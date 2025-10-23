Γλυφάδα: Έξωση στον Αργύρη Παπαργυρόπουλο – «Άλλαξαν τις κλειδαριές»

«Δε με αφήνουν να μπω, να πάρω τα πράγματά μου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.10.25 , 13:40 Η αποκάλυψη Λιάγκα για Τούνη - Αλεξάνδρου: «Βλέπω μια μπόρα να έρχεται!»
23.10.25 , 13:37 Aυτές είναι οι πιο ερωτικές μέρες του Νοεμβρίου
23.10.25 , 13:33 Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης
23.10.25 , 13:31 Μεταξουργείο: Επεισόδια κατά τη διαμαρτυρία εκπαιδευτικών και γονέων
23.10.25 , 13:28 Φτιάξε σπίτι γύρο, πίτα και sauce - Συνταγή για χειροποίητο πιτόγυρο
23.10.25 , 13:21 Άρια Καλύβα για το «κόψιμο» του «Power Talk»: «Δεν άξιζε στην Τατιάνα»
23.10.25 , 13:10 Πού πηγαίνουν οι βαλίτσες και οι αποσκευές που χάνονται στις πτήσεις;
23.10.25 , 13:06 Γλυφάδα: Έξωση στον Αργύρη Παπαργυρόπουλο – «Άλλαξαν τις κλειδαριές»
23.10.25 , 13:03 Cash or Trash: Θα συγκινήσει η τέχνη του κεντήματος τους αγοραστές;
23.10.25 , 12:54 BYD ATTO 2 DM-i: Τώρα όχι μόνο ηλεκτρικό αλλά και υβριδικό
23.10.25 , 12:51 Release Athens 2026: Ο Moby, στην Πλατεία Νερού
23.10.25 , 12:44 Άση Μπήλιου: Είσοδος Ήλιου στον Σκορπιό: Πώς επηρεάζει τα ζώδια;
23.10.25 , 12:42 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Έβαλα το δαχτυλίδι και πάω σούπερ μάρκετ σαν κυρία!»
23.10.25 , 12:14 Ματθίλδη Μαγγίρα: «Δεν ξέρω ποια είναι η Παπίλα... Πιπίλα»
23.10.25 , 12:07 Έλλη Τρίγγου: Το «Φάντασμα» της Άσης Μπήλιου τρομοκρατεί τη «Μαρίνα»!
Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Γλυφάδα: Έξωση στον Αργύρη Παπαργυρόπουλο – «Άλλαξαν τις κλειδαριές»
Φοινικούντα: «Έχω άνθρωπο από μέσα… » - Ο διάλογος μετά τη διπλή δολοφονία
Άση Μπήλιου: Τέλος τα ψέματα - Ώρα για ξεσκαρταρίσματα
Άση Μπήλιου: Είσοδος Ήλιου στον Σκορπιό: Πώς επηρεάζει τα ζώδια;
Έλλη Τρίγγου: Το «Φάντασμα» της Άσης Μπήλιου τρομοκρατεί τη «Μαρίνα»!
Τρίκαλα: «Δεν ισχύει τίποτα, θα πέθαινε για τα παιδιά της»
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Έβαλα το δαχτυλίδι και πάω σούπερ μάρκετ σαν κυρία!»
Μαρία Τζομπανάκη: «Είμαι πολύ καλή πεθερά»- Όσα είπε για τη νύφη της
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έξωση από τη βίλα του στη Γλυφάδα έγινε σήμερα το πρωί στον Αργύρη Παπαργυρόπουλο. 

Ο επιχειρηματίας μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και περιέγραψε την κατάσταση που επικράτησε έξω από το σπίτι του, το οποίο εδώ και δύο χρόνια έχει χάσει σε πλειστηριασμό. 

Στο νοσοκομείο ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος- «Πήγα στον άλλο κόσμο και γύρισα»

«Το σπίτι, το ξέρει όλη η Ελλάδα, μην κρυβόμαστε, εδώ και δύο χρόνια έχει βγει σε πλειστηριασμό. Προχτές είχαμε ένα δικαστήριο για να πάρουμε μια παράταση. Περιμένω ακόμα τον δικηγόρο να μου φέρει το χαρτί από τον εισαγγελέα. Ήρθε ένας δικαστικός επιμελητής εδώ με την αστυνομία. Γίνεται χαμός, έχουν αλλάξει τις κλειδαριές. Δε με αφήνουν να μπω μέσα στο σπίτι, θέλουν να με πάνε στο τμήμα, εγώ δεν πάω. Δε ζητάω τίποτα, έναν μήνα παράταση ζητάω για να μαζέψω τα πράγματά μου. Να φύγω σαν άνθρωπος. Αυτοί θέλουν να με βγάλουν σήμερα έξω, με τη φόρμα είμαι», είπε ο κ. Παπαργυρόπουλος.

