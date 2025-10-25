Σαββόπουλος: Το πένθιμο εμβατήριο από τη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συγγενείς, φίλοι κι απλοί πολίτες αποχαιρετούν τον Διονύση Σαββόπουλο, που με τη μουσική του σημάδεψε ολόκληρες γενιές.

Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών για να πει το τελευταίο αντίο στον μεγάλο τραγουδοποιό, συνθέτη και ερμηνευτή.

Μάλιστα, η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού θα παίζει επί μία ώρα πένθιμα εμβατήρια. Όταν βγει η σορός του «Νιόνιου» από το παρεκκλήσι, θα ακουστεί η Συννεφούλα και το Μη μιλάς άλλο για αγάπη.

Όταν τελειώσει και η εξόδιος ακολουθία, η μπάντα θα τον αποχαιρετήσει με το Τι έπαιξα στο Λαύριο.

Διονύσης Σαββόπουλος: «Η Ελλάδα αποχαιρετά τον παππού της»

Πλήθος καλλιτεχνών αποχαιρετά σήμερα τον Διονύση Σαββόπουλο στην Μητρόπολη Αθηνών. Ανάμεσα σε όσους παρευρέθηκαν για να αποτίσουν τον τελευταίο φόρο τιμής στον σπουδαίο καλλιτέχνη ήταν ο Χρήστος Θηβαίος.

Ο Χρήστος Θηβαίος στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Η Ελλάδα αποχαιρετάει τον σπουδαιότερο Έλληνα καλλιτέχνη… Ποιητή, συνθέτη, ερμηνευτή και πάνω απ’ όλα δάσκαλο, ειδικά σε εμάς τους τραγουδοποιούς. Αλλά πιστεύω ότι η Ελλάδα αποχαιρετάει τον παππού της που της έλεγε τα παραμύθια. Μας αφήνει πίσω έναν τεράστιο πλούτο και τον ευχαριστούμε όλοι γι’ αυτό», είπε ο Χρήστος Θηβαίος στις τηλεοπτικές κάμερες.

Μαρίζα Κωχ για Διονύση Σαββόπουλο:«Όλοι είμαστε θλιμμένοι σήμερα που τον χαιρετούμε»

Η Μαρίζα Κωχ, μιλώντας στην εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 στο ERTnews, αναφέρθηκε με συγκίνηση και σεβασμό στον Διονύση Σαββόπουλο, λίγη ώρα πριν την εξόδιο ακολουθία του αειμνηστου μουσικού.

«Ήταν μεγάλη και τολμηρή η ζωή του και όλοι είμαστε θλιμμένοι σήμερα που τον χαιρετούμε, γιατί ο καθένας έχει πολλά να πει για τον Διονύσιο. Ήταν πληθωρικός άνθρωπος και στη μουσική και στη συμπεριφορά του. Εγώ είχα την τύχη να ξεκινήσω ως νεαρή τραγουδίστρια σε εκείνα τα χρόνια στην Πάτρα, όπου είπε ο Μίλτος. Σε δύο, σε δύο χειμώνες μπόρεσα και πήρα δίπλα του μια σπουδή που με οδήγησε σε όλη την υπόλοιπη διαδρομή μου. Πίστεψα ότι αυτός είναι ο τρόπος, όχι να έχει κανείς τη μεγάλη φωνή, τη σπουδαία φωνή, αλλά το να είναι χαρισματικός τραγουδιστής. Ήταν γεννημένος τραγουδιστής χωρίς φωνή, αλλά ο παλμός του και η αγάπη του για το τραγούδι τον έκανε τραγουδιστή. Είχε παλμό τόσο δυνατό στο τραγούδι του που μπορούσε να παρασύρει μια ολόκληρη συμφωνική στον δικό του παλμό. Ήταν αυτό που μας χάρισε. Ασφαλώς η ποίησή του, αλλά όλος, όλη του η παρουσία σε όλα αυτά τα χρόνια είναι η αισθητική που ανέβασε στον χώρο της μουσικής του τραγουδιού μας. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ κι όχι μόνο την γενιά μας, όλες τις γενιές, γιατί αγαπήθηκε και από νεότερους ανθρώπους από την ηλικία μας. Οι νέοι σήμερα ξέρουν ποιος είναι ο Σαββόπουλος, ενώ δεν ξέρουν για όλους εμάς. Όλη η γενιά των νέων δεν θυμούνται ακριβώς», δήλωσε.

Μελίνα Κανά για Διονύση Σαββόπουλο: «Ήταν ένας μάγος της σκηνής»

Στην ίδια εκπομπή μίλησε κι η τραγουδίστρια Μελίνα Κανά για τον αείμνηστο Διονύση Σαββόπουλο.

«Αγαπούσε πολύ ο κόσμος και δικαιολογημένα γιατί ήταν ένας αυθεντικός άνθρωπος, μια προσωπικότητα έντονη, ένας πλήθος, μια πληθωρική προσωπικότητα. Άφηνε το στίγμα του παντού. Άκουσα που τον είπατε παραμυθά και θα συμφωνήσω. Τα προγράμματα που έστηνε ήταν μοναδικά. Είχε έναν πολύ ωραίο τρόπο να διηγείται. Επίσης εγώ προσωπικά απολάμβανα να συζητώ μαζί του γιατί ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος και έκανε πολύ έτσι εύστοχες παρατηρήσεις. Ό, τι μου έλεγε το ρουφούσα, το άκουγα προσεκτικά γιατί τότε ήμουν και εγώ οπότε ήταν πολύ έντονη η επαφή μαζί του. Στα προγράμματά του τα διάνθιζε με ιστορίες ανάμεσα στα τραγούδια και είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γινόντουσαν τα προγράμματά του μαγικά. Δημιουργούσε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ήταν ένας μάγος της σκηνής», δήλωσε μεταξύ άλλων η Μελίνα Κανά.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος με τη Μελίνα Κανά στο Ηρώδειο το 2014 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ταυτόχρονα εξήγησε: «Μέσα μου τον κρατώ σαν έναν άνθρωπο που είχε το θάρρος της γνώμης του. Ήταν μοναδικός και θεωρώ ότι ήταν ποιητής. Τα τραγούδια του, δηλαδή είναι ποιήματα στιχουργικά. (…) Ένας άνθρωπος ζωντανός. Δηλαδή τις αλλαγές του και την εσωτερική του πορεία δεν δίσταζε να την εξομολογηθεί στον κόσμο. Νομίζω πως έζησε μια πλούσια ζωή. Αγαπούσε την οικογένειά του, όπως είπατε, την προστάτευσε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είχε καλούς και φίλους για πολλά χρόνια. Εύχομαι η ψυχή του να αναπαυθεί και να βρει εκεί πάνω που πήγε όλους τους αγαπημένους του που είχαν φύγει από τη ζωή».