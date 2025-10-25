Κηδεία Σαββόπουλου: Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στο τελευταίο «αντίο»

Με έντονη πολιτική παρουσία και σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του Διονύση Σαββόπουλου, μιας από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής και πνευματικής ζωής.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου 25/10, στη Μητρόπολη Αθηνών όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή, κατέφθαναν εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, αποτίοντας φόρο τιμής στον καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα.

Εκτός αυτών, και πλήθος κόσμου έσπευσε να πει το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο. Από τις 8:30 το πρωί η σορός του βρισκόταν στο παρεκκλήσι για το λαϊκό προσκύνημα, ενώ στις 13:00 ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κηδεία του Σαββόπουλου / ΙΝΤΙΜΕ

Παρόντες ήταν ο Πρωθυπουργός, μέλη της κυβέρνησης, αλλά και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, επιβεβαιώνοντας πως ο Σαββόπουλος υπήρξε μια προσωπικότητα που ξεπέρασε τα όρια των πολιτικών παρατάξεων. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, σε σύντομη δήλωσή του, έκανε λόγο για «έναν δημιουργό που ένωσε γενιές μέσα από τον στίχο και τη μουσική του», ενώ στελέχη της αντιπολίτευσης αναφέρθηκαν στον «ανήσυχο πνευματικό άνθρωπο που δεν φοβήθηκε να πάρει θέση».

Νικήτας Κακλαμάνης / Eurokinissi

Η στιγμή της αναχώρησης του φέρετρου συνοδεύτηκε από παρατεταμένο χειροκρότημα, με αρκετούς πολιτικούς να μην κρύβουν τη συγκίνησή τους.

Δείτε φωτογραφικό υλικό με τους πολιτικούς που παρευρέθηκαν στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου:

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας / Eurokinissi

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας / INTIME

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης / INTIME

Η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου / Eurokinissi

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη / INTIME

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως / Eurokinissi

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς / Eurokinissi

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας / Eurokinissi

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης / Eurokinissi

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος / Eurokinissi

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος / Eurokinissi

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη / INTIME

Η Μαρία Δαμανάκη / Eurokinissi

Η Άννα Διαμαντοπούλου / NDP PHOTO