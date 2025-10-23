Καινούργιου: «Θα το ανακοινώσω κι αν το ανακοινώσω, όταν θέλω εγώ»

Τα δημοσιεύματα που την ενόχλησαν, σε σημείο να σκεφτεί να κινηθεί νομικά

STAR.GR
Media
Κατερίνα Καινούργιου: Ενοχλημένη με τα δημοσίευματα αντικατάστασής της λόγω της ευαίσθητης περίοδου που διανύει- Όσα είπε στον αέρα της Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την ενόχλησή της εξέφρασε στον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής της η Κατερίνα Καινούργιου σχετικά με δημοσιεύματα για αποχώρησή της από την εκπομπή και αντικατάστασής της λόγω της «ευαίσθητης» περιόδου που διανύει. Είπε μάλιστα, πως δε θεωρεί συναδέλφους όσους γράφουν αυτά και τους χαρακτήρισε «βαλτούς από κάποια ανθρωπάκια που τα λυπάμαι».

Καινούργιου: «O Παναγιώτης μου λέει "δεν κάνει, είπαμε θα προσέχεις λίγο"»

Για πρώτη φορά μάλιστα, αναφέρθηκε στις φήμες εγκυμοσύνης της, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «θα το ανακοινώσω, αν το ανακοινώσω όταν θέλω εγώ».

Καινούργιου: «Θα το ανακοινώσω κι αν το ανακοινώσω, όταν θέλω εγώ»

«Νιώθω ότι δεν υπάρχει πολύ έντονο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και λογικό είναι. Βιάζονται κάποιοι άνθρωποι να στείλουν τους ανθρώπους στο σπίτι τους, να τους αλλάξουν. Σε σημείο που δεν ξέρω… είμαι στο τσακ να κινηθώ νομικά σε κάποια θέματα. Δε θα το κάνω. Αρχικά δεν τους θεωρώ συναδέλφους. Δε θα το κάνω, γιατί ξέρω ότι είναι βαλτοί. Είναι βαλτοί από κάποια ανθρωπάκια που τα λυπάμαι», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε, πιάνοντας την κοιλίτσα της

«Εγώ πάντα μιλάω με ειλικρίνεια στους τηλεθεατές. Όταν υπάρχει μια φημολογία για μια γυναίκα ότι είναι σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο της ζωής της, που εγώ θα το ανακοινώσω κι αν το ανακοινώσω και τι θα πω, όταν θέλω εγώ για πάρα πολλούς λόγους που θα τους εξηγήσω. Και βγαίνει ο καθένας και γίνεται viral, ότι “η Κατερίνα θα σταματήσει και θα έρθει ο τάδε δυο μήνες”, κάτι που γειώνει και την εκπομπή μου και τους συνεργάτες μου. Που συγγνώμη αν χαλάει κάποιους, αλλά μέχρι στιγμής η εκπομπή είναι πρώτη και πηγαίνει πολύ καλά και υποτιμάει και τον οποιονδήποτε εργαζόμενο εδώ, με βγάζει έξω από τα ρούχα μου, ενώ εγώ ακόμη δεν έχω επιβεβαιώσει τίποτα», συμπλήρωσε.  

Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει»

«Δηλαδή η χυδαιότητα είναι σε άλλο επίπεδο. Δε θα μπω στη διαδικασία να θυματοποιηθώ, ο κόσμος είναι πάρα πολύ έξυπνος. Απλά όταν ξέρετε όταν συμβαίνει κάτι, μην προσπαθήσετε με χίλιους τρόπους να το βεβηλώσετε ή να το αμαυρώσετε γιατί θα το δείτε μπροστά σας», είπε κλείνοντας η παρουσιάστρια της Super Κατερίνα. 
 

