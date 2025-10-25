Γαλάνη για Σαββόπουλο: «Ξεκουράσου, ήξερες τι θα παίξεις για τα παιδιά»

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου το μεσημέρι του Σαββάτου, με πολλούς φίλους του σπουδαίου τραγουδοποιού, μεταξύ των οποίων κι η Δήμητρα Γαλάνη, να μιλούν με σπαρακτικά λόγια για την απώλειά του.

Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια και δημιουργός αποχαιρέτησε με σπαρακτικά λόγια τον Διονύση Σαββόπουλο, που είπε μεταξύ άλλων ότι το έργο του θα είναι κληρονομιά όλων αλλά θα της λείπει ενώ απευθύνθηκε και στη σύζυγο του τραγουδοποιού Άσπα, λέγοντας ότι θα είναι πάντα κοντά της.

«Έχουν γράψει κι έχουν πει για σένα πανέμορφα πράγματα. Λόγια ψυχής. Τελικά κατάφερες και μας έκανες όλους ποιητές κι ενωμένους. Πραγματικά ο κόσμος τα έχει πει όλα. Τα νιώθει όλα. Κι πώς αλλιώς θα ήταν άλλωστε, αφού μας έχεις δώσει τέτοια δώρα. Θέλουμε με κάποιο τρόπο να σου ανταποδώσουμε αυτό το μεγάλο ευχαριστώ», είπε συγκινημένη.

«Το έργο σου είναι και θα είναι πάντα ολοζώντανο, νέο, αιώνια κληρονομιά μας. Εσύ θα λείπεις, θα μου λείπεις. Γιατί είσαι τόσο βαθιά ριζωμένος μέσα μου. Γιατί ο λόγος σου ήταν το πιο φωτεινό μονοπάτι της ζωής μου. Γιατί ήμουν εκεί στα γλέντια μας με τις κιθάρες και τα τραγούδια. Γιατί κρεμόμουν από το στόμα σου κάθε φορά που θα μιλούσες. Γιατί έφηβη στεκόμουν στην ουρά για να πάρω τον καινούριο σου δίσκο», πρόσθεσε.

«Ξεκουράσου Διονύση, ήξερες ακριβώς τι θα παίξεις για τα παιδιά που θα έρθουν και θα κατανοούν όλο και καλύτερα την πολύτιμη λέξη σου για να μαθαίνουν πού πατούν και πού πηγαίνουν. Ποια είναι η ταυτότητά τους και για ποιο λόγο θα πρέπει να συνεχίσουν να αγαπούν και να είναι υπερήφανοι γι’ αυτή τη γλώσσα, τον πολιτισμό, την ταλαίπωρη πατρίδα», πρόσθεσε για τον αγαπημένο όλων μας «Νιόνιο».

Η Δήμητρα Γαλάνη απευθύνθηκε και στην Άσπα, την παιδική της φίλη και σύζυγο του Διονύση Σαββόπουλου, λέγοντας: «Έχεις τα παιδιά σου που θα σου απαλύνουν όσο γίνεται αυτό το τεράστιο κενό. Θέλω να ξέρεις ότι είμαι και θα είμαι πάντα κοντά σου. Στο καλό πολυαγαπημένε μας Διονύση, σε ευχαριστούμε για όλα».