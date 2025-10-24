ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι είπαν στην ανακρίτρια οι κατηγορούμενοι - «Θα γινόμουν αγρότης»

Από νωρίς το πρωί βρέθηκαν στον Ευρωπαίο ανακριτή οι 11 από τους 37 συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τους «αγρότες» που στην πραγματικότητα ήταν σερβιτόροι, μάγειρες και dj. Το STAR αποκαλύπτει τι υποστήριξαν στις απολογίες τους αλλά και τη χλιδάτη ζωή που έκαναν κάποιοι από τους κατηγορούμενους με τις επιδοτήσεις. Πανάκριβα ταξίδια σε Ντουμπάι και Αμερική αλλά και αγορές χιλιάδων ευρώ.

Έγκυος 8,5 μηνών ανάμεσα στους κατηγορούμενους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους και μια 27χρονη έγκυος από τη Θεσσαλονίκη, χθες ένιωσε αδιαθεσία και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σήμερα, υποστήριξε ότι έπεσε θύμα του κυκλώματος.

«Υπέβαλα αίτηση θεωρώντας αυτονόητο ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Στη συνέχεια όμως ενημερώθηκα ότι οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και συνειδητοποίησα ότι έπεσα θύμα από τον λογιστή και τον μεσίτη τους οποίους μήνυσα για απάτη», λέει η έγκυος.

«Όλοι απευθύνονται σε κάποιο γραφείο για να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία δεν είναι όμως όλες οι περιπτώσεις ίδιες... υπάρχουν κατηγορούμενοι για 800 και 1000€», τονίζει ο δικηγόρος κατηγορούμενου, κ. Γεώργιος Μανιακουρας.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι υποστήριξαν στην ανακρίτρια σερβιτόροι, μάγειρες και DJ

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι πρώτοι 11 κατηγορούμενοι. Ανάμεσα τους σερβιτόροι, μάγειρας, μπάρμαν και DJ. Όλοι τους αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στις παράνομες επιδοτήσεις υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν ιδέα για την απάτη που γίνονταν.

«Σκόπευα να γίνω νέος αγρότης και να μπω στο σχετικό πρόγραμμα, έκανα τα χαρτιά μου κι έλαβα ένα πρώτο πόσο, ύψους λίγο πάνω από 500 ευρώ. Εγώ προχώρησα σε μια πραγματική και νόμιμη συναλλαγή», λέει κατηγορούμενος σερβιτόρος.

Από τη μεριά του, ο δικηγόρος κ. Σανιδάς αναφέρει: «Έχει εξαπατηθεί και κακά τα ψέματα σε πολλές υποθέσεις όταν πρόκειται για εγκληματική οργάνωση μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά γίνονται πολλά, πιάνονται αρκετοί και δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα».

Η χλιδάτη ζωή με τη βούλα του ΟΠΕΚΕΠΕ - Ταξίδια στο Ντουμπάι και επώνυμες αγορές με τα χρήματα των επιδοτήσεων

Ο 36χρονος Αρχηγός από τα Γιαννιτσά, με τα αρχικά Μ. Κ. με τις επιδοτήσεις ζούσε ζωή χαρισάμενη. Έκανε ταξίδια στην Αμερική, στην Ευρώπη και το Ντουμπάι. Στη Χαλκιδική επέλεγε να κάνει διακοπές μόνο σε πολυτελή και πανάκριβα resort. Ψώνιζε συχνά πανάκριβα ρούχα, και αξεσουάρ, Στο σπίτι του εντοπίστηκαν αποδείξεις από τις αγαπημένες του μάρκες Prada, Fendi και Gucci, BVLGARI, Louis Vuitton.

«Το έδειχνε έκανε πολυτελή ζωή λίγο και πιο πολύ εκτός την έκανε. Και αμάξι και τα ρουχαλάκια του ήταν όλα ακριβά... Ήταν κοινό μυστικό ότι έκανε λαμογιές με τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Εμπλεκόμενος δήλωσε 37 βοσκοτόπια και μετά εξαφανίστηκαν

Όπως αποκαλύπτει το STAR, ένας από τους εμπλεκόμενους, με επιχείρηση ανταλλακτικών αυτοκινήτων σε Γιαννιτσά και Αττική, ξαφνικά εμφανίζεται το 2023 και το 2024, να έχει στην κατοχή του 37 αγροτεμάχια σε Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, Καστοριά, Ιωάννινα, Κορινθία, Αργολίδα, Τήνο και Χίο. Στη συνέχεια όμως, αφού χρησιμοποιήθηκαν για τις επιδοτήσεις, τα εξαφάνισε, με τροποποιητική δήλωση.



