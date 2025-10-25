Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Άσπα Σαββοπούλου

Δείτε βίντεο για την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου από την εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι!

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στη Μητρόπολη Αθηνών από το πρωί του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου για την κηδεία του σπουδαίου Διονύση Σαββόπουλου.

Η κηδεία του θα ξεκινήσει στη 1.00 μ.μ. και θα ακολουθήσει ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη σύζυγο του, Άσπα Σαββοπούλου, η οποία συντετριμμένη, θα αποχαιρετήσει σήμερα για πάντα τον άντρα της ζωής της… Στο πλευρό της, ο γιος της, ο οποίος δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα του για τον χαμό του πατέρα του.

«Ήρθα πολύ κοντά με την Άσπα. Την ήθελα. Παντρευτήκαμε στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου – την μέρα του ΟΧΙ εμείς είπαμε το ΝΑΙ. Όλοι πηγαίνανε και παντρεύονταν τότε. Ήταν δύσκολοι καιροί, ήθελες να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου. Γι’ αυτό μετά, στη μεταπολίτευση, πέφτανε βροχή τα διαζύγια», είχε αναφέρει στην αυτοβιογραφία του ο Διονύσης Σαββόπουλος.