Αργύρης Παπαργυρόπουλος 1

Ο ίδιος επικοινώνησε με τον νέο ιδιοκτήτη της βίλας, σε μια ύστατη προσπάθεια να πάρει λίγο χρόνο για να μπορέσει να μετακομίσει με ηρεμία. 

Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Έχασε σε πλειστηριασμό τη βίλα του στη Γλυφάδα

«Εγώ πήρα και τον ιδιοκτήτη, μου είπε ότι δε μου δίνει παράταση. Δε με αφήνουν να μπω στο σπίτι. Θέλουν να με πάνε στο τμήμα. Το έχω πάρει απόφαση ότι το σπίτι χάθηκε, αλλά όχι έτσι. Μπήκαν μέσα, αλλάξανε τις κλειδαριές και με βγάζουν έξω. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό τι είναι αυτό που κάνουν. Είναι ντροπή αυτό που κάνουν. Δε θα βρεθεί ένας εισαγγελέας να μου δώσει παράταση για να μπω μέσα να μαζέψω τα πράγματά μου; Πού να πάω εγώ τώρα; Να φύγω έτσι με τη φόρμα; Εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να πει “αφήστε τον άνθρωπο δέκα μέρες”, να μαζέψω τα πράγματα. Τώρα δεν είναι κανένας μέσα στο σπίτι. Σε δέκα μέρες θα το έχω αδειάσει», είπε. 

Αργύρης Παπαργυρόπουλος 2

Σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετά προσωπικά του αντικείμενα τα έχει μεταφέρει, αλλά όχι όλα και το μόνο που ζητά είναι μια μικρή διορία για να μπορέσει να μετακομίσει. 

Τα δάκρυα του Παπαργυρόπουλου και το τραγούδι που θα ερμηνεύσει ο Τερζής

Παπαργυρόπουλος: Τα χρέη που οδήγησαν στον πλειστηριασμό

Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος τη δεκαετία του ’70 και του ’80, δημιούργησε μερικά από τα πιο γνωστά κέντρα της εποχής — με κορυφαίο τα Αστέρια της Γλυφάδας. Εκεί, σύχναζαν πολιτικοί, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες, ενώ οι μεγαλύτεροι τραγουδιστές της εποχής ανέβηκαν στην πίστα του διάσημου νυχτερινού κέντρου. 

Όμως η λάμψη δεν κράτησε για πάντα. Η οικονομική κρίση, οι αλλαγές στη νυχτερινή διασκέδαση και μια σειρά ριψοκίνδυνων επενδύσεων, όπως το φιλόδοξο χιονοδρομικό έργο στον Παρνασσό, οδήγησαν τον Αργύρη Παπαργυρόπουλο σε οικονομικό αδιέξοδο.

Αργύρης Παπαργυρόπουλος 3

Τα μαγαζιά του έκλεισαν, τα χρέη αυξήθηκαν και το 2023, το σπίτι του στη Γλυφάδα βγήκε σε πλειστηριασμό. 

«Το σπίτι μου βγήκε σε πλειστηριασμό σήμερα (25/10/23) στη 1 το μεσημέρι, μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας. Ξεκίνησε στις 11:30 το πρωί, με τιμή εκκίνησης 3.500.000, για να πουληθεί τελικά 7.500.000 ευρώ. Εξευτελιστική τιμή για ένα υπέροχο σπίτι, αληθινό στολίδι, στο ωραιότερο σημείο της γης, στο ομορφότερο σημείο της Γλυφάδας. Στην οδό Τύχης 13», είχε δηλώσει τότε ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος.

Ο ίδιος δεν είχε κρύψει την απογοήτευσή του, δηλώνοντας ότι η τιμή που δόθηκε το σπίτι του ήταν πολύ μικρότερη της πραγματικής του αξίας. 

«Δεν ξέρω πού θα πάω και πού θα μετακομίσω. Παρότι θεωρούσα δεδομένο και ευχόμουν να ολοκληρωθεί αυτός ο πλειστηριασμός και να μου πάρουν το σπίτι, ώστε να μπορέσω να αποπληρώσω τις υποχρεώσεις μου, δεν έψαξα ποτέ για κάτι άλλο. Ούτε σχεδίασα το επόμενο βήμα μου. Όπως όλοι οι Έλληνες, θα βρω κι εγώ ένα κεραμίδι να κάτσω από κάτω», είχε πει σε παλιότερη δήλωσή του ο επιχειρηματίας. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΕΞΩΣΗ
 |
ΓΛΥΦΑΔΑ
 |
ΒΙΛΑ
 |
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top