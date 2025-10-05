Παγιδευμένη με τα Φαντάσματα η Μαρίνα: «Νικήσατε! Όλους σας βλέπω»

«Τελείωσε…δεν υπάρχει άλλη λύση», μονολογεί η Μαρίνα έπειτα από έναν καβγά με τον Χάρη, ο οποίος ομολογεί ότι εξαιτίας μιας απροσεξίας τους δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι.

Πραγματικότητα ή παράνοια; Η Μαρίνα διαπραγματεύεται με φαντάσματα

Τότε, η Μαρίνα προσπαθεί να έρθει σε συνεννόηση με τα φαντάσματα, ώστε να βρουν έναν τρόπο να συνυπάρξουν ειρηνικά.

«Νικήσατε! Όλους σας βλέπω. Αναγνωρίζω την ύπαρξή σας. Τι σκ@@@ θέλετε;», τα ρωτά κι εκείνα με ένα στόμα με μια φωνή της απαντούν: «Θέλουμε να φύγεις. Δεν έχεις καμιά δουλειά εδώ».

«Χλωμό το βλέπω. Είμαστε καταδικασμένοι να μείνουμε εδώ. Μάλλον για πάντα» τους απαντά με τη σειρά της.

Τα Φαντάσματα: Ο Χάρης δεν ξέρει τι να πιστέψει

Στη συνέχεια, προσπαθεί να έρθει σε συμφωνία μαζί τους με τον Χάρη να την κοιτά αποσβολωμένος και να της μιλά για…ψυχωτικό επεισόδιο!

