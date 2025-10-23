Μίλτος Πασχαλίδης: «Με τη συγκεκριμένη σύζυγο είμαι πιστός»

Ο Μίλτος Πασχαλίδης αποκάλυψε ότι στο παρελθόν έχει υπάρξει άπιστος σε συντρόφους του, αλλά με την συγκεκριμένη σύζυγό του είναι πιστός.

Ειδικότερα, ο Μίλτος Πασχαλίδης μιλώντας σε συνέντευξη στις «Rainbow Mermaids» δε δίστασε να παραδεχτεί: «Δεν ήμουν πάντα πιστός, με τη συγκεκριμένη σύζυγο είμαι. Τα τελευταία 10 χρόνια που είμαι με την Ανθή, είμαι πιστός. Μου έχουν συμβεί τα πάντα. Έχω υπάρξει άπιστος και έχουν απιστήσει εις βάρος μου. Τίποτα δεν είναι ευχάριστο από αυτά».

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΑΝΘΗ

O Μίλτος Πασχαλίδης με την αγαπημένη του, Ανθή/ NDP

«Το να είσαι πιστός θα στο βγάλει και ο άλλος, είναι και επιλογή. {…} Όλη αυτή η κακώς εννοούμενη χριστιανική ηθική, το για πάντα, και όλος αυτός ο σαθρός και αστείος θεσμός του γάμου και πώς εμπλέκεται κανείς σε αυτό, κάνει τις σχέσεις δαιδαλώδεις. Θέλω να πω λοιπόν, ότι είμαι ευτυχής και τυχερός που βρήκα έναν άνθρωπο που μου φαίνεται άχρηστη η απιστία» πρόσθεσε ο γνωστός καλλιτέχνης.

Σου θυμίζουμε, ότι ο Μίλτος Πασχαλίδης παντρεύτηκε τη σύζυγό του το 2019. Το 2020 ήρθε στον κόσμο η κόρη τους.

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
