ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους άλλοι 6 κατηγορούμενοι

Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για τον λογιστή της εγκληματικής οργάνωσης

Ελλαδα
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (25/10/2025)
Στον Ευρωπαίο ανακριτή απολογείται από το πρωί η δεύτερη ομάδα κατηγορούμενων, η δεύτερη «φουρνιά», για τις παράνομες επιδοτήσεις από το ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ρεπορτάζ είναι της Τασούλας Παπανικολάου.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι είπαν στην ανακρίτρια οι κατηγορούμενοι - «Θα γινόμουν αγρότης»

Μετά τους 11 που απολογήθηκαν χθες, Παρασκευή, και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους άλλοι έξι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν από το πρωί αφέθηκαν ελεύθεροι επίσης με περιοριστικούς όρους. Αυτή τη στιγμή απολογείται ο έβδομος από την δεύτερη ομάδα των 12 ατόμων. 

Ορισμένοι δίνουν στοιχεία για τη δράση του εγκεφάλου, του 36χρονου από τα Γιαννιτσά. Χαρακτηριστικά είναι αυτά που ισχυρίστηκε ένας κατηγορούμενος ο οποίος είναι άνεργος και δεν έχει καμία σχέση με το επάγγελμα του αγρότη. Όπως είπε, τον προσέγγισαν και του είπαν ότι θα βγάλει 1.000 ευρώ αν τους δώσει τους κωδικούς taxisnet. Δεν είχε ιδέα ότι δήλωνε αγροτεμάχια.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για τον λογιστή - Τι βρέθηκε σπίτι του

Επίσης αναβαθμίστηκε η κατηγορία για τον λογιστή της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς κατηγορείται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αύριο απολογείται η αρχηγική ομάδα, ο αρχηγός και οι τρεις υπαρχηγοί. 
 

