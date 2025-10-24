Άση Μπήλιου: «Κάντε πράγματα που σας αρέσουν και κυρίως κινηθείτε»

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Άση Μπήλιου: «Κάντε πράγματα που σας αρέσουν και κυρίως κινηθείτε»
Ενόψει Σαββατοκύριακου, η Άση Μπήλιου συμβούλεψε τους τηλεθεατές του Breakfast@Star να κάνουν πράγματα που τους αρέσουν και κυρίως να κινηθούν, διότι «ο Ερμής έχει να κάνει με την κίνηση». 

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Ο Ερμής κάνει δύο ωραίες όψεις μέσα στο Παρασκευοσαββατοκύριακο. Σήμερα έχουμε το τρίγωνο με τον Δία. Ο Ερμής, εκτός από το ότι είναι ο πλανήτης των Δίδυμων και της Παρθένου, είναι ο πλανήτης που σχετίζεται με την επικοινωνία, τις επαφές, τις μετακινήσεις, τα ταξίδια, τις εμπορικές δοσοληψίες, όλα αυτά τα ζητηματάκια. Οπότε μέσα σε αυτές εδώ πέρα τις μέρες και ειδικά τώρα που κάνει το τρίγωνο με το Δία σήμερα, καταλαβαίνετε τι μας λέει. Βγείτε, δεν είναι ανάγκη ντε και καλά να ταξιδέψετε αν δεν μπορείτε να κάνετε μια εκδρομή, αλλά κυκλοφορήστε λίγο. Δείτε ανθρώπους, φίλους που δεν τους βλέπετε τις άλλες μέρες που δουλεύετε, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάντε πράγματα που να σας αρέσουν και κυρίως κινηθείτε», ανέφερε η Άση Μπήλιου στις καθιερωμένες αστρολογικές της προβλέψεις στην πρωινή εκπομπή του Star. 

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

«Η Σελήνη στο ζώδιο του Τοξότη, θα μείνει σήμερα, αύριο και μέχρι το απόγευμα της Κυριακής... άλλη μια, έτσι, ταξιδιάρικη σελήνη στο ζώδιο αυτό. Οπότε, νομίζω ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός. Καταλαβαίνετε. Τώρα, έχουμε και κάποιες πιο περίεργες όψεις. Σήμερα, ας πούμε, έχουμε την όψη ήλιου-Πλούτωνα. Αυτό δεν αφορά όλους. Αφορά κυρίως Ταύρους, Σκορπιούς, Λέοντες ή Υδροχόους... με γενέθλια στο ξεκίνημα του ζωδίου τους... Δηλαδή όλο αυτό που περιγράφω, το πολύ χαρούμενο, πολύ αισιόδοξο κτλ. Για αυτά τα συγκεκριμένα ζώδια και πολύ συγκεκριμένα για όσους γεννήθηκαν στις αρχές αυτών των ζωδίων, μπορεί η μέρα να τους φαίνεται λίγο πιο βαριά, λίγο πιο περίεργη. Η Κυριακή επίσης θέλει μια προσοχή. Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθείς μέχρι το απόγευμα είναι μια μέρα έτσι λίγο πιο απαιτητική», σημείωσε η έγκριτη ασρολόγος. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

