«Κρυφτό»: Οι κομψές εμφανίσεις στην πρεμιέρα Τουμασάτου - Δροσάκη

Ποια γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του θεάτρου παρακολούθησαν την παράσταση

Στιγμιότυπο από την πρεμιέρα της παράστασης Κρυφτό/ NDP Ανδρέας Νικολαρέας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρεμιέρα έκανε η παράσταση «Κρυφτό» στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη και πλήθος κόσμου παρακολούθησε επί σκηνής τη Μαριάννα Τουμασάτου και τη Λένα Δροσάκη

Λένα Δροσάκη- Μαριάννα Τουμασάτου στην πρεμιέρα της παράστασης τους «Κρυφτό»/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Λένα Δροσάκη- Μαριάννα Τουμασάτου στην πρεμιέρα της παράστασης τους «Κρυφτό»/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Εκεί ήταν και πολλές ηθοποιοί που ξεχώρισαν με τις κομψές εμφανίσες τους όπως η Αθηνά Οικονομάκου, η Κάτια Δανδουλάκη, η Τζένη Μπότση, η Υρώ Λούπη και η Ελισάβετ Μουτάφη.

 Αθηνά Οικονομάκου-Τζένη Μπότση/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Αθηνά Οικονομάκου-Τζένη Μπότση/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σωτήρης Καλυβάτσης- Μαριάννα Τουμασάτου- Λένα Δροσάκη- Ηρώ Λούπη- Ελισάβετ Μουτάφη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σωτήρης Καλυβάτσης- Μαριάννα Τουμασάτου- Λένα Δροσάκη- Ηρώ Λούπη- Ελισάβετ Μουτάφη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Λένα Δροσάκη- Μαριάννα Τουμασάτου- Κάτια Δανδουλάκη- Βάσια Αργέντη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Λένα Δροσάκη- Μαριάννα Τουμασάτου- Κάτια Δανδουλάκη- Βάσια Αργέντη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Την πρεμιέρα παρακολούθησαν επίσης ο Σωτήρης Καλυβάτσης, η Γεωργία Αβασκαντήρα (σύζυγος Γιώργου Χρανιώτη) ο Γιάννης Στεφόπουλος (συμπρωταγωνιστής της Μ. Τουμασάτου στο Σπίτι δίπλα στο ποτάμι), ο Θοδωρής Αντωνιάδης και η Νικόλ Παναγιώτου (στυλίστρια και φίλη της Α.Οικονομάκου).

 Γεωργία Αβασκαντήρα- Λένα Δροσάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Γεωργία Αβασκαντήρα- Λένα Δροσάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μαριάννα Τουμασάτου- Γιάννης Στεφόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μαριάννα Τουμασάτου- Γιάννης Στεφόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Θοδωρής Αντωνιάδης- Βάσια Αργέντη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Θοδωρής Αντωνιάδης- Βάσια Αργέντη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Νικόλ Παναγιώτου- Αθηνά Οικονομάκου- Μαριάννα Τουμασάτου- Λένα Δροσάκη- Τζένη Μπότση/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Νικόλ Παναγιώτου- Αθηνά Οικονομάκου- Μαριάννα Τουμασάτου- Λένα Δροσάκη- Τζένη Μπότση/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

To έργο σε κείμενο και σκηνοθεσία της Βάσιας Αργέντη είναι μια συγκλονιστική ιστορία για τη σιωπή, την ενοχή και τη λύτρωση. Δύο αδελφές (Μαριάννα Τουμασάτου και Λένα Δροσάκη) παλεύουν να επιβιώσουν στη σκιά της μητέρας τους και των μυστικών που καθόρισαν τη ζωή τους.
Όταν ο θάνατος φέρνει στο φως την αλήθεια, οι δεσμοί διαλύονται και η αγάπη μετατρέπεται σε όπλο.

Λένα Δροσάκη- Βάσια Αργέντη- Μαριάννα Τουμασάτου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Λένα Δροσάκη- Βάσια Αργέντη- Μαριάννα Τουμασάτου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Το «Κρυφτό» παίζεται κάθε Τρίτη και Τετάρτη στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. 

