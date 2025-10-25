Διονύσης Σαββόπουλος: Οι επώνυμοι καλλιτέχνες που βρέθηκαν στην κηδεία του

Δείτε όλες τις φωτογραφέις των επωνύμων στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες αποχαιρετούν σήμερα Σάββατο 25 Οκτωβρίου τον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος σημάδεψε ολόκληρες γενιές.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών για να πει το τελευταίο αντίο στον μεγάλο τραγουδοποιό, συνθέτη και ερμηνευτή. Στις 8:30 το πρωί η σορός του παρέμεινε στο παρεκκλήσι για το λαϊκό προσκύνημα, ενώ στη 13:00 τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία.

Πολλοί επώνυμοι Έλληνες έδωσαν το «παρών» στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσουν τον σπουδαίο τραγουδοποιό.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης με την κόρη του Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Φοίβος Δεληβοριάς με τη σύζυγό του, ηθοποιό Βάσω Καβαλιεράτου, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, η Πέγκυ Ζήνα, ο Νίκος Ορφανός, ο Σταύρος Θεοδωράκης, η Άννα Φόνσου, ο Βαγγέλης Γερμανός, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Ελένη Τσαλιγόπουλου, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Σταμάτης Φασουλής, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Θοδωρής Αθερίδης, ο Μανώλης Φάμελλος, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Κωστής Μαραβέγιας κ.ά.

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Γιάννης Ζουγανέλης

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Δήμητρα Γαλάνη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ελευθερία Αρβανιτάκη

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Πέγκυ Ζήνα

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Άννα Φόνσου

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Μαριλού Κοζάρη & Πάνος Μουζουράκης

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Βαγγέλης Γερμανός

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μανώλης Φάμελλος & Κωστής Μαραβέγιας

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Θοδωρής Αθερίδης /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Σταύρος Θεοδωράκης /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Αλκίνοος Ιωαννίδης /Φωτογραφία NDP Photo Agency