Κηδεία Σαββόπουλου: Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στο τελευταίο «αντίο»

Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη Μητρόπολη Αθηνών

25.10.25 , 13:31 Κηδεία Σαββόπουλου: Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στο τελευταίο «αντίο»
Με έντονη πολιτική παρουσία και σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του Διονύση Σαββόπουλου, μιας από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής και πνευματικής ζωής.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου 25/10, στη Μητρόπολη Αθηνών όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή, κατέφθαναν εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, αποτίοντας φόρο τιμής στον καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα.

Σαββόπουλος: Το πένθιμο εμβατήριο από τη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού

Εκτός αυτών, και πλήθος κόσμου έσπευσε να πει το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο. Από τις 8:30 το πρωί η σορός του βρισκόταν στο παρεκκλήσι για το λαϊκό προσκύνημα, ενώ στις 13:00 ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία.

Ο Μητσοτάκης στην κηδεία Σαββόπουλου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κηδεία του Σαββόπουλου / ΙΝΤΙΜΕ

Παρόντες ήταν ο Πρωθυπουργός, μέλη της κυβέρνησης, αλλά και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, επιβεβαιώνοντας πως ο Σαββόπουλος υπήρξε μια προσωπικότητα που ξεπέρασε τα όρια των πολιτικών παρατάξεων. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, σε σύντομη δήλωσή του, έκανε λόγο για «έναν δημιουργό που ένωσε γενιές μέσα από τον στίχο και τη μουσική του», ενώ στελέχη της αντιπολίτευσης αναφέρθηκαν στον «ανήσυχο πνευματικό άνθρωπο που δεν φοβήθηκε να πάρει θέση».

H Ελλάδα αποχαιρετά τον «Νιόνιο» της - Σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα

Ο Κακλαμάνης στην κηδεία Σαββόπουλου

Νικήτας Κακλαμάνης / Eurokinissi 

Η στιγμή της αναχώρησης του φέρετρου συνοδεύτηκε από παρατεταμένο χειροκρότημα, με αρκετούς πολιτικούς να μην κρύβουν τη συγκίνησή τους.

Διονύσης Σαββόπουλος: Οι επώνυμοι καλλιτέχνες που βρέθηκαν στην κηδεία του

Δείτε φωτογραφικό υλικό με τους πολιτικούς που παρευρέθηκαν στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου:

Ο Τασούλας στην κηδεία

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας / Eurokinissi 

Ο Δένδιας στην κηδεία  

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας / INTIME 

Ο Χατζηδάκης στην κηδεία  

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης / INTIME 

Η Σακελλαροπούλου στην κηδεία

Η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου / Eurokinissi  

Η Μενδώνη στην κηδεία  

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη / INTIME

Η Κεραμέως στην κηδεία  

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως / Eurokinissi 

Ο Χαρδαλιάς στην κηδεία  

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς / Eurokinissi 

Ο Δούκας στην κηδεία

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας / Eurokinissi  

Ο Γεωργιάδης στην κηδεία  

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης / Eurokinissi 

Ο Παυλόπουλος στην κηδεία

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος / Eurokinissi 

Ο Βενιζέλος στην κηδεία  

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος / Eurokinissi 

Η Αποστολάκη στην κηδεία  

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη / INTIME 

Η Δαμανάκη στην κηδεία  

Η Μαρία Δαμανάκη / Eurokinissi 

Η Διαμαντοπούλου στην κηδεία  

Η Άννα Διαμαντοπούλου / NDP PHOTO 
