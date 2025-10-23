Γλυφάδα: Έξωση στον Αργύρη Παπαργυρόπουλο – «Άλλαξαν τις κλειδαριές»

Έξωση από τη βίλα του στη Γλυφάδα έγινε σήμερα το πρωί στον Αργύρη Παπαργυρόπουλο.

Ο επιχειρηματίας μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και περιέγραψε την κατάσταση που επικράτησε έξω από το σπίτι του, το οποίο εδώ και δύο χρόνια έχει χάσει σε πλειστηριασμό.

«Το σπίτι, το ξέρει όλη η Ελλάδα, μην κρυβόμαστε, εδώ και δύο χρόνια έχει βγει σε πλειστηριασμό. Προχτές είχαμε ένα δικαστήριο για να πάρουμε μια παράταση. Περιμένω ακόμα τον δικηγόρο να μου φέρει το χαρτί από τον εισαγγελέα. Ήρθε ένας δικαστικός επιμελητής εδώ με την αστυνομία. Γίνεται χαμός, έχουν αλλάξει τις κλειδαριές. Δε με αφήνουν να μπω μέσα στο σπίτι, θέλουν να με πάνε στο τμήμα, εγώ δεν πάω. Δε ζητάω τίποτα, έναν μήνα παράταση ζητάω για να μαζέψω τα πράγματά μου. Να φύγω σαν άνθρωπος. Αυτοί θέλουν να με βγάλουν σήμερα έξω, με τη φόρμα είμαι», είπε ο κ. Παπαργυρόπουλος.

Ο ίδιος επικοινώνησε με τον νέο ιδιοκτήτη της βίλας, σε μια ύστατη προσπάθεια να πάρει λίγο χρόνο για να μπορέσει να μετακομίσει με ηρεμία.

«Εγώ πήρα και τον ιδιοκτήτη, μου είπε ότι δε μου δίνει παράταση. Δε με αφήνουν να μπω στο σπίτι. Θέλουν να με πάνε στο τμήμα. Το έχω πάρει απόφαση ότι το σπίτι χάθηκε, αλλά όχι έτσι. Μπήκαν μέσα, αλλάξανε τις κλειδαριές και με βγάζουν έξω. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό τι είναι αυτό που κάνουν. Είναι ντροπή αυτό που κάνουν. Δε θα βρεθεί ένας εισαγγελέας να μου δώσει παράταση για να μπω μέσα να μαζέψω τα πράγματά μου; Πού να πάω εγώ τώρα; Να φύγω έτσι με τη φόρμα; Εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να πει “αφήστε τον άνθρωπο δέκα μέρες”, να μαζέψω τα πράγματα. Τώρα δεν είναι κανένας μέσα στο σπίτι. Σε δέκα μέρες θα το έχω αδειάσει», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετά προσωπικά του αντικείμενα τα έχει μεταφέρει, αλλά όχι όλα και το μόνο που ζητά είναι μια μικρή διορία για να μπορέσει να μετακομίσει.

Παπαργυρόπουλος: Τα χρέη που οδήγησαν στον πλειστηριασμό

Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος τη δεκαετία του ’70 και του ’80, δημιούργησε μερικά από τα πιο γνωστά κέντρα της εποχής — με κορυφαίο τα Αστέρια της Γλυφάδας. Εκεί, σύχναζαν πολιτικοί, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες, ενώ οι μεγαλύτεροι τραγουδιστές της εποχής ανέβηκαν στην πίστα του διάσημου νυχτερινού κέντρου.

Όμως η λάμψη δεν κράτησε για πάντα. Η οικονομική κρίση, οι αλλαγές στη νυχτερινή διασκέδαση και μια σειρά ριψοκίνδυνων επενδύσεων, όπως το φιλόδοξο χιονοδρομικό έργο στον Παρνασσό, οδήγησαν τον Αργύρη Παπαργυρόπουλο σε οικονομικό αδιέξοδο.

Τα μαγαζιά του έκλεισαν, τα χρέη αυξήθηκαν και το 2023, το σπίτι του στη Γλυφάδα βγήκε σε πλειστηριασμό.

«Το σπίτι μου βγήκε σε πλειστηριασμό σήμερα (25/10/23) στη 1 το μεσημέρι, μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας. Ξεκίνησε στις 11:30 το πρωί, με τιμή εκκίνησης 3.500.000, για να πουληθεί τελικά 7.500.000 ευρώ. Εξευτελιστική τιμή για ένα υπέροχο σπίτι, αληθινό στολίδι, στο ωραιότερο σημείο της γης, στο ομορφότερο σημείο της Γλυφάδας. Στην οδό Τύχης 13», είχε δηλώσει τότε ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος.

Ο ίδιος δεν είχε κρύψει την απογοήτευσή του, δηλώνοντας ότι η τιμή που δόθηκε το σπίτι του ήταν πολύ μικρότερη της πραγματικής του αξίας.

«Δεν ξέρω πού θα πάω και πού θα μετακομίσω. Παρότι θεωρούσα δεδομένο και ευχόμουν να ολοκληρωθεί αυτός ο πλειστηριασμός και να μου πάρουν το σπίτι, ώστε να μπορέσω να αποπληρώσω τις υποχρεώσεις μου, δεν έψαξα ποτέ για κάτι άλλο. Ούτε σχεδίασα το επόμενο βήμα μου. Όπως όλοι οι Έλληνες, θα βρω κι εγώ ένα κεραμίδι να κάτσω από κάτω», είχε πει σε παλιότερη δήλωσή του ο επιχειρηματίας.