Η αποκάλυψη Λιάγκα για Τούνη - Αλεξάνδρου: «Βλέπω μια μπόρα να έρχεται!»

«Δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις αυτοί οι δύο άνθρωποι»

Με αφορμή τις δηλώσεις του Δημήτρη Αλεξάνδρου στο Πρωινό, ο οποίος είπε ότι «Δεν είναι εύκολο να βάλεις κάποιον στη ζωή του παιδιού σου», αλλά και το βίντεο της Ιωάννας Τούνη που είχε κακή διάθεση και δεν ήθελε να βγει από το σπίτι της, ο Γιώργος Λιάγκας προχώρησε σε μία αποκάλυψη.

τούνη αλεξανδρου

Αρχικά ο παρουσιαστής είπε: «Η Ιωάννα Τούνη έχει κάνει copy paste της ζωή της Καρντάσιαν. Της έτυχε και αυτό το απαράδεκτο περιστατικό με το revenge porn. Κοπιάρησε το lifestyle της. Για την Ελλάδα είναι δυσανάλογη μεγαλύτερη η καριέρα της από της Καρντάσιαν. Πουλάει τον εαυτό της, πουλάει προϊόντα και ο κόσμος τα αγοράζει».

Αλεξάνδρου: «Σπάει» τη σιωπή του για το βίντεο με τον σύντροφο της Τούνη

«Έχω μια πληροφορία… Όταν δεν έχει το παιδί, μένει με τον σύντροφό της. Βλέπω μια μπόρα να έρχεται (ανάμεσα σε Αλεξάνδρου και Τούνη) και κάποια στιγμή το παιδί θα πάει σχολείο. Το 50-50 δεν μπορεί να ισχύει. Ένας από τους δύο θα υπερισχύσει στο ποιος θα κρατάει το παιδί. Για να το λέω κάτι ακούω. Δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις αυτοί οι δύο άνθρωποι, όπως φαίνεται», πρόσθεσε ο παρουσιαστής του Ant1.

Mάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πρωινού, η influencer δέχτηκε πρόταση συγκατοίκησης από τον σύντροφό της την οποία και αρνήθηκε.

 

 

«Κάπως ζορίζομαι λίγο μέσα μου»

«Κάπως ζορίζομαι λίγο μέσα μου. Σίγουρα είναι και οι ορμόνες μου, γιατί είμαι και αδιάθετη, αλλά κάπως θα ήθελα να κουκουλωθώ κάτω από το πάπλωμα και να μη μιλάω σε κανέναν και να μη με ψάξεις κανείς, που φυσικά δεν γίνεται αυτό. Αλλά σήμερα είμαι κάπως τυχερούλα γιατί είναι η πρώτη μέρα που δουλεύω remote και δε χρειάζεται να πάω στη δουλειά για αυτή τη βδομάδα. Οπότε σκέφτομαι να κάνω ένα ζεστό μπάνιο να ηρεμήσω και να δουλέψω από το καναπέ σε πιο cozy φάση, για να μπορέσω να βρω τα πατήματά μου», είπε χθες στο Instagram η Ιωάννα Τούνη.

τούνη

«Το επόμενο διάστημα έρχονται διάφορα πράγματα που έρχονται στο μυαλό μου και με τραβάνε πίσω και μου δημιουργούν πίεση. Έχω πολύ στρες σίγουρα είμαι πιεσμένη, αλλά ανασούλες… Είναι λογικό να έχουμε διακυμάνσεις γενικά, δεν γίνεται όλες οι μέρες να είναι ωραίες. Αλλά  όταν έχεις χαλαρές και ανέμελες μέρες τις εκτιμάς με άλλο τρόπο. Ελπίζω να έχετε τέλεια μέρα. Συγγνώμη που σας μαυρίζω με τα δικά μου, απλά δεν είμαι στη φάση μου. Θα την βρω όμως την φάση μου», πρόσθεσε η influncer.

