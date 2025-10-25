H Ελλάδα αποχαιρετά τον «Νιόνιο» της - Αυτή την ώρα η κηδεία του

Πλήθος κόσμου στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.10.25 , 13:42 Skoda Superb: Έκανε 2.831 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα
25.10.25 , 13:31 Κηδεία Σαββόπουλου: Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στο τελευταίο «αντίο»
25.10.25 , 13:12 Διονύσης Σαββόπουλος: Οι επώνυμοι καλλιτέχνες που βρέθηκαν στην κηδεία του
25.10.25 , 12:58 ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για τον λογιστή - Τι βρέθηκε σπίτι του
25.10.25 , 12:12 Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Άσπα Σαββοπούλου
25.10.25 , 11:58 Θάνατος 16χρονης Γκάζι: «Ήπια 3 γουλιές από το ποτό της και έκανα εμετό»
25.10.25 , 11:47 Σαββόπουλος: Το πένθιμο εμβατήριο από τη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού
25.10.25 , 11:25 Αποθέωση από γνωστό Έλληνα προονητή: «Ο ΠΑΟΚ πιο φορμαρισμένη ομάδα!»
25.10.25 , 11:05 Stars System: Έτσι θα είναι αστρολογικό τοπίο μέχρι το τέλος της χρονιάς
25.10.25 , 11:02 Ηλεία: Διέφυγε τον κίνδυνο ο σκύλος που κακοποιήθηκε - Ψάχνουν τον δράστη
25.10.25 , 10:55 Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
25.10.25 , 10:54 Ανοιξιάτικος ο καιρός σήμερα - Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου
25.10.25 , 10:53 Παιδικές παραστάσεις που θα αρέσουν στο παιδί σου
25.10.25 , 10:45 Φτιάξε σπιτικό burger και πιτόγυρο
25.10.25 , 10:33 Κορωπί: Ο 50χρονος χτύπησε και ένα από τα παιδιά του - Στη ΜΕΘ η 40χρονη
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Διονύσης Σαββόπουλος: Οι επώνυμοι καλλιτέχνες που βρέθηκαν στην κηδεία του
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Κηδεία Σαββόπουλου: Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στο τελευταίο «αντίο»
Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Άσπα Σαββοπούλου
Θάνατος 16χρονης Γκάζι: «Ήπια 3 γουλιές από το ποτό της και έκανα εμετό»
Νίκα: Ο μικρός Βασίλης μεγάλωσε! Η νέα φωτογραφία που έλιωσε το Instagram
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Πέτρος Κωστόπουλος: Σε εγκαίνια εστιατορίου - καμπαρέ στο κέντρο της Αθήνας
Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ - «Σας αγαπώ»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Στη Μητρόπολη Αθηνών η σορός του Διονύση Σαββόπουλου / ANT1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τελείται σήμερα στη 1.00 μ.μ., στη Μητρόπολη Αθηνών, η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, και θα ακολουθήσει ταφή στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Πριν λίγη ώρα η σορός του αγαπημένου δημιουργού έφτασε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, όπου θα βρίσκεται έως τις 11.30 π.μ., για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν.

Διονύσης Σαββόπουλος: «Οι γιατροί είπαν ότι είχε ευτυχισμένο τέλος»

Στη Μητρόπολη η σορός του Σαββόπουλου

Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του Διονύση Σαββόπουλου / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Θυμίζουμε ότι επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε (EUROBANK - GR18 0260 2950 0002 9020 1796 406 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ή στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη (ΠΕΙΡΑΙΩΣ - GR26 0172 2020 0052 0209 9405 694 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ). Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται: Διονύσης Σαββόπουλος.

Διονύσης Σαββόπουλος: Η τραγική ειρωνεία με την ημέρα θανάτου του

Η κηδεία γίνεται δημοσία δαπάνη, ενώ -μεταξύ άλλων - επικήδειο θα εκφωνήσει και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Οι άλλοι επικήδειοι θα εκφωνηθούν από τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, τον συγγραφέα Γιώργο Σκαμπαρδώνη, τον εικαστικό Αλέξη Κιριτσόπουλο και την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία υπήρξε στενή φίλη του Σαββόπουλου. 

Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον Σαββόπουλο

Το τελευταίο αντίο στον «Νιόνιο» / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Πάνω στο φέρετρό του έχει τοποθετηθεί και μία φιγούρα του Καραγκιόζη. «Κείνο που με τρώει, κείνο που με σώζει…», γράφει πάνω.

Ο καραγκιόζης στο φέρετρο του Σαββόπουλου

Ο καραγκιόζης κοσμεί το φέρετρο του Σαββόπουλου / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Διονύσης Σαββόπουλος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω της κηδείας 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της τέλεσης της εξοδίου ακολουθίας του Διονύση Σαββόπουλου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και του ενταφιασμού στη συνέχεια στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Διονύσης Σαββόπουλος: «Αντίο ήρωά μου» -Το ελληνικό τραγούδι τον αποχαιρετά

Η σορός του Σαββόπουλου στη Μητρόπολη

Άφιξη της σορού στη Μητρόπολη Αθηνών / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από την 06.00΄ έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

  • Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.
  • Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.
  • Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.
  • Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
 |
ΛΑΪΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΥΜΑ
 |
Α' ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
 |
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top