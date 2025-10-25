Βότκα Μολότοφ: Έρχεται για 3η χρονιά στο νέο Θέατρο ΦΙΛΙΠ στην Κυψέλη

Η εκρηκτική κωμωδία της Ελένης Ράντου, βασισμένη στη διασκευή του Νηλ Σάιμον πάνω στα διηγήματα του Τσέχωφ παρουσιάζεται στη σκηνή του νέου Θεάτρου ΦΙΛΙΠ στην Κυψέλη.

Μετά τα συνεχή sold out σε όλη την Ελλάδα και τη μεγάλη επιτυχία που είχε σημειώσει στο Θέατρον του Κέντρου Ελληνικού Κόσμου συνεχίζεται για τρίτη χρονιά, σε μία εντυπωσιακή παραγωγή από την εταιρεία «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη.

Λίγα λόγια για το έργο:

Ο Άντον Τσέχωφ σκιαγραφεί με χιούμορ και ανθρωπιά χαρακτήρες από την αστική και αγροτική Ρωσία, αποκαλύπτοντας τις συνήθειες, τους φόβους και τις αδυναμίες τους. Επί σκηνής, παρελαύνουν χαρακτηριστικοί τύποι της εποχής και της κοινωνίας του. Από δασκάλες και

νταντάδες, μέχρι παπάδες και οδοντίατροι. Όλοι οι ήρωες παραδίδονται, πανανθρώπινοι και παντοτινοί, στην κρίση όλων μας για το χθες, το σήμερα και το αύριο.

Βότκα Μολότοφ

Θέατρο ΦΙΛΙΠ

Θάσου 11 & Δροσοπούλου, Κυψέλη

Συντελεστές

Κείμενο: Νηλ Σάιμον – Ελένη Ράντου

(βασισμένο στα διηγήματα του Άντον Πάβλοβιτς Τσέχωφ)

Διασκευή: Ελένη Ράντου

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σκηνικά – Κοστούμια: Αρετή Μουστάκα

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Μαθές

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Λυδία Σγουράκη

Creative Agency: GRID FOX

Υπεύθυνη Επικοινωνίας - Δημόσιες Σχέσεις: Άντζυ Νομικού

Καλλιτεχνική Επιμέλεια : Χρήστος Τριπόδης

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Τζένη Διαγούπη, Χάρης Μαυρουδής, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Φωτεινή Μπαξεβάνη, Λυδία Σγουράκη, Φώτης Σπύρος. Στον ρόλο του Τσέχωφ ο Τάσος Χαλκιάς.

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων

Από 25 Οκτωβρίου έως 11 Ιανουαρίου 2026

Κάθε Τετάρτη στις 19:30

Κάθε Σάββατο & Κυριακή στις 18:15

Διάρκεια: 1 ώρα & 40 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια

Γενική είσοδος: 15€ (για όλες τις παραστάσεις του Οκτωβρίου). Ειδικές τιμές για γκρουπ μετά από επικοινωνία με το Θέατρο.

Κρατήσεις: Στo ταμείo του Θεάτρου: 2108656155. Ηλ. προπώληση: more.com

Σημαντική σημείωση

Η Ελένη Ράντου τιτλοφόρησε τη διασκευή της «Βότκα Μολότοφ», κλείνοντας το μάτι στους θεατές για τη θεατρική «έκρηξη» γέλιου και συγκίνησης που ετοιμάζονται να βιώσουν. Το κείμενό της διαθέτει γλωσσική αμεσότητα και χιουμοριστική σπιρτάδα. Οι τσεχοφικοί ήρωες, με όλα τους τα κουσούρια, τα λάθη, τους καημούς και τους πόθους τους, θα μοιραστούν μαζί μας το δάκρυ τους, το μελαγχολικό χαμόγελό τους και το λυτρωτικό γέλιο τους. Σε μια εποχή που ο διαφορετικός χαρακτήρας, η διαφορετική από ιδεολογικά και εθνικά στερεότυπα άποψη, ακόμα και το αντίθετο φύλλο ή η διαφορετική φυλή, όπως και η διαφορετικήπολιτική ένταξη, αντιμετωπίζονται με μια ανθρωποφαγική σχεδόν διάθεση, με κηρύγματα μίσους και απαξίωσης, η αγάπη του Τσέχωφ για τον άνθρωπο καθώς και το χιούμορ του, μπορούν να αποδειχθούν καταλυτικά.

Ο Νικορέστης Χανιωτάκης στήνει μια σύγχρονη παράσταση γοργών ρυθμών, με νεύρο, ευρηματικότητα και θεατρική ευφορία, με οκτώ εξαιρετικούς ηθοποιούς. Επί σκηνής, θα δούμε και τον ίδιο τον Άντον Τσέχωφ μέσα από την ερμηνεία του Τάσου Χαλκιά.