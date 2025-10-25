Stars System: Έτσι θα είναι αστρολογικό τοπίο μέχρι το τέλος της χρονιάς

Σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 13:00, το Stars System έκανε πρεμιέρα στο Star κι η η Άση Μπήλιου μας υποδέχτηκε στο πρώτο επεισόδιο της σεζόν με αναλυτικές προβλέψεις για ερωτικά, επαγγελματικά κι οικονομικά για το υπόλοιπο του 2025!

«Καλώς ήρθατε στο πρώτο Star System για τη φετινή σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι τα λέμε από το Σεπτέμβριο ακόμη στο Breakfast@Star κάθε πρωί, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και με ρωτούσατε τι θα γίνει με το Star System, πότε θα ξεκινήσει; Να λοιπόν που ξεκινάμε σήμερα! Εύχομαι να έχουμε μια ωραία σεζόν και από εδώ να έχουμε όλη υγεία και να βλέπουμε τα πράγματα όσο γίνεται πιο αισιόδοξα ακόμα κι όταν δεν είναι», είπε η αγαπημένη αστρολόγος αρχικά.

«Το Star System και φέτος εννοείται ότι θα σας δίνει όλα τα αστρολογικά δεδομένα για την περίοδο πάντα που ακολουθεί μετά την προβολή μας και σήμερα είπα στην πρώτη εκπομπή και στην 19η σεζόν παρακαλώ Το Star System ξεκίνησε πίσω στο 2006... του χρόνου, καταλαβαίνετε, 20 χρόνια, θα κάνουμε πάρτι. Λοιπόν, και στην πρώτη εκπομπή αποφάσισαν να μιλήσουμε για το διάστημα που μας μένει πια μέχρι το τέλος της χρονιάς», πρόσθεσε.

«Το φάγαμε και το 2025, οπότε ας δούμε οι τελευταίοι μήνες, οι τελευταίες εβδομάδες του, τι μας επιφυλάσσουν αστρολογικά. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ερωτικά, οικονομικά, επαγγελματικά, για κάθε ζώδιο, φυσικά θα ακούτε και τον ορωσκόπο σας, εννοείται, για μέχρι το τέλος της χρονιάς», είπε η Άση Μπήλιου.

Τι να περιμένουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς; Ποια είναι τα ευνοϊκά διαστήματα και πότε πρέπει να είμαστε πιο συγκρατημένοι στις κινήσεις μας; Πότε έχει ανάδρομο Ερμή και πότε οι πλανητικές κινήσεις μας ευνοούν για νέα ξεκινήματα; Ποιοι θα έχουν επιστροφές από το ερωτικό τους παρελθόν και ποιοι θα κάνουν την επανάστασή τους; Ποιοι είναι οι τυχεροί του ζωδιακού, που θα δουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό να αυξάνεται, ποιοι πρέπει να προσέξουν τις εντάσεις και τις αντιπαραθέσεις στις σχέσεις τους και ποιοι θα έχουν ισχυρές συνεργασίες μέχρι το τέλος του έτους;

Όλα τα παραπάνω ερωτήματα κι άλλα πολλά απαντήθηκαν στην πρεμιέρα του Stars System!

