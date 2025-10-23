Εντυπωσιακές εικόνες από την πρόβα της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δοκιμαστική στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου. Αυτοκινούμενα πυροβόλα συστήματα και βοηθητικά οχήματα, πήραν από νωρίς θέση σε άψογο σχηματισμό για να πραγματοποιήσουν διελεύσεις στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ενόψει της 28ης Οκτωβρίου.
Έκλεψαν τις εντυπώσεις τα σύγχρονα οπλικά συστήματα των ένοπλων δυνάμεων
Η Εθνική οδός Μουδανιών Θεσσαλονίκης από την αερογέφυρα της Θέρμης έως την αερογέφυρα Νέου Ρίσιου έκλεισε για 7 ώρες προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δοκιμαστική στρατιωτική παρέλαση ενόψει της 28ης Οκτωβρίου.
Όλα είναι έτοιμα για την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Τρίτη.
Δείτε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.