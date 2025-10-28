Χρίστος Κούγιας: Η φωτογραφία με τον πατέρα του 8 μήνες μετά τον θάνατό του

Η τρυφερή ανάρτηση του γιου του ποινικολόγου

Οκτώ μήνες συμπληρώνονται σήμερα, 28 Οκτωβρίου 2025, από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια. Ο γνωστός ποινικολόγος έφυγε από τη ζωή μετά από δύσκολη μάχη με τον καρκίνο.

Χρίστος Κούγιας: Οι σπουδές και η σχέση με τη μητέρα του

Ο Αλέξης Κούγιας άφησε πίσω του τα δύο του παιδιά με την Εύη Βατίδου, Χρίστο και Μάϊρα Κούγια. Σήμερα, Τρίτη 28η Οκτωβρίου ο Χρίστος Κούγιας μοιράστηκε φωτογραφία με τον πατέρα του, τιμώντας για άλλη μια φορά την απουσία του.

Χρίστος Κούγιας: Η εξομολόγηση για τον εθισμό του στον τζόγο!

Η ανάρτησή του:

κουγιας

Πρόσφατα, σε συνέντευξή του στο vidcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, ο Χρίστος είχε περάσει σε εξομολογήσεις για τα παιδικά του χρόνια και το διαζύγιο των γονιών του. 

«Δεν ήταν το πρόβλημα το διαζύγιο αλλά η δικαστική διαμάχη που ξέφυγε τελείως. Όταν χώρισαν οι γονείς μου ήμουν 5 ετών, δεν τους θυμάμαι παντρεμένους. Ο πατέρας μου ξέχασε ότι ήταν η μητέρα των παιδιών του και την έβλεπε σαν αντίδικο. Νομίζω το χάσμα γενεών ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα», είχε αναφέρει ο Χρίστος.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ
 |
ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΓΙΑΣ
