Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Άσπα Σαββοπούλου

Στην εξόδιο ακολουθία τα παιδιά και τα εγγόνια του μεγάλου μουσικού

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Eurokinissi
Δείτε βίντεο για την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου από την εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στη Μητρόπολη Αθηνών από το πρωί του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου για την κηδεία του σπουδαίου Διονύση Σαββόπουλου.

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Άσπα Σαββοπούλου

Η κηδεία του θα ξεκινήσει στη 1.00 μ.μ. και θα ακολουθήσει ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. 

H Ελλάδα αποχαιρετά τον «Νιόνιο» της - Σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη σύζυγο του, Άσπα Σαββοπούλου, η οποία συντετριμμένη, θα αποχαιρετήσει σήμερα για πάντα τον άντρα της ζωής της… Στο πλευρό της, ο γιος της, ο οποίος δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα του για τον χαμό του πατέρα του. 

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Άσπα Σαββοπούλου

«Ήρθα πολύ κοντά με την Άσπα. Την ήθελα. Παντρευτήκαμε στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου – την μέρα του ΟΧΙ εμείς είπαμε το ΝΑΙ. Όλοι πηγαίνανε και παντρεύονταν τότε. Ήταν δύσκολοι καιροί, ήθελες να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου. Γι’ αυτό μετά, στη μεταπολίτευση, πέφτανε βροχή τα διαζύγια», είχε αναφέρει στην αυτοβιογραφία του ο Διονύσης Σαββόπουλος. 

Σαββόπουλος: Το πένθιμο εμβατήριο από τη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Άσπα Σαββοπούλου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΗΔΕΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΑΣΠΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
