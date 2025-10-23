Καίτη Γκρέυ: Δεν άφησε τίποτα σε κανέναν εκτός από τον εγγονό της!

Άνοιξε και διαβάστηκε η ιδιόχειρη διαθήκη της Καίτης Γκρέυ, αποκαλύπτοντας τις τελευταίες επιθυμίες της σπουδαίας λαϊκής ερμηνεύτριας που έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2025.

Ο δικηγόρος του εγγονού της, Όθωνας Παπαδόπουλος, μίλησε στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα επιβεβαιώνοντας ότι μοναδικός κληρονόμος της είναι ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης, ο εγγονός της, στον οποίο είχε ιδιαίτερη αδυναμία και τη φρόντιζε μέχρι το τέλος της ζωής της.

Η τραγουδίστρια δεν έκανε καμία αναφορά στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, ούτε στον δευτερότοκο γιο της, Φίλιππο Ηλιάδη, ούτε στην εγγονή της, Αγγελική Ηλιάδη. Όπως αποκάλυψε ο Όθωνας Παπαδόπουλος, η Καίτη Γκρέυ σημείωσε μέσα στη διαθήκη της ότι είχε ήδη προσφέρει υλικά αγαθά στα παιδιά της όσο ζούσε, γεγονός που εξηγεί την απουσία τους από την τελική της βούληση.

«Ο εγγονός της ήταν στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή και τη στήριξε όσο κανείς άλλος», ανέφερε ο δικηγόρος, προσθέτοντας ότι ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης είχε ήδη δικαιωθεί στο παρελθόν σε δικαστική διαμάχη με τον θείο του, Φίλιππο Ηλιάδη.

Αυτό σημαίνει πως ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης είναι ο αποκλειστικός κάτοχος των πνευματικών της δικαιωμάτων, τα οποία πάντως είναι «εξαιρετικά χαμηλά» σύμφωνα με τον Όθωνα Παπαδόπουλο για μια ερμηνεύτρια με την πολιτισμική προσφορά της Καίτης Γκρέυ.

Ο γιος της έχει δικαίωμα να προσβάλει τη διαθήκη, ωστόσο, όπως τόνισε ο γνωστός δικηγόρος οι πιθανότητες να ανατραπεί η απόφαση είναι ελάχιστες, καθώς έχει πιστοποιηθεί το γνήσιο της υπογραφής της κι υπήρχαν μάρτυρες.

Καίτη Γκρέυ: Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης

Ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης είναι γιος του γιου της Καίτης Γκρέυ, Βασίλη, που απέκτησε με τη σύζυγό του, Έφη. Είναι το δεύτερο και μικρότερο παιδί του ζευγαριού, η πρωτότοκη είναι η γνωστή τραγουδίστρια Αγγελική Ηλιάδη.

Ο Κώστας Ηλιάδης με την αδερφή του Αγγελική το 2013 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όπως είχε αναφέρει σε παλιότερη συνέντευξή του, έχει τελειώσει Γυμναστική Ακαδημία, είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και δούλευε ως personal trainer σε μεγάλο γυμναστήριο της Βούλας. Ασχολούνταν παράλληλα και με αθλοπαιδιές στο Δήμο Νέας Σμύρνης, ενώ φρόντιζε και για το πρόγραμμα γυμναστικής και διατροφής της αδελφής του.

