Γκάζι: Τι προκαλεί το αλκοόλ στον οργανισμό ενός ανήλικου;

Η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου εξηγεί στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Ελλαδα
Η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου εξηγεί στο Star πώς επηρεάζει η κατανάλωση αλκοόλ στους ανηλίκους
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι, λίγα λεπτά αφότου βγαίνει απο κλάμπ της περιοχής. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κατανάλωση αλκοόλ, το οποίο, όπως εξηγούν οι ειδικοί μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στον οργανισμό ενός ανηλίκου.

Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή πέθανε η 16χρονη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει ότι ο θάνατος της 16χρονης οφείλεται σε πνευμονική εμβολή. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων θα δείξουν εάν ο θάνατος προήλθε από μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ ή άλλης ουσίας. 

Η καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής και Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star εξήγησε πως η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες σε ανηλίκους, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι παράνομη και ότι δεν υπάρχει επιτρεπτό όριο:

«Η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί βλάβες στους ενηλίκους.Φανταστείτε ότι ο ανήλικος έχει αναπτυσσόμενο εγκέφαλο, αναπτυσσόμενο σώμα»

Τι προκαλεί το αλκοόλ στον οργανισμό ενός ανήλικου; Tι λέει η καθηγήτρια Θεοδώρα Ψαλτοπούλου

Η κ. Ψαλτοπούλου επεσήμανε στη συνέχεια ότι η επίδραση του αλκοόλ σχετίζεται και με άλλους παράγοντες, όπως η σωματοδομή αλλά και το τι έχει καταναλώσει κάποιος πριν πιει:

«Οι επιδράσεις οι προβληματικές αρχίζουν από πολύ μικρότερη δοσολογία. Ακόμα περισσότερο, ανάλογα με τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά. Στο εάν έχει καταναλώσει αλκοόλ, αν έχει φάει ή αν έχει πιει επίσης ενεργειακά ποτά, όλα αυτά δημιουργούν πολύ μεγάλα προβλήματα σε πολύ μικρές δόσεις. Και ας μην ξεχνάμε πάντοτε και την εικόνα του νοθευμένου ποτού, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σε πολύ πολύ μικρές δόσεις απογασυντερικά φαινόμενα από υπατική και νευρική ανεπάρκεια, τύφλωση μέχρι και θάνατο».

 

Τέλος, αναφερόμενη στην υπόθεση της 16χρονης και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης η κ. Ψαλτοπούλου σχολίασε:

«Είναι μια πρώτη διάγνωση που μπορεί το πνευμονικό είδημα να οφείλεται σε διάφορα άλλα αίτια.  Επομένως, είναι πολύ σημαντική η ιατροδικαστική και τοξικολογική εξέταση, έτσι ώστε να διαφανεί ο εμφανής ρόλος στοιχείων κατανάλωσης αλκοόλ ή όχι. Από εκεί και πέρα, το αλκοόλ σε ανήλικους, που είναι μάστιγα σε όλο τον κόσμο, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σοβαρά προβλήματα, εκτός από αυτά που λέμε, και σε τροχαία ατυχήματα, σε εμπλοκή σε βίαιες καταστάσεις και στη ρόλα του θύματος και του θήτη, δημιουργώντας κίνδυνο με πολλαπλούς τρόπους στη ζωή του παιδιού και του εφήβου».

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

