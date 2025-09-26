Τέμπη: Δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του

«Θέλω να γίνουν και τοξικολογικές στη σορό του γιου μου», λέει ο Π. Ρούτσι

Ρούτσι: «Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού, επιθυμώ και τοξικολογικές εξετάσεις» / OPEN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Άδεια εκταφής του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, δίνεται με εισαγγελική παραγγελία.

Άρειος Πάγος: «Τα αιτήματα εκταφής μελετώνται και σύντομα θα απαντηθούν»

Ειδικότερα, με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνης Παπασταύρου προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι.

Η προκαταρκτική έρευνα αφορά την ταυτοποίηση της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι.

Στη συνέχεια αναμένεται να εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, πραγματοποιεί απεργίας πείνας για 12η μέρα.

Η αντίδραση του Πάνου Ρούτσι - «Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού, επιθυμώ και τοξικολογικές εξετάσεις»

Ο Πάνος Ρούτσι, λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, ανέφερε πως «δεν είναι αυτό που επιθυμώ».

Μιλώντας στην κάμερα του OPEN από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο Πάνος Ρούτσι, ανέφερε πως ο ίδιος θεωρεί απαραίτητο να διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του γιου του. 

 

