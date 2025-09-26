Άρειος Πάγος: «Τα αιτήματα εκταφής μελετώνται και σύντομα θα απαντηθούν»

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κ. Τζαβέλλα

Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Τέμπη - Άρειος Πάγος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι τα αιτήματα εκταφής των συγγενών θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών «μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους».

Καρυστιανού: Αίτημα εκταφής της κόρης της με υπόμνημα

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του κ. Τζαβέλλα αναφέρει:

«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους».

Πάνος Ρούτσι: Καταβεβλημένος συνεχίζει τον αγώνα για τη δικαίωση

Φλωρίδης: «Σύντομα η εισαγγελική απόφαση για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι» 

ΤΕΜΠΗ
 |
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
