ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για τον λογιστή - Τι βρέθηκε σπίτι του

Το χλιδάτο lifestyle και τα πανάκριβα αντικείμενα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ)
Νέος κύκλος απολογιών σήμερα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ / MEGA
Επιτελικό και κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης, αποδίδει στον λογιστή που συνελήφθη με τους άλλους 36 για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία προχώρησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος του.

Μετά την αξιολόγηση των ευρημάτων που εντόπισαν οι διωκτικές αρχές στο σπίτι του 54χρονου λογιστή, ο οποίος αρχικά θεωρήθηκε ως συνεργαζόμενος με υποβοηθητικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβάθμισε την κατηγορία σε βάρος του. Πλέον ο λογιστής αντιμετωπίζει κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι είπαν στην ανακρίτρια οι κατηγορούμενοι - «Θα γινόμουν αγρότης»

Η αλλαγή της κατηγορίας για τον 54χρονο, ήρθε καθώς στο σπίτι του εντοπίστηκαν προϊόντα γνωστών οίκων ειδών πολυτελείας, όπως ρολόγια, τσάντες κλπ, ευρήματα που κατά τους εισαγγελείς καταδεικνύουν ενεργή και κομβικής σημασίας εμπλοκή του κατηγορούμενου στην λειτουργία της οργάνωσης.

Έτσι ο λογιστής όταν θα βρεθεί ενώπιον του Ανακριτή θα κληθεί να αιτιολογήσει τον τρόπο που απέκτησε τα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας αντικείμενα αλλά και ακριβά ταξίδια που φέρεται να έκανε στο εξωτερικό ενόσω παρείχε υπηρεσίες στην εγκληματική ομάδα.

Ώρα για... εξηγήσεις: Στην Αθήνα οι 37 συλληφθέντες για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Σήμερα οδηγούνται σε απολογίες άλλοι δώδεκα κατηγορούμενοι στην υπόθεση, ενώ η θεωρούμενη, κατά τη δικογραφία, ηγετική ομάδα αναμένεται να οδηγηθεί στο ανακριτικό γραφείο αύριο Κυριακή. Πρόκειται για 38χρονο από τα Γιαννιτσά, που του αποδίδεται ρόλος αρχηγού, τον πατέρα και την σύζυγό του, αλλά και 36χρονο υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων για επιδοτήσεις, από την Κρήτη. Ο 38χρονος «αρχηγός», σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε αποκτήσει ως υπεύθυνος έργου σε πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων και έτσι μπορούσε να εντοπίζει και ακολούθως να εκμεταλλεύεται μέσω του μηχανισμού της ομάδας που φέρεται να σχημάτισε, επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε περιοχές της επικράτειας που δεν δηλώνονταν από κάποιον.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Βόμβες» Τυχεροπούλου στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο

Χθες η απολογητική διαδικασία ολοκληρώθηκε με την απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα να αφεθούν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, κάποιοι εξ' αυτών, οι 11 πρώτοι κατηγορούμενοι που βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο. Πρόκειται για πρόσωπα που τους αποδίδεται μικρότερη συμμετοχή στην οργάνωση, οι οποίοι εισέπραξαν ποσά επιδοτήσεων που δεν ξεπερνούν τα χίλια ευρώ. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές ακινήτων σε ψευδείς δηλώσεις στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.).

 

