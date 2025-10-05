Παγιδευμένη με τα Φαντάσματα η Μαρίνα: «Νικήσατε! Όλους σας βλέπω»

Η Μαρίνα βλέπει, μιλά και… διαπραγματεύεται με φαντάσματα!

05.10.25 , 22:14 Παγιδευμένη με τα Φαντάσματα η Μαρίνα: «Νικήσατε! Όλους σας βλέπω»
05.10.25 , 22:00 Τα Φαντάσματα: Στα όρια της τρέλας η Μαρίνα!
05.10.25 , 21:25 Τα Φαντάσματα: Ήταν όλα στη φαντασία της Μαρίνας ή όχι;
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Τελείωσε…δεν υπάρχει άλλη λύση», μονολογεί η Μαρίνα έπειτα από έναν καβγά με  τον Χάρη, ο οποίος ομολογεί ότι εξαιτίας μιας απροσεξίας τους δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι.

Δείτε On Demand τα επεισόδια στο StarTV

Πραγματικότητα ή παράνοια; Η Μαρίνα διαπραγματεύεται με φαντάσματα

Πραγματικότητα ή παράνοια; Η Μαρίνα διαπραγματεύεται με φαντάσματα

Τότε, η Μαρίνα προσπαθεί να έρθει σε συνεννόηση με τα φαντάσματα, ώστε να βρουν έναν τρόπο να συνυπάρξουν ειρηνικά.

«Νικήσατε! Όλους σας βλέπω. Αναγνωρίζω την ύπαρξή σας. Τι σκ@@@ θέλετε;», τα ρωτά κι εκείνα με ένα στόμα με μια φωνή της απαντούν: «Θέλουμε να φύγεις. Δεν έχεις καμιά δουλειά εδώ».

«Χλωμό το βλέπω. Είμαστε καταδικασμένοι να μείνουμε εδώ. Μάλλον για πάντα» τους απαντά με τη σειρά της.

Τα Φαντάσματα: Ο Χάρης δεν ξέρει τι να πιστέψει

Τα Φαντάσματα: Ο Χάρης δεν ξέρει τι να πιστέψει

Στη συνέχεια, προσπαθεί να έρθει σε συμφωνία μαζί τους με τον Χάρη να την κοιτά αποσβολωμένος και να της μιλά για…ψυχωτικό επεισόδιο!
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
 |
ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ
 |
ΟΡΦΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
 |
STAR
