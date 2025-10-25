Θάνατος 16χρονης Γκάζι: «Ήπια 3 γουλιές από το ποτό της και έκανα εμετό»

16χρονη στο Γκάζι: «Σε ένα μήνα θα βγούν οι τοξικολογικές εξετάσεις για τα αίτια θανάτου» / ΑΝΤ1

Ολοένα και περισσότερα νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε η 16χρονη έξω από το κλαμπ στο Γκάζι την περασμένη Κυριακή 19/10.

Τα άτομα που βρίσκονταν μαζί της το μοιραίο βράδυ δίνουν καταθέσεις και με τα λεγόμενά τους προσπαθούν να ρίξουν φως στην υπόθεση. Μάλιστα, μία από τις φίλες της 16χρονης παραδέχθηκε στις αρχές πως όταν δοκίμασε το ποτό που έπινε η άτυχη κοπέλα, ένιωσε αδιαθεσία.

«Ήπια τρεις γουλιές από το ποτό μέσα στο κλαμπ και με πείραξε. Έκανα εμετό. Το είπα στην παρέα. Η… (16χρονη) ήπιε όλο το δικό της και ό,τι είχε απομείνει από το δικό μου», ήταν τα λόγια τις στις Αρχές.

Με τα νέα αυτά δεδομένα, η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο το θανατηφόρο περιστατικό να συνδέεται με το ποτό που κατανάλωσαν τα κορίτσια. Τα πολυαναμενόμενα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων θα δώσουν απαντήσεις, ενώ στο Χημείο του Κράτους εστάλησαν και μπουκάλια με αλκοολούχα που κατασχέθηκαν από το κλαμπ.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις της παρέας της 16χρονης, φαίνεται πως λίγο πριν φτάσουν στο Γκάζι είχαν σταματήσει σε κάβα και αγόρασαν ένα μπουκάλι βότκα. Το ποτό, σύμφωνα με τις ίδιες περιγραφές, το κατανάλωσαν σε σφηνάκια σ’ ένα πάρκο στις Τζιτζιφιές. Από το υλικό των καμερών της κάβας φαίνεται πως η αγορά έγινε από τη 18χρονη φίλη του θύματος.

Γκάζι: Η ΕΛΑΣ ζήτησε να σφραγιστεί το κλαμπ

Η ΕΛΑΣ επιθυμεί να σφραγιστεί το κλαμπ έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη, ωστόσο ο Δήμος Αθηναίων - προς το παρόν - δεν έχει προβεί σε τέτοια κίνηση.

Ακόμη, ερευνάται και ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, ο οποίος έχει μερίδιο και σε άλλα νυχτερινά μαγαζιά ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για παραβιάσεις υγειονομικών διατάξεων και υποθέσεις ναρκωτικών.

Γκάζι: Το χρονικό

Το 16χρονο κορίτσι ήταν με παρέα στο κλαμπ, όπου μετά από κατανάλωση αλκοόλ ένοιωσε άσχημα και προσπάθησε να βγει έξω από το κέντρο, όπου και κατάρρευσε.

Κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, οι διασώστε της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και την μετέφεραν στον Ευαγγελισμό, αλλά ήταν ήδη αργά, καθώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η ανήλικη δεν ανέκτησε τις αισθήσεις της.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας και δήλωσε τον θάνατο της κόρης του στο νοσοκομείο. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία».

Από την ώρα της καταγγελίας ξεκίνησε έρευνα που ανέλαβε το Τμήμα Ανηλίκων, και παρελήφθησαν δείγματα των ποτών από το κλαμπ για εξέταση σχετικά με την ποιότητα τους.