Dacia Sandriders: Νικητής ο Sébastien Loeb

Δείτε τι έγινε στον συναρπαστικό αγώνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.10.25 , 15:43 Τούνη: «Σου αξίζει κάποιος να σου φέρεται όμορφα από μ@@@κες χορτάσαμε»
23.10.25 , 15:41 Γκάζι: Τι προκαλεί το αλκοόλ στον οργανισμό ενός ανήλικου;
23.10.25 , 15:39 Καινούργιου: «Θα το ανακοινώσω κι αν το ανακοινώσω, όταν θέλω εγώ»
23.10.25 , 15:38 Νόνη Δούνια: «Συγχωρώ την απιστία και το λέω πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα»
23.10.25 , 15:12 Εντυπωσιακές εικόνες από την πρόβα της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου
23.10.25 , 15:04 Φοινικούντα: «Υπάρχουν καταθέσεις εναντίον την ανιψιάς»
23.10.25 , 15:04 Toyota και Lexus: Φέρνουν τα μοντέλα της GAC AION στην Ελλάδα
23.10.25 , 14:51 Πετράλωνα: Ξεκινά Η Δίκη Για Τον Βιασμό Των 2 Αδελφών
23.10.25 , 14:47 Μίλτος Πασχαλίδης: «Με τη συγκεκριμένη σύζυγο είμαι πιστός»
23.10.25 , 14:44 Ηλεία: Άγρια σεξουαλική κακοποίηση σκύλου - «Είμαστε κοντά στον δράστη»
23.10.25 , 14:38 «Κρυφτό»: Οι κομψές εμφανίσεις στην πρεμιέρα Τουμασάτου - Δροσάκη
23.10.25 , 14:36 Καίτη Γκρέυ: Δεν άφησε τίποτα σε κανέναν εκτός από τον εγγονό της!
23.10.25 , 14:36 Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή πέθανε η 16χρονη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική
23.10.25 , 14:15 Γέλιο, χημεία και απρόσμενες αντιθέσεις στο αποψινό μενού του First Dates
23.10.25 , 14:12 Dacia Sandriders: Νικητής ο Sébastien Loeb
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης
Καίτη Γκρέυ: Δεν άφησε τίποτα σε κανέναν εκτός από τον εγγονό της!
Η αποκάλυψη Λιάγκα για Τούνη - Αλεξάνδρου: «Βλέπω μια μπόρα να έρχεται!»
Φοινικούντα: «Υπάρχουν καταθέσεις εναντίον την ανιψιάς»
Γκάζι: Τι προκαλεί το αλκοόλ στον οργανισμό ενός ανήλικου;
Θεσσαλονίκη: Οδηγός έβριζε και κλωτσούσε επιβάτες λεωφορείου
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Καινούργιου: «Θα το ανακοινώσω κι αν το ανακοινώσω, όταν θέλω εγώ»
Άση Μπήλιου: Είσοδος Ήλιου στον Σκορπιό: Πώς επηρεάζει τα ζώδια;
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 23.10.25, 13:12
Dacia Sandriders: Νικητής ο Sébastien Loeb
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ομάδα Dacia Sandriders είχε διπλό λόγο να πανηγυρίσει στο φινάλε του συναρπαστικού Rallye du Maroc, το οποίο σηματοδότησε τη συμπλήρωση ενός έτους από την πρώτη της επίσημη εμφάνιση στους αγώνες Rally-Raid.Ο Sébastien Loeb και ο συνοδηγός του Édouard Boulanger πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση, επαναλαμβάνοντας τη νίκη που είχε σημειώσει η ομάδα Dacia Sandriders στην ίδια διοργάνωση πριν από δώδεκα μήνες, ύστερα από πέντε απαιτητικές ημέρες στους αμμόλοφους της Σαχάρας.

Dacia Sandriders: Νικητής ο Sébastien Loeb
Παράλληλα, ο Boulanger κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Συνοδηγών του FIA World Rally-Raid Championship (W2RC).Ο 46χρονος Γάλλος ξεκίνησε τη χρονιά ως συνοδηγός του Nasser Al-Attiyah, με τον οποίο πανηγύρισε τη νίκη στο Abu Dhabi Desert Challenge τον Φεβρουάριο, προτού ενώσει τις δυνάμεις του με τον Loeb, ενόψει του Rally-Raid Πορτογαλίας. Μαζί ολοκλήρωσαν τον αγώνα εκείνον στην τρίτη θέση, πριν κατακτήσουν τη νίκη στο Μαρόκο που του χάρισε τον τίτλο.

Dacia Sandriders: Νικητής ο Sébastien Loeb
Η επικράτηση του Loeb, που πέρασε επικεφαλής από την τρίτη ειδική διαδρομή, ήταν η δεύτερη προσωπική του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally-Raid και η τρίτη συνολικά για την ομάδα Dacia Sandriders, η οποία ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025 με δύο νίκες και τη δεύτερη θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών FIA.Αντίθετα, απογοήτευση επεφύλασσε ο αγώνας για τον Nasser Al-Attiyah, ο οποίος έχασε τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Οδηγών για μόλις εννέα βαθμούς, ύστερα από ποινή μίας ώρας, λόγω παράλειψης διέλευσης από σημείο ελέγχου στην τελευταία ειδική. Ο Al-Attiyah ολοκλήρωσε τη χρονιά στη δεύτερη θέση, με τον συνοδηγό του Fabian Lurquin τέταρτο στους συνοδηγούς.

Dacia Sandriders: Νικητής ο Sébastien Loeb
Παράλληλα, το ισπανικό πλήρωμα, Cristina Gutiérrez – Pablo, ολοκλήρωσε το Rallye du Maroc στην 9η θέση της γενικής κατάταξης, αποκομίζοντας πολύτιμη εμπειρία στην κατηγορία Ultimate, στο τιμόνι του τρίτου Dacia Sandrider, με καύσιμο χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.Το Rallye du Maroc θεωρείται η ιδανική πρόβα για το Ράλλυ Ντακάρ, που θα διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία από 3 - 17 Ιανουαρίου 2026, αποτελώντας τον πρώτο γύρο της νέας αγωνιστικής σεζόν. Η ομάδα Dacia Sandriders ήδη εντείνει την προετοιμασία της για τον πιο απαιτητικό αγώνα του κόσμου, γεμάτη πίστη και αποφασιστικότητα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
DACIA
 |
DACIA SANDRIDERS
 |
SÉBASTIEN LOEB
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top