Έλλη Τρίγγου: Το «Φάντασμα» της Άσης Μπήλιου τρομοκρατεί τη «Μαρίνα»!

Η πλάκα της γνωστής αστρολόγου, που είναι fan της σειράς Τα Φαντάσματα

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε η Ελλη Τρίγγου στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Έλλη Τρίγγου έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με το ταλέντο, τις ερμηνείες και την ξεχωριστή ενέργειά της. Φέτος πρωταγωνιστεί στην πιο πολυσυζητημένη σειρά της σεζόν, την κωμωδία του Star, Τα Φαντάσματα.

Τα Φαντάσματα είναι μία από τις πιο αστείες στιγμές στην πορεία της Έλλης Τρίγγου

Τα Φαντάσματα είναι μία από τις πιο αστείες στιγμές στην πορεία της Έλλης Τρίγγου

Η αγαπημένη ηθοποιός βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Breakfast@Star. «Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη δουλειά και για την αποδοχή του κόσμου. Χαίρομαι, το διασκεδάζω. Δηλαδή άνθρωποι λένε ότι τους αρέσει πολύ η σειρά, τη βρίσκουν ωραία, γρήγορη, ευχάριστη, λένε ποιο είναι το αγαπημένο τους φάντασμα, λένε πολύ ότι είναι πολύ ωραία παρέα, θα ήθελαν τα φαντάσματα να είναι φίλοι τους, έτσι λίγο μια αλλοπρόσαλη οικογένεια. Παίρνουμε πολύ ωραία vibes», απάντησε η ηθοποιός. 

Έλλη Τρίγγου για τα Φαντάσματα: «Πρώτη φορά σε κωμικό ρόλο. Το διασκέδασα!»

Έλλη Τρίγγου: Το «Φάντασμα» της Άσης Μπήλιου τρομοκρατεί τη «Μαρίνα»!

Πώς της έγινε η πρόταση για τη σειρά; «Δέχτηκα μια επικοινωνία από τον σεναριογράφο μας, τον υπέροχο κύριο Λευτέρη Παπαπέτρου, ο οποίος με είχε δει σε μια παράσταση πριν κάποια χρόνια στον Ερωτευμένο Σαίξπηρ που ήταν κι αμιγώς κωμική παράσταση κι εκεί ο άνθρωπος και να είναι καλά, τον έχω ευχαριστήσει πάρα πολλές φορές γι' αυτό, φαντάστηκε ότι θα μπορούσα να είμαι μέσα σε αυτό το project κι όντως είναι προς τιμήν του γιατί δε θα ήμουν η πρώτη σκέψη κάποιου ειδικά μετά από τα πράγματα που έχω κάνει με τόσο δράμα και με τις Μέλισσες και τη Μάγισσα και τα λοιπά, κάπως ίσως οι άνθρωποι να με είχαν κάπου αλλού σε μια άλλη κατηγορία», απάντησε. 

Παγιδευμένη με τα Φαντάσματα η Μαρίνα: «Νικήσατε! Όλους σας βλέπω»

Στη συνέχεια, η Ελένη Χατζίδου τη ρώτησε αν βλέπει τίποτα... περίεργο τριγύρω, όπως η ηρωίδα που υποδύεται. «Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες», σχολίασε η Έλλη Τρίγγου γελώντας, ενώ στη συνέχεια μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους συνεργάτες της στην κωμική σειρά. Αναφερόμενη στον συμπρωταγωνιστή της, Ορφέα Αυγουστίδη είπε: «Αυτό είναι ένα τώρα άλλο κεφάλαιο, δεν ήξερα τι να πω για τον Ορφέα. Δηλαδή, έχουμε γνωριστεί πριν πολλά χρόνια, τον έχω παρακολουθήσει σε δουλειές στο θέατρο. Έχει τέτοια ευγένεια, τέτοιο ήθος, τόσο ωραίος επαγγελματίας, τόσο συμφιλιωμένος με όλα, ξέρεις, χωρίς να συμβαίνει και κάτι πολύ σοβαρό και ταυτόχρονα πάντα τόσο στη στιγμή τη σωστή να πει και να κάνει το οτιδήποτε. Και βρεθήκαμε και κάπως σαν να συντονιστήκαμε στο ότι θα πάνε όλα καλά».

Η Έλλη Τρίγγου... ούρλιαξε με τη φάρσα που της έκανε η Άση Μπήλιου

Η Έλλη Τρίγγου... ούρλιαξε με τη φάρσα που της έκανε η Άση Μπήλιου

Μιλώντας για τα θεατρικά της σχέδια, αρχικά την τρόμαξε το σκυλάκι της Λιλής Πυράκη, ο Έντι, όμως στη συνέχεια πίσω από τον καναπέ βρέθηκε το «φάντασμα» της  Άσης Μπήλιου! Η Έλλη ούρλιαξε και στη συνέχεια έβαλε τα γέλια! «Είσαι φανταστική!», είπε στην αστρολόγο του Breakfast που είναι μεγάλη fan της σειράς, με τους παρουσιαστές να την καλούν στον καναπέ. «Ήθελα τόσο πολύ να το κάνω!», είπε γελώντας η Άση. 

Τα Φαντάσματα βάζουν στο στόχαστρο τη βέρα της Μαρίνας

Έλλη Τρίγγου: Το «Φάντασμα» της Άσης Μπήλιου τρομοκρατεί τη «Μαρίνα»!

«Ποιο είναι το αγαπημένο σου Φάντασμα;» τη ρώτησε. «Αχ τώρα δεν μπορώ να ξεχωρίσω γιατί είναι ο καθένας τώρα περίπτωση ξεχωριστή. Κι αυτοί που μου κάνουν τη ζωή δύσκολη και αυτοί που αγαπιόμαστε περισσότερο είναι η παρέα μου. Τους αγαπώ όλους. Είναι πραγματικά όλοι πολύ ξεχωριστοί. Πολύ ξεχωριστοί», απάντησε στην Άση η Έλλη Τρίγγου

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς Τα Φαντάσματα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
 |
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
 |
ΟΡΦΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top