Νόνη Δούνια: «Συγχωρώ την απιστία και το λέω πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα»

Λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας της εκπομπής με θέμα την υγεία και την ευεξία στο Mega, η Νόνη Δούνια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Το Πρωινό.

«Ξεκινάμε πρώτη του μήνα μια εκπομπή υγείας, ευεξίας κι είμαι χαρούμενη. Είναι κάτι που ήθελα, είναι κάτι που μου ταιριάζει. Από την εποχή που έκανα το Mommy μου είχε κολλήσει αυτό το κομμάτι της υγείας και νομίζω ότι είναι κι αρκετά επίκαιρο γιατί ο κόσμος γενικά αναζητά πρακτικές λύσεις κι όχι μόνο που θα κάνουν τη μέρα του καλύτερη», είπε σε σχέση με το καινούργιο της επαγγελματικό βήμα, λέγοντας ότι έχει άγχος αλλά προς θετική κατεύθυνση.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στη συνεργασία της με τον Κώστα Τσουρό στην εκπομπή του στο Mega και το αποτύπωμα που της άφησε. «Πάντα γλυκό αποτύπωμα μου αφήνει. Ό,τι κάνω. Πέρασα πολύ καλά δύο σεζόν με τον Κώστα και με την υπόλοιπη ομάδα. Και τώρα πάμε σε κάτι καινούργιο», σχολίασε «Με όλους έχω επαφή, με όλους μιλάω, βεβαίως», πρόσθεσε.

Όσον αφορά στην καριέρα της στην πολιτική, αφού υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε: «Υπάρχει άνω τελεία στην πολιτική. Θα πρέπει να είναι πολύ ιδιαίτερες οι συνθήκες για να το ξανασκεφτώ. Πολύ συγκεκριμένες».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στον σύζυγό της Κυριάκο Μουρατίδη. «Είναι φοβερά υποστηρικτικός, πάντοτε ήταν. Είναι πολύ φίλος μου, είναι ένας άνθρωπος που εμπιστεύομαι» τόνισε, ενώ αναφέρθηκε και στην απιστία. « Για μένα απιστία είναι η συναισθηματική σύνδεση. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται, το μυαλό του είναι κάπου αλλού. Αυτό είναι απιστία. Δεν έχει να κάνει με το αν έχω συνευρεθεί με τον άνθρωπο αυτό. Έχει να κάνει με το αν όταν ξαπλώνω στο κρεβάτι μου σκέφτομαι με κάποιον άλλο άνθρωπο. Αυτό είναι απιστία» είπε, ενώ κάθετα δήλωσε: «Ναι, συγχωρώ την απιστία. Το λέω πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα.Δεν θα χάλαγα μια τέτοια σπάνια σχέση για κάτι το οποίο μπορεί να ήταν εφήμερο. Σε καμία περίπτωση!»