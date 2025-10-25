Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ο γιος κι ο εγγονός του λύγισαν στον επικήδειο

Δείτε τον επικήδειο του Κορνήλιου Σαββόπουλο για τον πατέρα του, Διονύση Σαββόπουλο

Συγκίνησαν στο τελευταίο «αντίο» ο γιος κι ο εγγονός του Διονύση Σαββόπουλου με τον επικήδειο που εκφώνησαν στην κηδεία του.

Όπως ανέφερε ο γιος του, Κορνήλιος, ο πατέρας του ήταν ένας άνθρωπος με δύο διαφορετικές ζωές, αφού η αγάπη του για τη μουσική τον έκανε συχνά να απομονώνεται.

Βαθιά συγκινημένος ο γιος του Διονύση Σαββόπουλου, Κορνήλιος

«Είχε δύο ζωές. Η μία ήταν πιο άυλη - πνευματική, η άλλη αέρινη και πιο γήινη και πιο σταθερή και υλική. Ήταν από τη μα πλευρά η ρουτίνα, η καθημερινότητα, να πληρώσουμε τους λογαριασμούς.

Εμένα προσωπικά "ξηλώθηκε" να πληρώσει την εκπαίδευσή μου όταν σπούδαζα στην Αμερική, τότε που του ρίχνανε ντομάτες κι από την άλλη ήταν η πνευματικότητα που είχε, πήγαινε στο Πήλιο να γράψει για εννέα μήνες, τον χάναμε. Το μήνυμα που προσπαθούσε να μας περάσει με τη ζωή του και τα τραγούδια του ήταν πως είμαστε αυτό που είμαστε με το σώμα μας, το αυτοκίνητό μας, με τις κουβέρτες μας, τα ρούχα μας και ταυτόχρονα είμαστε κάτι έξω από αυτό το υλικό», ανέφερε ο γιος του Διονύση Σαββόπουλου.

Δείτε όσα είπε ο εγγονός του Διονύση Σαββόπουλου

Ακολούθησε ο επικήδειος του εγγονού του:

«Παππού, από πάντα θυμάμαι να μου μεταδίδεις την αγάπη σου, με ειλικρινή, είναι σαν μέσα σου να έχεις βρει την αληθινή αγάπη στην πιο απλή μορφή της, να έχεις νιώσει και να έχεις καταλάβει τον πυρήνα της και τον πραγματικό λόγο που οι άνθρωπο αγαπάμε. Ίσως αυτό που ήθελες να καταφέρεις μέσω της αγάπης, ήταν η ένωση. Αυτό φαίνεται πως ήταν ο γνώμονας για οτιδήποτε έκανες στη ζωή σου».

«Από τη μουσική του, έως και τα ανέκδοτα που μας έλεγες κάθε Κυριακή. Θυμάμαι από μικρός, ως τώρα, πολλές φορές που βρισκόμουν μαζί σου ένιωθα έναν κόμπο στο λαιμό μου από συγκίνηση. Ποτέ δεν κατάλαβα όμως το γιατί… Δε γινόταν σε καταστάσεις αντικειμενικού έντονου χαρακτήρα, αλλά σε απλές στιγμές.

Δεν μπόρεσε να κρύψει τη μεγάλη του θλίψη για τον απώλεια του παππού του, ο εγγονός του Διονύση Σαββόπουλου

Όλες αυτές οι πράξεις είχαν μια φωτεινή ανάγκη για ένωση, μέσω της αγάπης», ανέφερε στον επικήδειο ο εγγονός του Διονύση Σαββόπουλου.