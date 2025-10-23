Ηλεία: Καταγγελία για άγρια σεξουαλική κακοποίηση σκύλου

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Ένα αποτρόπαιο περιστατικό άγριας κακοποίησης ζώου έχει προκαλέσει σοκ και οργή στην Ηλεία, με το άτυχο σκυλάκι να δίνει «μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με την καταγγελία της Φιλοζωικής Κρεστένων «Νοιάζομαι», ο σκύλος εντοπίστηκε αιμόφυρτος στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, στο ύψος του Επιταλίου, σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Αρχικά, οι εθελοντές θεώρησαν πως το άτυχο ζώο είχε δεχτεί πυροβολισμό, όμως ο κτηνίατρος που τον εξέτασε διαπίστωσε κάτι ακόμη πιο φρικιαστικό: το ζώο είχε τραυματιστεί σοβαρά από αντικείμενο που του είχε εισαχθεί βάναυσα. Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε από τον γιατρό «ακραία μορφή κακοποίησης».

Ηλεία: Άγρια σεξουαλική κακοποίηση σκύλου

Εθελοντές έσπευσαν να βοηθήσουν το άτυχο ζώο και να το μεταφέρουν σε κτηνίατρο

Ο σκύλος χειρουργήθηκε, του έγιναν ράμματα και νοσηλεύεται σε κτηνιατρική κλινική, όπου οι εθελοντές φροντίζουν για την ανάρρωσή του.

Παράλληλα, έχει ήδη υποβληθεί καταγγελία στην Αστυνομία, ενώ η Φιλοζωική ανήρτησε φωτογραφίες και βίντεο στο Facebook, ζητώντας να εντοπιστεί ο δράστης.

Άγρια κακοποίηση σκύλου στην Ηλεία

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εκατοντάδες χρήστες να ζητούν παραδειγματική τιμωρία για τον υπεύθυνο. Η Φιλοζωική «Νοιάζομαι» κάλεσε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει ανώνυμα με τις αρχές, προκειμένου να βρεθεί ο άνθρωπος πίσω από αυτή την αποτρόπαιη πράξη.

