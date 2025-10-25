Μητσοτάκης: «Νιόνιο μας θα σε αποχαιρετίσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ»

Ο επικήδειος που εκφώνησε ο πρωθυπουργός

Επιμέλεια STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Κηδεία Δ. Σαββόπουλου: Ο επικήδειος λόγος του Κ. Μητσοτάκη / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν μεταξύ των ανθρώπων που εκφώνησαν επικήδειο στη Μητρόπολη Αθηνών, στην κηδεία του σπουδαίου Διονύση Σαββόπουλου

Κηδεία Σαββόπουλου: Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στο τελευταίο «αντίο»

«Δεν είμαι εδώ μόνο ως φίλος και θαυμαστής του, αλλά έχω χρέος προς ένα σπουδαίο Έλληνα. Ο Νιόνιος συμβάδισε με τη ζωή της χώρας σε όλη του τη ζωή, δίνοντάς μας ώθηση χαράς στις δύσκολες ανηφόρες και προειδοποιώντας μας. Έχοντας την δική του άποψη για τα πράγματα, ανοιχτή. Γι' αυτό και στη μουσική μπόρεσε να φέρει τη ροκ κοντά στο έντεχνο, έτσι και στην πολιτική», είπε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Διονύσης Σαββόπουλος: Οι επώνυμοι καλλιτέχνες που βρέθηκαν στην κηδεία του

Πιο κάτω, ο πρωθυπουργός «θυμήθηκε» στοίχους από το «Άγγελος - Εξάγγελος» του Σαββόπουλου για να τονίσει πως «αποτελούν ευθύ και δημόσιο λόγο. Πετυχαίνουν να ενώσουν τον ευαίσθητο χώρο της τέχνης με τον πραγματισμό της πολιτικής». 

«Τα νέα που μάς έφερε ήταν όλα μια ψευτιά
κι ακούγονταν ευχάριστα στ’ αυτί μας
Γιατί έμοιαζε μ’ αλήθεια η κάθε του ψευτιά
κι ακούγοντάς τον ησύχαζε η ψυχή μας

Αμέσως καταλάβαμε τι πήγαινε να πει
και τού ’παμε να φύγει μουδιασμένα
Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει
καλύτερα να μη μάς πει κανένα».

Κλείνοντας τον επικήδειό του, υπογράμμισε «Ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν δέχτηκε ποτέ αξιώματα».

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Άσπα Σαββοπούλου

«Νιόνιο μας, θα σε αποχαιρετίσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ. Από αύριο δεν θα υπάρχεις μόνο μέσα από τα τραγούδια σου. Θα σε σκεφτόμαστε κάθε φορά που ένας νέος πιάνει μια κιθάρα αλλά και κάθε φορά που κοιτιόμαστε σε έναν καθρέφτη. Με τα καλά μας και τα στραβά μας», ολοκλήρωσε. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
 |
ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ
 |
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
