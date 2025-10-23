Εντυπωσιακές εικόνες από την πρόβα της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου

Άρματα μάχης και αυτοκινούμενα πυροβόλα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δοκιμαστική στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου.  Αυτοκινούμενα πυροβόλα  συστήματα και βοηθητικά οχήματα, πήραν από νωρίς θέση σε άψογο σχηματισμό για να πραγματοποιήσουν διελεύσεις στην Ανατολική Θεσσαλονίκη  ενόψει της 28ης Οκτωβρίου. 

 

Εντυπωσιακές εικόνες από την πρόβα της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου

Έκλεψαν τις εντυπώσεις τα σύγχρονα οπλικά συστήματα των ένοπλων δυνάμεων 

Η Εθνική οδός Μουδανιών Θεσσαλονίκης από την αερογέφυρα της Θέρμης έως την αερογέφυρα Νέου Ρίσιου έκλεισε για 7 ώρες προκειμένου να πραγματοποιηθεί η  δοκιμαστική στρατιωτική παρέλαση ενόψει της 28ης Οκτωβρίου.

Εντυπωσιακές εικόνες από την πρόβα της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου

Όλα είναι έτοιμα για την  μεγάλη  στρατιωτική παρέλαση  που θα πραγματοποιηθεί στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Τρίτη.

Δείτε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
