Στις 7 Μαρτίου, η Ράνια Ιωαννίδου, γνωστή μέσα από μικρότερους αλλά χαρακτηριστικούς ρόλους της σε τεράστιες τηλεοπτικές επιτυχίες όπως Δύο Ξένοι και το Καφέ της Χαράς, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών

Κηδεία Ράνιας Ιωαννίδου: Συντετριμμένος ο γιος της

Θάνατοι 2025: Οι διάσημοι Έλληνες που πέθαναν μέσα στη χρονιά

Καίτη Κωνσταντίνου

Η Καίτη Κωνσταντίνου έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου, σε ηλικία 61 χρονών, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η ηθοποιός έγινε γνωστή στο πανελλήνιο και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό ως «Σωσώ» στην τηλεοπτική σειρά Εγκλήματα

«Έφυγε ήσυχα»: Η αδερφή της Καίτης Κωνσταντίνου μιλά για την απώλειά της

Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση της ήταν στη σειρά Η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα στον Alpha, όπου υποδύθηκε την «Αλέξις Βροντάκη», σε μία παρωδία της σειράς Σασμός.

Θάνατοι 2025: Οι διάσημοι Έλληνες που πέθαναν μέσα στη χρονιά

Νίκος Γαλανός

Πάσχοντας από καρκίνο, ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στου Παπάγου στις 19 Μαΐου. ο Νίκος Γαλανός κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Παπάγου στις 21 Μαΐου. 

Νίκος Γαλανός: Η «προφητική» δήλωση στην κηδεία της Μάρθας Καραγιάννη

Θάνατοι 2025: Οι διάσημοι Έλληνες που πέθαναν μέσα στη χρονιά

Κατερίνα Γιουλάκη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η σπουδαία ηθοποιός Κατερίνα Γιουλάκη, την Παρασκευή 13 Ιουνίου. Τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά η παρακαταθήκη της στη μικρή και μεγάλη οθόνη παραμένει ζωντανή. 

Φώτης Σεργουλόπουλος για Κατερίνα Γιουλάκη: «Ήταν η θεία όλων μας»

Θάνατοι 2025: Οι διάσημοι Έλληνες που πέθαναν μέσα στη χρονιά

Ηρώ Καριοφύλλη

Τα ξημερώματα της Τρίτης 1 Ιουλίου έγινε γνωστό πως η δημοσιογράφος του Alpha, Ηρώ Καριοφύλλη, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, χάνοντας τη σκληρή και δύσκολη μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Σύμφωνα με τον Τάσο Τεργιάκη, της «χτύπησε την πόρτα» πριν από περίπου δύο χρόνια, ωστόσο το τελευταίο εξάμηνο πήρε μία πιο επιθετική μορφή και η ίδια παρόλο που ήθελε πολύ να τον νικήσει και να συνεχίσει να ζει, δεν τα κατάφερε.

Ηρώ Καριοφύλλη: Θρήνος στην κηδεία της δημοσιογράφου

Θάνατοι 2025: Οι διάσημοι Έλληνες που πέθαναν μέσα στη χρονιά

Γεράσιμος Μιχελής

Θρήνος επικράτησε με την είδηση πως ο αγαπημένος κακός της σειράς, Στο Παρά Πέντε, έφυγε από τη ζωή. Ο ηθοποιός Γεράσιμος Μιχελής, έδινε μάχη με τη νόσο του κινητικού νευρώνα, η οποία τελικά τον οδήγησε στο θάνατο. Την Παρασκευή 18 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η κηδεία του στην Πλάκα, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά.

Τζούλη Σούμα: «Ο Γεράσιμος Μιχελής ήταν σχεδόν παράλυτος. Έπαθε ανακοπή»

Θάνατοι 2025: Οι διάσημοι Έλληνες που πέθαναν μέσα στη χρονιά

Άννα Κυριακού

Στις 13 Οκτωβρίου πέθανε η ηθοποιός Άννα Κυριακού, η γνωστή σε όλους μας «θεία Μπεμπέκα» από τη σειρά Οι Τρεις Χάριτες. Η ηθοποιός με την παρουσία και στον ελληνικό κινηματογράφο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών. Τελευταίος της ρόλος ήταν στη σειρά Κωνσταντίνου κι Ελένης όπου ενσάρκωσε τη «θεία Μάρω». 

Άννα Κυριακού: Η αποκάλυψη του γιου της για την τελευταία της επιθυμία

Θάνατοι 2025: Οι διάσημοι Έλληνες που πέθαναν μέσα στη χρονιά

Διονύσης Σαββόπουλος 

Τον περασμένο Οκτώβριο, έφυγε από τη ζωή στα 80 του χρόνια ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ο μεγάλος τραγουδοποιός, στιχουργός και ερμηνευτής που άφησε βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και στην πολιτιστική ζωή της χώρας. 

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ο γιος κι ο εγγονός του λύγισαν στον επικήδειο

Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας, ενώ έδινε μάχη με τον καρκίνο από το 2001.

