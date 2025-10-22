Διονύσης Σαββόπουλος: «Οι γιατροί είπαν ότι είχε ευτυχισμένο τέλος»

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση πως ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, ύστερα από μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο.

Ο αγαπημένος τραγουδοποιός, στιχουργός και συνθέτης άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τρίτης, βυθίζοντας σε πένθος την οικογένειά του αλλά και ολόκληρη τη χώρα που αγάπησε τη μουσική του.

Το απόγευμα της Τετάρτης, μέσα από την εκπομπή του ΣΚΑΪ «Το ’χουμε» με τον Κώστα Τσουρό, η δημοσιογράφος Φανή Πλατσατούρα αποκάλυψε τις τελευταίες στιγμές του σπουδαίου καλλιτέχνη στο νοσοκομείο.

«Στην αρχή οι γιατροί ήταν συγκρατημένα αισιόδοξοι. Τα πράγματα όμως εξελίχθηκαν αλλιώς. Τελικά, τον πρόδωσε η καρδιά του χθες βράδυ. Δεν έφυγαν λεπτό από το πλευρό του οι δικοί του άνθρωποι, η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια του», ανέφερε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και η μαρτυρία του Άγγελου Παπαδημητρίου, επιστήθιου φίλου του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος μετέφερε πως οι γιατροί χαρακτήρισαν τον θάνατό του «ευτυχισμένο τέλος», καθώς –όπως είπαν– τα προβλήματα υγείας του δεν θα μπορούσαν να ξεπεραστούν και δεν θα ήταν πλέον δυνατή μια αξιοπρεπής ζωή για τον ίδιο.

Ο Κώστας Τσουρός, από την πλευρά του, θύμισε μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής του καλλιτέχνη: τον γάμο του με τη σύζυγό του, Άσπα Σαββοπούλου, στις 28 Οκτωβρίου, ημέρα του «Όχι».

«Είχαν πει ο ένας στον άλλον πως, την ημέρα που όλοι λένε “όχι”, εμείς είπαμε “ναι” και παντρευτήκαμε», είπε συγκινημένος ο δημοσιογράφος.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, αφήνει πίσω του ανεκτίμητο έργο και μια ζωή αφιερωμένη στην τέχνη, την ελευθερία και την αλήθεια. Η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής.