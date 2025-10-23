«Κρυφτό»: Οι κομψές εμφανίσεις στην πρεμιέρα Τουμασάτου - Δροσάκη

Πρεμιέρα έκανε η παράσταση «Κρυφτό» στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη και πλήθος κόσμου παρακολούθησε επί σκηνής τη Μαριάννα Τουμασάτου και τη Λένα Δροσάκη.
Εκεί ήταν και πολλές ηθοποιοί που ξεχώρισαν με τις κομψές εμφανίσες τους όπως η Αθηνά Οικονομάκου, η Κάτια Δανδουλάκη, η Τζένη Μπότση, η Υρώ Λούπη και η Ελισάβετ Μουτάφη.
Την πρεμιέρα παρακολούθησαν επίσης ο Σωτήρης Καλυβάτσης, η Γεωργία Αβασκαντήρα (σύζυγος Γιώργου Χρανιώτη) ο Γιάννης Στεφόπουλος (συμπρωταγωνιστής της Μ. Τουμασάτου στο Σπίτι δίπλα στο ποτάμι), ο Θοδωρής Αντωνιάδης και η Νικόλ Παναγιώτου (στυλίστρια και φίλη της Α.Οικονομάκου).
To έργο σε κείμενο και σκηνοθεσία της Βάσιας Αργέντη είναι μια συγκλονιστική ιστορία για τη σιωπή, την ενοχή και τη λύτρωση. Δύο αδελφές (Μαριάννα Τουμασάτου και Λένα Δροσάκη) παλεύουν να επιβιώσουν στη σκιά της μητέρας τους και των μυστικών που καθόρισαν τη ζωή τους.
Όταν ο θάνατος φέρνει στο φως την αλήθεια, οι δεσμοί διαλύονται και η αγάπη μετατρέπεται σε όπλο.
Το «Κρυφτό» παίζεται κάθε Τρίτη και Τετάρτη στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.