«Έφυγε ήσυχα»: Η αδερφή της Καίτης Κωνσταντίνου μιλά για την απώλειά της

Έξι μήνες χωρίς τη Σωσώ από τη σειρά Τα Εγκλήματα

Κωνσταντίνου: Συμπληρώθηκαν 6 μήνες από το θάνατό της- Τι είπε η αδερφή της, Μαρία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έξι μήνες έχουν περάσει από τότε που η Καίτη Κωνσταντίνου έφυγε από τη ζωή, ύστερα από μια γενναία μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης.

Χρύσα Ρώπα για την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου: «Πονάει η αφή μου»

Η αδερφή της, Μαρία Κωνσταντίνου, μίλησε στην εκπομπή «Το ’Χουμε», περιγράφοντας με συγκίνηση τις τελευταίες στιγμές που έζησαν μαζί, αλλά και το πώς βιώνει η οικογένεια την απουσία της.

Καίτη Κωνσταντίνου: Υποβασταζόμενη η μητέρα της ηθοποιού στο μνημόσυνο

Καίτη Κωνσταντίνου: Ο σκύλος της ήταν στην κηδεία για το τελευταίο «αντίο»

«Είναι δύσκολο για όλους. Για εμένα, για τη μητέρα μου, για όλους μας. Τη σκεφτόμαστε συνεχώς. Μας λείπει πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Θυμήθηκε επίσης τις πρώτες φορές που κυκλοφορούσαν μαζί και ο κόσμος την αναγνώριζε: «Δεν μπορούσα να καταλάβω πόσο γνωστή ήταν η αδελφή μου. Είχε απορρίψει πολλές δουλειές, έκανε μόνο ό,τι της άρεσε. Και σε κάθε της ρόλο, έδινε τον καλύτερό της εαυτό.»

Η αγαπημένη Σωσώ από τα Εγκλήματα

Η αγαπημένη Σωσώ από τα Εγκλήματα

Η Μαρία Κωνσταντίνου περιέγραψε την Καίτη ως έναν άνθρωπο που ζούσε για τους άλλους, για την οικογένειά της και για όσους αγαπούσε. «Ό,τι κι αν της ζητούσες, ποτέ δε θα σε στεναχωρούσε. Ήταν πάντα εκεί για όλους. Ειλικρινής, έντιμη και με σεβασμό προς τον κόσμο.»

Ρήγας για Κωνσταντίνου: «Από τους πιο ακέραιους ανθρώπους που έχω γνωρίσει»

Μιλώντας για την περίοδο της ασθένειάς της, είπε: «Ήμουν πολύ κοντά της. Περάσαμε δύσκολα, όχι όμως από την αρχή. Στην αρχή ήταν καλά, αργότερα επιδεινώθηκε η κατάσταση. Πιστεύω πως έφυγε ήρεμα, χωρίς να ταλαιπωρηθεί.»

